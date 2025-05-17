Книга создана на основе «Устава православного богослужения» 2010 года. Добавлено много нового материала (дидактического и вспомогательно-­практического), изменена концепция издания. Книга может использоваться не только как учебное пособие по Литургике для студентов I–II курсов духовных учебных заведений, но и для самостоятельного изучения Церковного Устава. Достаточно подробно рассматриваются последования и особенности всех богослужений суточного круга и литургии; также предложены практические примеры, наглядные схемы, таблицы, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы.