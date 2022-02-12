Двадцатый век, возможно, был самым трагичным в истории русскою народа и государства. В силу исторических катаклизмов единая русская культура оказалась разделенной на культуру метрополии, развивавшуюся в Советском Союзе, и культуру русскою зарубежья. Трагическую судьбу народа разделила и Русская Православная Церковь, которая подверглась гонениям и унижениям на Родине. Долгие годы Московская Патриархия находилась под влиянием и жестким контролем атеистическою государства, являясь в определенной степени орудием в его руках. Именно это в первую очередь породило раскол Русской Церкви на Московскую Патриархию, Русскую Православную Церковь за границей и другие юрисдикціи.

В наши дни положение меняется. Русская Православная Церковь Московскою Патриархата, преодолевая трудности и постепенно освобождаясь от тяжелою унизительною наследия прошлого, идет по пути полною восстановления ее традиционных форм жизнедеятельности. Большим позитивным фактором в этом процессе явилось начавшееся с 2000 г. сближение Московской Патриархии и Русской Зарубежной Церкви, завершившееся восстановлением в 2007 г. каноническою общсния внутри Русской Православной Церкви.

Русская Православная Церковь за границей (далее - РПЦЗ) оформилась в начале 1920-х гг. для «духовного окормления» прежде всего первой волны русской эмиграции. В дальнейшем она сыграла значительную роль не только в удовлетворении религиозных потребностей многих представителей всех последующих воли русской эмиграции, но и в определенной консолидации их и морально-нравственной поддержке в нелегких порой условиях эмигрантскою существования. Одна из основных задач РПЦЗ заключалась в сохранении связей эмиграции с русской культурой и языком, с традиционным укладом оставленной родины, воспитании эмигрантской молодежи в любви и уважении к «исторической России».

Кашеваров Анатолий - Печать Русской Зарубежной церкви

СПб. : Роза мира, 2008. 256 с.

ISBN 5-8557/1-216-9

Кашеваров Анатолий - Печать Русской Зарубежной церкви - Оглавление

Введение

Глава 1. Русская Православная Церковь за границей в контексте российского православного зарубежья

Глава 2. Ведущие периодические издания РПЦ

Глава 3. Основные авторы периодики Русской Зарубежной Церкви

Заключение

Иллюстрации

Приложение 1-4

Список использованных источников и литературы