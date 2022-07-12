Предлагаемый сборник знакомит читателя с творчеством пяти французских поэтов. Двое из них - Поль Клодель и Шарль Пеги - являются общепризнанными классиками у себя на родине, и во многих странах мира их имена небезызвестны. Во Франции их единодушно признают литераторами первой величины, подлинными выразителями духа французской культуры; их произведения постоянно переиздаются, включаются в различные сборники и антологии, с их творчеством знакомят детей уже в школе. Двое других - Франсис Жамм и Мари Ноэль - известны и почитаемы, но менее первых (что не говорит о меньшем таланте, просто их творчество по стилю не торжественно, не пафосно, его можно назвать домашним, колоритным, очень личным - это как будто пение для себя или близких, услышанное неожиданно многими и прозвучавшее после выступления большого хора с оркестром). А об одном поэте, Анриетте Шарассон, мало кто помнит в начале XXI века. Все они были христианами, католиками. О своих убеждениях они не стремились заявлять с трибун или в газетных статьях (за исключением Шарассон, которая вела постоянные рубрики в ряде газет и журналов); они предпочитали разговаривать с современниками образами, художественно, но спрошенные о своём уповании - никогда его не скрывали. Об их вере ярко и красиво говорит всё их многообразное творчество: стихи, драмы, повести, одноактные пьесы, сказки, интервью, статьи, радиопередачи, а также богословские, философские, литературно-критические и социально-политические эссе.

Все пять поэтов родились во Франции в 60-80-е годы ХIХ века, а писательской, поэтической зрелости и разной степени известности они достигли в веке двадцатом. Поль Клодель удостоился общенационального признания ещё при жизни. Шарля Пеги страна оценила посмертно, и импульсом к признанию послужил его воинский подвиг - он пал в бою, поднимая солдат в атаку. Его мужественная кончина в сражении лицом к врагу кровью подтвердила все его пророческие слова о надвигающихся на Францию грозных испытаниях и оправдала все его пламенные призывы к защите родины. Франсиса Жамма и Мари Ноэль современники знали, многие любили и любят больше всех прочих поэтов, собратья по цеху высоко ценили, но их известность и признание остаются в некотором отношении камерными, касающимися образованной части общества. Анриетта Шарассон в своё время широко печаталась, получала литературные награды и премии, но ныне оказалась едва ли не забытой.

Кроме героически погибшего в самом начале Первой мировой войны Пеги, все остальные представляемые здесь поэты прожили долгую и наполненную трудами жизнь. Клоделя чтили особенно, отмечали премиями и званиями, и его голос одно время - в конце 40-х - начале 50-х годов ХХ века - звучал по радио как голос одного из наиболее мудрых и заслуженных отцов французского народа, взгляды и мнения которого ценили не только в католических кругах того времени, но и во всём просвещённом обществе. Пеги же почитали как народного героя, человека горячей евангельской веры, часто и повсеместно цитировали фрагменты из его поэм, печатавшиеся даже в газетах и непременно в различных сборниках поэзии и прозы, в школьных учебниках.

Протоиерей Павел Карташев - На пороге безмерной радости. Французские поэты «Католического возрождения» первой половины ХХ века

М.: ФЛИНТА, 2022. - 208 с.

ISBN 978-5-9765-4856-5

Протоиерей Павел Карташев - На пороге безмерной радости. Французские поэты «Католического возрождения» первой половины ХХ века - Содержание

Предисловие

Вступление

«Католическое возрождение» в литературе Франции: несколько слов о явлении и его контексте Поль Клодель. О жизни и творчестве

Стихотворения и отрывки

Франсис Жамм. О жизни и творчестве

Стихотворения

Шарль Пеги. О жизни и творчестве

Отрывки

Мари Ноэль. О жизни и творчестве

Стихотворения

Фрагменты дневника

Анриетта Шарассон. О жизни и творчестве

Стихотворения

Философия познания и поэзии Поля Клоделя

Несколько слов в конце