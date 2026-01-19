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Каспэ - Политическая теология и nation-building

Каспэ - Политическая теология и nation-building
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Политическая теология (16 books)

Святослав Каспэ - Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай

Издательство Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 191 с.

ISBN 978-5-8243-1522-6

Святослав Каспэ - Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай – Содержание

От автора

Часть 1. Общие положения

  • 1.1. Аксиоматика: политическая нация как ценностно интегрированное сообщество

  • 1.2. Ценности: структурный функционализм revisited

  • 1.3. Ценности, сакральное, политическое: парадокс безблагодатной харизмы и его разрешение

  • 1.4. Политическая операционализация ценностей: выбор и жертва

Часть 2. Российский случай

  • 2.1. Nation-building с негодными средствами: политическое как техника и проблема ценностной девальвации

  • 2.2. Потенциальные субъекты nation-building и причины их ничтожества: партии et alias

  • 2.3. Церковь как субъект nation-building: негарантированный шанс, неожиданные формы

  • 2.4. «Советское» versus «российское»: пределы политикокультурного синтеза

Appendix. Ценности как переменная сравнительного анализа постсоветских политий

Библиография

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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