Монография доктора исторических наук Анатолия Николаевича Кашеварова является глубоким научным исследованием сложнейшего периода в истории Русской православной церкви. Автор анализирует эволюцию государственно-церковных отношений: от первых декретов советской власти, провозгласивших отделение церкви от государства, до коренного поворота в религиозной политике Сталина в годы Великой Отечественной войны. Книга базируется на обширном массиве архивных данных, многие из которых долгое время оставались под грифом секретности.

Кашеваров детально рассматривает механизмы антицерковных репрессий, кампании по вскрытию мощей и изъятию ценностей, а также попытки власти расколоть церковь изнутри через поддержку «обновленчества». Особое внимание уделено периоду 1943–1945 годов, когда в условиях войны произошло частичное возрождение церковной жизни и восстановление патриаршества. Труд автора позволяет увидеть не только трагедию гонений, но и внутреннюю стойкость церковной структуры, которая, несмотря на десятилетия систематического давления, сумела сохранить свою идентичность и стать важным фактором национальной консолидации в годы военных испытаний.

Санкт-Петербургский государственный технический университет. Издательско-полиграфический центр СПбГТУ, 1995 – 148 с.

Анатолий Николаевич Кашеваров - Государство и церковь - Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской православной церкви. 1917—1945 гг. - Содержание

Введение

1. Церковь накануне Октября 1917 г.

2. Первые мероприятия Советской власти в религиозной политике и Церковь (ноябрь 1917 г. — февраль 1918 г.)

3. Кампания Советской власти по вскрытию святых мощей в 1918—1920 гг.

4. Начало полной ликвидации Церкви в советском обществе (1929—1932 гг.)

5. Церковь в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.

Заключение