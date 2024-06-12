Картмелл - Дружба без соперничества
Я смотрел в огромные карие глаза моего двухлетнего сына, с которым только что произошло очень важное событие. Он стал старшим братом. И хотя он не вполне осознавал это, в тот момент он навсегда перестал быть единственным ребенком в семье. Сидя в родильном зале, по которому сновал многочисленный медицинский персонал, я передал видеокамеру в руки тестя и наблюдал за Джейкобом. Вот он впервые взглянул на красное личико, которое показалось из больничных пеленок.
— Поздоровайся с Люком, — сказал я, пытаясь справиться со слезами, которые так и наворачивались на глаза.
— А мне можно его потрогать? — отреагировал он.
— Конечно, сынок. Вот здесь. Только очень нежно, — сказал я, направляя его руку к щеке Люка.
— А подержать? — спросил Джейкоб, поскольку одного прикосновения оказалось явно недостаточно для знакомства с новорожденным братом.
— Конечно, можно, — сказал я, сажая Джейкоба на колени и позволяя ему взять Люка на руки, при этом поддерживая его руки снизу.
Это были первые мгновения жизни нашей новой семьи, семьи, которая теперь увеличилась еще на одного человека. Мы подошли к кровати, на которой отдыхала Лора, положили Люка ей на руки и восторженно продолжали наблюдать за происходящим на наших глазах чудом.
— А это мой малыш? — вдруг ни с того ни с сего поинтересовался Джейкоб. Мы с Лорой невольно улыбнулись наивности этого невинного детского вопроса.
— Да, дорогой, — ответила Лора. — Он — общий. Теперь он — член нашей семьи.
Тут медсестра сообщила нам, что нужно перенести Люка в зал для новорожденных для краткого медицинского осмотра. Я покорно переложил его в тележку для младенцев и покатил в сторону зала для новорожденных.
— Можно, я сам буду его катить? — последовал очередной вопрос Джейкоба.
— Будет здорово, если ты мне поможешь, — ответил я.
Одна из наших любимых фотографий того дня — это фотография с Джейкобом, который восторженно глядит на меня, когда мы вместе катим Люка в зал для новорожденных. Глядя на нее, мы не можем сдержать улыбок, потому что вспоминаем, как в тот день зародилась связь между братьями. И мы надеемся, что эта связь никогда не прервется.
В начале семейного пути большинство родителей надеются, что у них будет дружная, любящая семья, в которой все вместе играют, вместе веселятся и вместе, рука об руку, идут по жизни. В своем воображении они рисуют картины теплых и нежных отношений между родителями и детьми, отношений, которые расцветают подобно ромашкам, наклоняющим свои головки под дуновением теплого летнего ветерка. Они рисуют картину семьи, в которой братья и сестры с раннего детства ценят неповторимые особенности друг друга, общаются друг с другом с предупредительными улыбками, всегда ставя на первое место своих ближних.
— Чад, ты можешь поиграть на компьютере первым.
— Тамика, хочешь съесть последнее пирожное?
— Максвелл, я вижу, что тебе сейчас не хочется выгуливать собаку... Хочешь, я схожу вместо тебя?
Но, увы, в реальности все происходит далеко не так.
Такова жизнь.
Картмелл Тодд - Дружба без соперничества – 10 шагов к тому, чтобы родные братья и сестры научились ладить друг с другом
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 256 с. — (Воспитание с мудростью).
ISBN 978-5-94861-118-1
Картмелл Тодд - Дружба без соперничества – Содержание
Благодарности
В чем источник проблем, возникающих между родными братьями и сестрами?
ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
- ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте прочные семейные связи
- ШАГ ВТОРОЙ: Установите контакт с каждым ребенком
- ШАГ ТРЕТИЙ: Не допускайте сравнений, навешивания ярлыков и соревнований между детьми
- ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Требуйте от детей уважения друг к другу
ЧАСТЬ II. ВРЕМЯ СЕЯТЬ
- ШАГ ПЯТЫЙ: Совершенствуйте коммуникативные навыки ваших детей
- ШАГ ШЕСТОЙ: Сделайте шаг к решению проблемы
- ШАГ СЕДЬМОЙ: Обучите детей навыкам выживания среди братьев и сестер
ЧАСТЬ III. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
- ШАГ ВОСЬМОЙ: Закрепите правильное поведение
- ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Используйте эффект негативных последствий
- ШАГ ДЕСЯТЫЙ: Сделайте детей членами одной команды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Розы и шипы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ВСТРЕЧ
- № 1: Наша первая встреча в кругу семьи
- № 2: Ты — незаменимый член нашей семьи
- № 3: У Бога есть великий замысел в отношении тебя
- № 4: Правило уважения в семье
- № 5: Скажите это правильно и вовремя
- № 6: Говорите по очереди
- № 7: Предложите решение
- № 8: Осторожно! Опасность!!!
- № 9: Давайте решим эту проблему
- № 10: Как реагировать на раздражители
- №11: Учимся делиться чем-либо с ближними
- № 12: Играем по очереди
- № 13: Учимся проявлять гибкость
- № 14: Я тебя прощаю
- № 15: Анализ состояния нашей семьи
Образцы ответов на вопросы из разделов «Практика — путь к совершенству»
Примечания
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