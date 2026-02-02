Картинная галерея - Берлин

Берлин город, в котором находится одна из самых богатых европейских сокровищниц художественного мира, Берлинская картинная галерея.

Она берет начало в 1815 году, когда Пруссия в ходе войн с Наполеоном одержала, наряду с другими державами, победу под Ватерлоо. С этого времени столица Пруссии Берлин смогла заявить о своем лидерстве во многих областях жизни Европы, в том числе и в культуре. Однако не сразу, а лишь спустя пятнадцать лет, после объединения коллекций Великого Курфюрста и императора Фридриха Великого, было создано собрание картин, ставших основой общедоступного музея. На протяжении последующих лет фонды Берлинского музея постоянно пополнялись произведениями искусства, и их не могло вместить одно, пусть и весьма обширное здание. По этой причине часть коллекции переехала в новое здание, получившее имя первого директора галереи Вильгельма Боде, который руководил этим культурным заведением на протяжении четырех десятилетий. Это событие произошло в 1904 году.

Существенные коррективы в жизнь Берлинской картинной галереи внесла Вторая мировая война. От бомбардировок множество картин серьезно пострадало. После разделения страны произошло и разделение галереи. Одна часть оказалась в Далеме (тут были более ценные экспонаты), другая часть в районе Митте. Объединение обеих коллекций произошло спустя 50 лет.

С 1998 года Берлинская картинная галерея размешается в специально построенном для нее здании в Культурфоруме. В проект нового музейного здания, выполненный архитекторами Хайнцем Хильмером, Христофом Заттлером и Томасом Альбрехтом, была включена также вилла издателя Пауля Парея. Плотно собранные терракотовые пластины и облицованный рустикой цоколь фасада этого нового здания галереи навеяны итальянским Ренессансом и прусским классицизмом. В центре здания находится главное фойе с двумя рядами колонн, плоским сводом и тридцатью двумя стеклянными куполами, украшенное фонтаном «Серия 5-7-9» американского художника концептуалиста Уолтера Де Марии. Фойе окружают подковой семьдесят два выставочных зала и кабинеты на двух этажах, освещаемые естественным верхним светом. Их общая площадь составляет семь тысяч квадратных метров. Осмотреть всю коллекцию галереи, хоть и приятный, но нелегкий труд. Посетителям нужно пройти около двух километров, чтобы увидеть 900 картин, которые здесь расположены. Еще 400 картин демонстрируются в двенадцати залах «Эскизной галереи» на цокольном этаже здания. Для придания художественной целостности 150 картин из собрания Берлинской картинной галереи были переданы в экспозицию Скульптурного собрания и Музея византийского искусства в открывшемся в 2006 году после реконструкции Музее Боде.

Сегодня в Берлинской картинной галерее находится лучшее в мире собрание старых мастеров. Структурно коллекция делится по времени написания и географически следующим образом:

Немецкая живопись XIII-XVI веков.

Немецкая живопись XVII-XVIII веков.

Нидерландская живопись XIV-XVI веков.

Фламандская живопись XVII века.

Нидерландская живопись XVII века.

Итальянская живопись XIII-XVI веков.

Итальянская живопись XVII-XVIII веков.

Испанская живопись XV-XVIII веков.

Французская живопись XV-XVIII веков.

Английская живопись XVIII века.

Картинная галерея. Берлин

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 210 с.

ISBN 978-5-7793-4668-9

Картинная галерея. Берлин - Содержание

Картинная галерея, Берлин

Живопись Италии

Живопись Нилерланлов

Живопись Германии

Живопись Фландрии и Голландии

Живопись Франции

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