В этой брошюре изложены практические предложения для выполнения и укрепления духовного экуменизма— сердца всех стремлений, направленных на то, чтобы вновь привести разделенных христиан к единству. Ее появление связано с пленарным заседанием Папского совета по содействию христианскому единству 2003 года, уделившего особое внимание теме духовного экуменизма.

Во время этой сессии епископы рекомендовали создать краткий справочник, или Vademecum, призывающий тех, кто несет особую ответственность за способствование укреплению христианского единства, углубить духовные корни экуменизма и дать конкретные предложения относительно того, что необходимо сделать для осуществления этой цели.

В ноябре 2004 года черновая версия справочника была предложена для обсуждения на международной конференции в Рокка ди Папа, организованной Папским советом по содействию христианскому единству по случаю 40-й годовщины декрета II Ватиканского собора Unitatis Redintegratio.

Настоящий текст был подготовлен к публикации на основании как предложений участников конференции, так и тех, которые были впоследствии предоставлены экуменическими органами на местах.

Вальтер Каспер - Руководство по духовному экуменизму

Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).— М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 75 с.

ISBN 5-89647-152-1

Вальтер Каспер - Руководство по духовному экуменизму - Содержание