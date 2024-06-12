Я смотрел в огромные карие глаза моего двухлетнего сына, с которым только что произошло очень важное событие. Он стал старшим братом. И хотя он не вполне осознавал это, в тот момент он навсегда перестал быть единственным ребенком в семье. Сидя в родильном зале, по которому сновал многочисленный медицинский персонал, я передал видеокамеру в руки тестя и наблюдал за Джейкобом. Вот он впервые взглянул на красное личико, которое показалось из больничных пеленок.

— Поздоровайся с Люком, — сказал я, пытаясь справиться со слезами, которые так и наворачивались на глаза.

— А мне можно его потрогать? — отреагировал он.

— Конечно, сынок. Вот здесь. Только очень нежно, — сказал я, направляя его руку к щеке Люка.

— А подержать? — спросил Джейкоб, поскольку одного прикосновения оказалось явно недостаточно для знакомства с новорожденным братом.

— Конечно, можно, — сказал я, сажая Джейкоба на колени и позволяя ему взять Люка на руки, при этом поддерживая его руки снизу.

Это были первые мгновения жизни нашей новой семьи, семьи, которая теперь увеличилась еще на одного человека. Мы подошли к кровати, на которой отдыхала Лора, положили Люка ей на руки и восторженно продолжали наблюдать за происходящим на наших глазах чудом.

— А это мой малыш? — вдруг ни с того ни с сего поинтересовался Джейкоб. Мы с Лорой невольно улыбнулись наивности этого невинного детского вопроса.

— Да, дорогой, — ответила Лора. — Он — общий. Теперь он — член нашей семьи.

Тут медсестра сообщила нам, что нужно перенести Люка в зал для новорожденных для краткого медицинского осмотра. Я покорно переложил его в тележку для младенцев и покатил в сторону зала для новорожденных.

— Можно, я сам буду его катить? — последовал очередной вопрос Джейкоба.

— Будет здорово, если ты мне поможешь, — ответил я.

Одна из наших любимых фотографий того дня — это фотография с Джейкобом, который восторженно глядит на меня, когда мы вместе катим Люка в зал для новорожденных. Глядя на нее, мы не можем сдержать улыбок, потому что вспоминаем, как в тот день зародилась связь между братьями. И мы надеемся, что эта связь никогда не прервется.

В начале семейного пути большинство родителей надеются, что у них будет дружная, любящая семья, в которой все вместе играют, вместе веселятся и вместе, рука об руку, идут по жизни. В своем воображении они рисуют картины теплых и нежных отношений между родителями и детьми, отношений, которые расцветают подобно ромашкам, наклоняющим свои головки под дуновением теплого летнего ветерка. Они рисуют картину семьи, в которой братья и сестры с раннего детства ценят неповторимые особенности друг друга, общаются друг с другом с предупредительными улыбками, всегда ставя на первое место своих ближних.

— Чад, ты можешь поиграть на компьютере первым.

— Тамика, хочешь съесть последнее пирожное?

— Максвелл, я вижу, что тебе сейчас не хочется выгуливать собаку... Хочешь, я схожу вместо тебя?

Но, увы, в реальности все происходит далеко не так.

Такова жизнь.

Картмелл Тодд - Дружба без соперничества – 10 шагов к тому, чтобы родные братья и сестры научились ладить друг с другом

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 256 с. — (Воспитание с мудростью).

ISBN 978-5-94861-118-1

Картмелл Тодд - Дружба без соперничества – Содержание

Благодарности

В чем источник проблем, возникающих между родными братьями и сестрами?

ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте прочные семейные связи

ШАГ ВТОРОЙ: Установите контакт с каждым ребенком

ШАГ ТРЕТИЙ: Не допускайте сравнений, навешивания ярлыков и соревнований между детьми

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Требуйте от детей уважения друг к другу

ЧАСТЬ II. ВРЕМЯ СЕЯТЬ

ШАГ ПЯТЫЙ: Совершенствуйте коммуникативные навыки ваших детей

ШАГ ШЕСТОЙ: Сделайте шаг к решению проблемы

ШАГ СЕДЬМОЙ: Обучите детей навыкам выживания среди братьев и сестер

ЧАСТЬ III. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ

ШАГ ВОСЬМОЙ: Закрепите правильное поведение

ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Используйте эффект негативных последствий

ШАГ ДЕСЯТЫЙ: Сделайте детей членами одной команды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Розы и шипы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ВСТРЕЧ

№ 1: Наша первая встреча в кругу семьи

№ 2: Ты — незаменимый член нашей семьи

№ 3: У Бога есть великий замысел в отношении тебя

№ 4: Правило уважения в семье

№ 5: Скажите это правильно и вовремя

№ 6: Говорите по очереди

№ 7: Предложите решение

№ 8: Осторожно! Опасность!!!

№ 9: Давайте решим эту проблему

№ 10: Как реагировать на раздражители

№11: Учимся делиться чем-либо с ближними

№ 12: Играем по очереди

№ 13: Учимся проявлять гибкость

№ 14: Я тебя прощаю

№ 15: Анализ состояния нашей семьи

Образцы ответов на вопросы из разделов «Практика — путь к совершенству»

Примечания