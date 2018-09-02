Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета
Вниманию читателя предлагается учебное пособие по Священному Писанию Ветхого Завета для II курса духовной семинарии. Согласно программе, принятой Учебным комитетом и осуществляемой во всех духовных семинариях, на этом курсе рассматриваются Общее введение в книги Ветхого Завета (Общая исагогика) и законоположительные книги (Пятикнижие).
В основу данного учебного пособия положены авторские лекции, читанные в Саратовской Православной Духовной Семинарии.
Хотя нет особой необходимости обосновывать актуальность данной книги в настоящее время, все же скажем несколько слов об этом. В Определении Архиерейского Собора 2004 года «О вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви» сказано: «Признано целесообразным скорейшее получение Духовными школами государственной аккредитации при учете традиций церковного образования».
В связи с поставленной задачей перехода духовных учебных заведений на государственный стандарт и получения государственной аккредитации в первую очередь возникает потребность в учебных пособиях, нехватка которых в сфере духовного образования ощущается особенно остро.
Алексей Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета - Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета - Пятикнижие - Учебное пособие для II курса духовной семинарии
Саратовская Православная Духовная Семинария. Кафедра библеистики
Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2012.— 447 с.
Алексей Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета - Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета - Пятикнижие - Учебное пособие для II курса духовной семинарии - Содержание
От автора
Раздел І ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
2. Необходимость изучения Ветхого Завета
3. Библейские науки. Исагогика, ее предмет и необходимость
4. Краткая история Библейской Исагогики
Глава 1. История канона Ветхого Завета
1. Понятие о каноне и боговдохновенности
2. Состав еврейской Библии
3. История происхождения и заключения ветхозаветного канона
4. Канон александрийских иудеев
5. Ветхозаветный канон у священных новозаветных писателей
6. История ветхозаветного канона в христианской Церкви
Глава 2. История еврейского текста книг Ветхого Завета
1. Внешняя история ветхозаветного еврейского текста
2. Внутренняя история ветхозаветного еврейского текста
Глава 3. История переводов ветхозаветных книг
1. Александрийский греческий перевод LXX
2. Греческие переводы Акилы, Феодотиона и Симмаха
3. Таргумы (арамейские переводы)
4. Латинский перевод блаженного Иеронима (Вульгата)
5. Сирийский перевод Пешито
6. Славянский перевод
7. Русский перевод Библии
8. Некоторые западные переводы и издания Библии
Раздел ІІ ПЯТИКНИЖИЕ
1. Названия законоположительных книг
2. Богослужебное употребление Пятикнижия в Православной Церкви
Глава 1. Книга Бытие
1. Разделение Книги Бытие на части
2. Значение 1-1і-йглав Книги Бытие
3. Сотворение мира и человека (Быт. 1:1-2:3)
4. Жизнь человека в раю (Быт. 2:4-25)
5. Грехопадение и его последствия (Быт. 3)
6. История Каинаи Авеля (Быт. 4)
7. Роль толедота в Книге Бытие. Долголетие патриархов (Быт. 5)
8. Потоп (Быт. 6-8)
9. История человечества от Ноя до Авраама (Быт. 9-11)
10. История Авраама и Исаака (Быт. 12-25)
11. История Иакова (Быт. 27-35)
12. История Иосифа. Переселение сынов Иакова в Египет (Быт. 37-48)
13. Благословение Иакова своим сыновьям (Быт. 49) 231
Глава 2. Книга Исход
1. Разделение Книги Исход на части
2. Солнцепоклонническая реформа
3. Дата исхода евреев из Египта
4. История Моисея (Исх. 1-2)
5. Призвание Моисея (Исх. 3-4)
6. Имена Бога в Ветхом Завете
7. Египетские казни (Исх. 5-11)
8. Установление праздника Пасхи (Исх. 12:1-28)
9. Десятая казнь. Закон о первенцах (Исх. 12:29-13:16)
10. Переход через Чермное море, значение события (Исх. 13:17-15)
11. Заключение Завета на Синае (Исх. 19 и 24)
12. Синайское законодательство. Десять заповедей, их разделение и толкование
13. Изготовление золотого тельца, наказание народа и восстановление Завета. Богоявление Моисею (Исх. 32-34; Втор. 9:8-10:5)
14. Сравнительная характеристика первого и второго Синайского завета
15. Устройство скинии
