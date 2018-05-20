Действительно ли атланты правят миром? Что происходит в секретных базах в Тибете и в Шамбале? Какое оно — современное мировое правительство?

Санкт-Петербург, Вектор, 2008

Глава 1 Что охраняет Сфинкс

Глава 2 Затонувший остров

Глава 3 Проклятый «треугольник»

Глава 4 Под знаком креста

Глава 5 Сражения третьей мировой

Глава 6 Оружие третьей мировой

Глава 7 Солдаты третьей мировой

Глава 8 У истоков Человечества

Этьен Кассе - В тисках мирового заговора - Что скрывает Ватикан?

Первым делом мне нужно было выяснить, какая связь существует между Церковью и жрецами Амона. В том, что это звенья одной цепи, я не сомневался. В Древнем Египте жрецы были корпорацией, отгороженной от всех остальных людей и скрывающей в своих стенах Знание. Но в средневековой Европе католическая церковь играла ровно такую же роль!

Вспомним историю. Закат египетского государства пришелся на время расцвета римской империи. Вскоре после этого в Палестине — бывшей египетской провинции — появляется христианство. Перелистав кучу самых разных книг — от толстенных научных трудов, вгоняющих в сон, до популярной «желтой» писанины, — я обнаружил в христианстве массу всевозможных египетских мотивов. Кроме того, исследователи так и не смогли дать ответ на вопрос: почему маленькая секта, не пользовавшаяся поддержкой римских властей и даже гонимая на первых порах, смогла приобрести такую власть над умами людей во всем Средиземноморье? Здесь явно не обошлось без чьей-то могущественной поддержки.

Ответ на мои вопросы, возможно, могли бы дать знаменитые ватиканские библиотеки. Но они, увы, надежно укрыты от исследователей…

Официальная история гласит, что библиотека Ватикана была основана 15 июня 1475 года, когда папа Сикст IV издал буллу, узаконившую этот факт. Однако понятно, что книжная коллекция начала формироваться гораздо раньше: как минимум с момента зарождения христианства и основана на книжных собраниях масонов (именно они засекречены наиболее строго). Даже сами церковники признают, что к тому времени папская библиотека уже имела давнюю и богатую событиями историю. В Ватикане хранились коллекции древних рукописей, собранные папами и их хозяевами — Апостолами. Эту традицию считают зародившейся еще в IV веке, при папе Дамасе I, и продолженной папой Бонифацием VIII — создателем первого полного, на тот момент, каталога, а также истинным основателем библиотеки папой Николаем V, который оставил после своей смерти более 1500 рукописей.

В конце XV века в библиотеке находились, по самым скромным подсчетам, 5000 рукописей — огромная, по тем временам, цифра. Таким собранием не могла похвастаться ни одна библиотека Европы. В Ватикане трудились сотни переписчиков, которые создавали копии наиболее редких и ценных трудов. Собранная за тот период коллекция включала не только священные книги, жития святых и теологические труды, но и философские трактаты, классические произведения греческой, латинской, древнееврейской, древнесирийской, коптской и арабской литературы, а также труды по юриспруденции, истории, искусству, архитектуре и музыке.

Папы тратили огромные средства на получение новых ценных рукописей, прекрасно понимая, что знание — это власть. Постепенно в Ватикан попали фонды крупнейших библиотек Европы — купленные, полученные в дар или переданные на вечное хранение, — в том числе «палатин-ской», «гейдельбергской» (куплена в 1622 году) и «урбин-ской» (получена в дар в 1657 году), все книги королевы Кристины (получены в дар согласно завещанию после ее смерти в 1690 году), коллекции многих аристократических семейств. Пополнение коллекции продолжается до сих пор. Кроме того, в Ватикане хранятся архивы многих знаменитых людей, в первую очередь связанных с деятельностью Церкви.

Если верить официальным данным, сегодня в хранилищах Ватикана находятся 70 ООО рукописей, 8000 первопечатных книг, миллион более поздних печатных изданий, более 100 000 гравюр, около 200 000 карт и документов, а также множество произведений искусства, не поддающихся поштучному учету.

Церковники много раз заявляли о том, что собираются открыть доступ к сокровищам библиотеки для всех желающих, однако дальше обещаний дело так и не пошло. Для того чтобы получить право работать в библиотеке, нужно иметь безупречную (с точки зрения церковников, разумеется) репутацию. Доступ к очень многим книжным коллекциям закрыт в принципе. Ежедневно в библиотеке работают не более 150 исследователей, прошедших тщательную проверку; в это число включаются и церковные деятели, которых здесь большинство. Ватиканская библиотека — один из самых охраняемых в мире объектов: ее зашита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев на страже библиотеки стоят ультрасовременные автоматические системы, образующие несколько уровней зашиты.

Естественно, встает вопрос: почему? Что такого хранится в этой коллекции, о чем не должны знать простые смертные? Какие загадки, какие тайны Церкви лежат на полках Ватикана?