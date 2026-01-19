Каспэ - Политическая теология и nation-building
Святослав Каспэ - Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай
Издательство Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 191 с.
ISBN 978-5-8243-1522-6
Святослав Каспэ - Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай – Содержание
От автора
Часть 1. Общие положения
1.1. Аксиоматика: политическая нация как ценностно интегрированное сообщество
1.2. Ценности: структурный функционализм revisited
1.3. Ценности, сакральное, политическое: парадокс безблагодатной харизмы и его разрешение
1.4. Политическая операционализация ценностей: выбор и жертва
Часть 2. Российский случай
2.1. Nation-building с негодными средствами: политическое как техника и проблема ценностной девальвации
2.2. Потенциальные субъекты nation-building и причины их ничтожества: партии et alias
2.3. Церковь как субъект nation-building: негарантированный шанс, неожиданные формы
2.4. «Советское» versus «российское»: пределы политикокультурного синтеза
Appendix. Ценности как переменная сравнительного анализа постсоветских политий
Библиография
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