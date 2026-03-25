Кашеваров - Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922)

Монография Анатолия Кашеварова «Православная Российская Церковь и Советское государство (1917–1922)» представляет собой детальное историческое исследование самого трагического и переломного пятилетия в истории русского православия ХХ века. Автор ставит задачу реконструировать процесс демонтажа синодальной системы и формирования новой, враждебной церковным институтам государственности. Основная идея произведения заключается в том, что столкновение Церкви и большевиков было неизбежным конфликтом двух несовместимых мировоззрений, где государство стремилось не просто к отделению Церкви, а к ее полному вытеснению из общественной и духовной жизни народа.

Содержательная часть книги охватывает период от восстановления патриаршества на Поместном Соборе 1917–1918 годов до разгара кампании по изъятию церковных ценностей. Кашеваров последовательно разбирает ключевые законодательные акты новой власти, такие как Декрет об отделении церкви от государства, и их разрушительные последствия для приходов и монастырей. Автор уделяет значительное внимание личной позиции патриарха Тихона, его попыткам сохранить аполитичность Церкви в условиях Гражданской войны и его противостоянию обновленческому расколу, инспирированному властями. В книге глубоко исследуются механизмы антирелигиозной пропаганды и первых массовых репрессий против духовенства, превращая академический труд в хронику мученичества и исповедничества.

Текст написан в строгом, научно-документальном стиле, опирающемся на огромный массив архивных данных, протоколов допросов и партийных директив. Анатолий Кашеваров мастерски соединяет политический анализ с церковной историей, показывая, как за формальными юридическими нормами скрывалась стратегия планомерного уничтожения религиозной идентичности. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, теологов и всех, кто хочет понять истоки советской антирелигиозной политики и логику выживания Церкви в условиях тоталитаризма. Это чтение помогает осознать, что именно в эти первые годы были заложены основы тех отношений, которые определяли жизнь православия в России на протяжении всего ХХ столетия.

Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2005

Серия «Материалы по истории Церкви», книга 35

ISSN 1728-0168

Анатолий Кашеваров - Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922) - Оглавление

От издательства

Введение

ГЛАВА I. ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕМЫ. ИСТОЧНИКИ

§ 1. Научная разработка темы в 1920—1990-е гг - § 2. Характеристика источниковой базы монографии

ГЛАВА ІІ. ЦЕРКОВЬ И ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ В НОЯБРЕ 1917 — СЕНТЯБРЕ 1918г.

§ 1. Церковь накануне прихода большевиков к власти - § 2. Государственно-церковные отношения в ноябре 1917 — сентябре 1918 г

ГЛАВА III. АНТИЦЕРКОВНЫЕ КАМПАНИИ 1918—1922 гг.

§ 1. Кампания по вскрытию святых мощей в 1918—1920 гг - § 2. Складывание системы органов центральной власти по проведению религиозной политики в ходе кампании 1922 г

ГЛАВА IV. ВЫСШЕЕ ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ЛЕТ НЭПА

§ 1. Священный Синод и Высший Церковный Совет в 1918— 1920 гг - § 2. Временные церковные управления на территориях, занятых белыми - § 3. Высшая церковная власть в 1921—1922 гг

Заключение

Список использованных источников и литературы

Указатель имен