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Карсон Дональд - Трудное учение о любви Бога

Карсон - Трудное учение о любви Бога
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд Карсон - Трудное учение о любви Бога - Любовь в трудных ситуациях

  • Пер. с англ. В. Г. Савенкова. - Минск : Позитив-центр, 2016. — 336 с.

  • ISBN 978-1-58134-126-3 (англ.)

  • ISBN 978-1-58134-425-2 (англ.)

  • ISBN 978-985-6983-80-4 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию: The Difficult Doctrine of the Love of God by D. A. Carson First published 2000; Love in Hard Places by D. A. Carson First published 2002 Crossway Books a division of Good News Publishers 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187

Дональд Карсон - Трудное учение о любви Бога - Любовь в трудных ситуациях - Содержание

Трудное учение о любви Бога

  • Предисловие

  • Глава 1. Об искажении Божьей любви

  • Глава 2. Бог есть любовь

  • Глава з. Божья любовь и Божье всевластие

  • Глава 4. Божья любовь и Божий гнев

Любовь в трудных ситуациях

  • Предисловие

  • Глава 1. Любовь и Божья заповедь

  • Глава 2. Любовь к врагам, крупным и мелким

  • Глава 3. Любовь и прощение — основы христианской веры

  • Глава 4. Любовь и прощение. Два сложных случая

  • Глава 5. Любовь и отрицание Евангелия

  • Глава 6. Любовь и невыносимая обыденность

Views 338
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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