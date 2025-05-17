Кашкин - Устав богослужения Православной Церкви - учебное пособие и самоучитель
Книга создана на основе «Устава православного богослужения» 2010 года. Добавлено много нового материала (дидактического и вспомогательно-практического), изменена концепция издания. Книга может использоваться не только как учебное пособие по Литургике для студентов I–II курсов духовных учебных заведений, но и для самостоятельного изучения Церковного Устава. Достаточно подробно рассматриваются последования и особенности всех богослужений суточного круга и литургии; также предложены практические примеры, наглядные схемы, таблицы, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы.
Кашкин Алексей Сергеевич - Устав богослужения Православной Церкви: учебное пособие и самоучитель
Кашкин А. С. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 800 с.
ISBN 978-5-7533-1954-8
Кашкин Алексей Сергеевич - Устав богослужения Православной Церкви - Содержание
ЧАСТЬ I Введение в изучение православного богослужения
- Глава 1. ХРАМ КАК МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
- Глава 2. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
- Глава 3. КРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ И ПОСТЫ
- Глава 4. ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ МОЛИТВОСЛОВИЙ
- Глава 5. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ЧАСТЬ II Богослужения суточного круга и литургия: виды, последования
- Глава 1. ВЕЧЕРНЯ
- Глава 2. ПОВЕЧЕРИЕ
- Глава 3. ПОЛУНОЩНИЦА
- Глава 4. УТРЕНЯ
- Глава 5. ЧАСЫ
- Глава 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ
- Глава 7. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
- Глава 8. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОТПУСТЫ
ЧАСТЬ III Виды служб Минеи и их особенности
- Глава 1. ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ВЕЧЕРНИ И УТРЕНИ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ
- Глава 2. ВСЕДНЕВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Глава 3. СЛАВОСЛОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Глава 4. ПОЛИЕЛЕЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Глава 5. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В СЕДМИЧНЫЙ ДЕНЬ
- Глава 6. ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
- Глава 7. ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЛУЖБ МИНЕИ
Приложения
- Приложение 1. КАЖДЕНИЕ
- Приложение 2. ПРИПЕВЫ К КАНОНУ НА УТРЕНЕ
- Приложение 3. ПАМЯТКА ПОНОМАРЯ
- Приложение 4. УСТАВ О КАТАВАСИЯХ
- Приложение 5. ЧИН ВЕЧЕРНЕЙ И ДНЕВНОЙ ТРАПЕЗЫ
- Приложение 6. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА 5-й СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА: ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ КАФИЗМ
- Приложение 7. ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ВСЕДНЕВНОЙ И ВОСКРЕСНОЙ СЛУЖБ
Список использованной литературы
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