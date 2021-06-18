Каспер - Руководство по духовному экуменизму
В этой брошюре изложены практические предложения для выполнения и укрепления духовного экуменизма— сердца всех стремлений, направленных на то, чтобы вновь привести разделенных христиан к единству. Ее появление связано с пленарным заседанием Папского совета по содействию христианскому единству 2003 года, уделившего особое внимание теме духовного экуменизма.
Во время этой сессии епископы рекомендовали создать краткий справочник, или Vademecum, призывающий тех, кто несет особую ответственность за способствование укреплению христианского единства, углубить духовные корни экуменизма и дать конкретные предложения относительно того, что необходимо сделать для осуществления этой цели.
В ноябре 2004 года черновая версия справочника была предложена для обсуждения на международной конференции в Рокка ди Папа, организованной Папским советом по содействию христианскому единству по случаю 40-й годовщины декрета II Ватиканского собора Unitatis Redintegratio.
Настоящий текст был подготовлен к публикации на основании как предложений участников конференции, так и тех, которые были впоследствии предоставлены экуменическими органами на местах.
Вальтер Каспер - Руководство по духовному экуменизму
Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).— М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 75 с.
ISBN 5-89647-152-1
Вальтер Каспер - Руководство по духовному экуменизму - Содержание
СОКРАЩЕНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
РУКОВОДСТВО
ДУХОВНЫЙ ЭКУМЕНИЗМ
ВОЗРАСТАЯ В ОБЩЕНИИ
1. УГЛУБЛЯЯ ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ
- СЛОВО БОЖЬЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
- СВИДЕТЕЛИ СЛОВА БОЖЬЕГО
2. МОЛИТВА И БОГОСЛУЖЕНИЕ
- МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
- ЛИЧНАЯ МОЛИТВА
- ОБЩАЯ МОЛИТВА
- СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВ
- ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД
3. «ДИАКОНИЯ» и СВИДЕТЕЛЬСТВО
- ПРИХОДЫ И МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ
- ОБЩИНЫ ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ
- МОНАШЕСКИЕ ОБЩИНЫ
- ЦЕРКОВНЫЕ ОБЩИНЫ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ
- МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
- СВЯЩЕННИКИ И ПАСТОРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Вальтер Каспер - Руководство по духовному экуменизму - Предисловие
Этот справочник основан на документах II Ватиканского собора, в особенности таких как Dei Verbum, Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio и Orientalium Ecclesiarum, а также на более поздних материалах, которые в дальнейшем формировали деятельность Католической церкви, направленную на поиск путей для осуществления идеи о христианском единстве, включая такие документы, как Кодекс канонического права, энциклика Ut Unum Sint, Катехизис Католической церкви и в особенности Руководство по применению принципов и норм относительно вопросов экуменизма. Применение учения, директив и норм этих документов в области духовного экуменизма — главная цель этого текста. В пастырских предложениях, представленных здесь, резюмируются идеи из обширного корпуса церковного учения о содействии христианскому единству.
Этот справочник адресован всем, кто носит в сердце идею о восстановлении единства христиан. Он может быть особенно полезен тем, в чьи обязанности входит содействие христианскому единству на разных уровнях церковной жизни. Выбирая необходимый для них материал, они должны помнить, что то, что подходит в одном контексте, может быть неподходящим в другом; то, что полезно в одном месте, может быть контрпродуктивно в других местах. В свете местных обстоятельств и решений, принимаемых на региональных и местных уровнях, это распознавание должно проводиться под руководством местного епископа, пастыря Божьих людей, в поиске средств, с помощью которых можно конструктивно содействовать христианскому единству в его епархии.
Выпуская этот текст, мы распространяем приглашение любви на христиан других традиций, поощряя их присоединиться к их католическим братьям и сестрам в молитве и духовной деятельности, рекомендованных в этом документе, в той степени, в какой это соответствует их собственным обычаям. Общая молитва, когда бы мы ни участвовали в ней, каждый акт общего свидетельства, каждый реальный акт духовного общения — дар Святого Духа, соединяющего нас вместе и предоставляющего нам возможность давать видимое выражение желанию единства нашего Господа.
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