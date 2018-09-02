Вниманию читателя предлагается учебное пособие по Священному Писанию Ветхого Завета для II курса духовной семинарии. Согласно программе, принятой Учебным комитетом и осуществляемой во всех духовных семинариях, на этом курсе рассматриваются Общее введение в книги Ветхого Завета (Общая исагогика) и законоположительные книги (Пятикнижие).

В основу данного учебного пособия положены авторские лекции, читанные в Саратовской Православной Духовной Семинарии.

Хотя нет особой необходимости обосновывать актуальность данной книги в настоящее время, все же скажем несколько слов об этом. В Определении Архиерейского Собора 2004 года «О вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви» сказано: «Признано целесообразным скорейшее получение Духовными школами государственной аккредитации при учете традиций церковного образования».

В связи с поставленной задачей перехода духовных учебных заведений на государственный стандарт и получения государственной аккредитации в первую очередь возникает потребность в учебных пособиях, нехватка которых в сфере духовного образования ощущается особенно остро.