Глава 3. Книга Левит
1. Значение Книги Левит и разделение ее на части
2. Ветхозаветные жертвоприношения (Лев. 1-7)
3. Ветхозаветное священство
4. Ветхозаветное учение о святости
5. Законы ритуальной чистоты (Лев. 11-15)
6. День Очищения (Лев. 16)
7. Святость всех сторон жизни Израиля
8. Ветхозаветные священные времена и праздники
Глава 4. Книга Числа
1. Разделение Книги Числа на части
2. Послание соглядатаев. Бунт народа и наказание Божие (Чис. 13-14)
3. Бунт Корея, Дафана и Авирона (Чис. 16-17)
4. Ропот в Кадесе. Наказание Моисея (Чис. 20:1-13)
5. Ропот народа, наказание Божие и спасение через медного змея (Чис. 21:4-9)
6. Прорицания Валаама (Чис. 22-24)
Глава 5. Книга Второзаконие
1. Уникальность и происхождение Книги Второзаконие
2. Содержание и основные темы Книги Второзаконие
3. Заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор. 12)
4. Пророчество о грядущем Пророке-Мессии (Втор. 18:15-22)
5. Постановления о разводе (Втор. 24:1-4) и левиратном браке (Втор. 25:5-10)
6. Благословение исполнителям Закона и проклятие нарушителям Завета, (Втор. 28)
Глава 6. Вопрос о происхождении Пятикнижия, его история и современное состояние. Теория Графа — Велльгаузена
1. Традиционный взгляд на происхождение Пятикнижия
2. Мнение Авраама ибн Эзры об авторе Торы и его объяснение Спинозой
3. История и сущность документальной гипотезы
4. Ревизия документальной гипотезы в XX веке
ПРИЛОЖЕНИЯ
Краткий терминологический словарь
Список собственных библейских имен и географических названий, употребляемых в книге
Ветхозаветный еврейский календарь
Вопросы к зачетам по Священному Писанию Ветхого Завета для студентов II курса
Список основных пособий, использованных при составлении данной книги
Об авторе
Алексей Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета - Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета - Пятикнижие - Учебное пособие для II курса духовной семинарии - От автора
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 ноября 2009 года в докладе на совещании ректоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви отметил: «Должны быть подготовлены современные учебные пособия, учитывающие как развитие соответствующих наук, так и современной дидактики. Недопустимо засилье единообразия. Единство программ не должно означать единство методов их преподавания и освоения материала. И в отношении учебных пособий, и в отношении методик преподавания должна культивироваться здоровая конкуренция для выявления наилучших достижений». Следовательно, создание новых учебных пособий позволит студентам рассматривать важные научные проблемы с разных точек зрения, знакомиться с различными авторитетными комментариями священных текстов.
В связи с приведенными задачами, поставленными священноначалием, на научно-практической конференции «Преподавание библейских дисциплин в Духовных школах в рамках государственного образовательного стандарта “Теология”: проблемы и перспективы», которая состоялась в городе Смоленске 22-23 декабря 2009 года, было принято несколько важных решений. Во-первых, подтверждено принятое ранее решение о создании учебных пособий по Священному Писанию, общих для всех духовных школ, которые получат централизованное одобрение.
Во-вторых, высказано пожелание относительно составления авторских конспектов лекций, причем каждый из таких конспектов будет ценен не только тем, что представляет определенный взгляд на проблемные вопросы библеистики, но и тем, что он может внести свой вклад в разработку общецерковного учебного пособия. В связи с этим хочется выразить надежду, что данный учебник не только удовлетворит интерес и потребности студентов, подвигнет их к самостоятельному, более детальному исследованию некоторых вопросов, но и сыграет определенную роль в создании общецерковного конспекта по Священному Писанию Ветхого Завета для II курса духовной семинарии.
Алексей Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета - Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета - Пятикнижие - Учебное пособие . есть у кого нибудь срочно надо!
Алексей Кашкин - Священное Писание Ветхого Завета - Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета - Пятикнижие - Учебное пособие . есть у кого нибудь срочно надо!
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