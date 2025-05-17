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Кашкин - Устав богослужения Православной Церкви - учебное пособие и самоучитель

Кашкин Алексей Сергеевич - Устав богослужения Православной Церкви: учебное пособие и самоучитель
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Liturgical Books
Книга создана на основе «Устава православного богослужения» 2010 года. Добавлено много нового материала (дидактического и вспомогательно-­практического), изменена концепция издания. Книга может использоваться не только как учебное пособие по Литургике для студентов I–II курсов духовных учебных заведений, но и для самостоятельного изучения Церковного Устава. Достаточно подробно рассматриваются последования и особенности всех богослужений суточного круга и литургии; также предложены практические примеры, наглядные схемы, таблицы, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы.

Кашкин Алексей Сергеевич - Устав богослужения Православной Церкви: учебное пособие и самоучитель

Кашкин А. С. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 800 с.
ISBN 978-5-7533-1954-8

Кашкин Алексей Сергеевич - Устав богослужения Православной Церкви - Содержание

ЧАСТЬ I Введение в изучение православного богослужения
  • Глава 1. ХРАМ КАК МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
  • Глава 2. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
  • Глава 3. КРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ И ПОСТЫ
  • Глава 4. ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ МОЛИТВОСЛОВИЙ
  • Глава 5. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ЧАСТЬ II Богослужения суточного круга и литургия: виды, последования
  • Глава 1. ВЕЧЕРНЯ
  • Глава 2. ПОВЕЧЕРИЕ
  • Глава 3. ПОЛУНОЩНИЦА
  • Глава 4. УТРЕНЯ
  • Глава 5. ЧАСЫ
  • Глава 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ
  • Глава 7. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
  • Глава 8. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОТПУСТЫ
ЧАСТЬ III Виды служб Минеи и их особенности
  • Глава 1. ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ВЕЧЕРНИ И УТРЕНИ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ
  • Глава 2. ВСЕДНЕВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • Глава 3. СЛАВОСЛОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • Глава 4. ПОЛИЕЛЕЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • Глава 5. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В СЕДМИЧНЫЙ ДЕНЬ
  • Глава 6. ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
  • Глава 7. ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЛУЖБ МИНЕИ
Приложения
  • Приложение 1. КАЖДЕНИЕ
  • Приложение 2. ПРИПЕВЫ К КАНОНУ НА УТРЕНЕ
  • Приложение 3. ПАМЯТКА ПОНОМАРЯ
  • Приложение 4. УСТАВ О КАТАВАСИЯХ
  • Приложение 5. ЧИН ВЕЧЕРНЕЙ И ДНЕВНОЙ ТРАПЕЗЫ
  • Приложение 6. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА 5-й СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА: ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ КАФИЗМ
  • Приложение 7. ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ВСЕДНЕВНОЙ И ВОСКРЕСНОЙ СЛУЖБ
Список использованной литературы
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Rating 5.0 / 5
Added 17.05.2025
Author esxatos
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