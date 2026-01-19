Карсон Дональд - Трудное учение о любви Бога
Дональд Карсон - Трудное учение о любви Бога - Любовь в трудных ситуациях
Пер. с англ. В. Г. Савенкова. - Минск : Позитив-центр, 2016. — 336 с.
ISBN 978-1-58134-126-3 (англ.)
ISBN 978-1-58134-425-2 (англ.)
ISBN 978-985-6983-80-4 (рус.)
Перевод осуществлен по изданию: The Difficult Doctrine of the Love of God by D. A. Carson First published 2000; Love in Hard Places by D. A. Carson First published 2002 Crossway Books a division of Good News Publishers 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187
Дональд Карсон - Трудное учение о любви Бога - Любовь в трудных ситуациях - Содержание
Трудное учение о любви Бога
Предисловие
Глава 1. Об искажении Божьей любви
Глава 2. Бог есть любовь
Глава з. Божья любовь и Божье всевластие
Глава 4. Божья любовь и Божий гнев
Любовь в трудных ситуациях
Предисловие
Глава 1. Любовь и Божья заповедь
Глава 2. Любовь к врагам, крупным и мелким
Глава 3. Любовь и прощение — основы христианской веры
Глава 4. Любовь и прощение. Два сложных случая
Глава 5. Любовь и отрицание Евангелия
Глава 6. Любовь и невыносимая обыденность
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