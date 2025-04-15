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Кассиан - Демосс - Истинная женщина 101

Мэри А. Кассиан, Нэнси Ли Демосс - Истинная женщина 101 – Божественный дизайн - Восьминедельный курс на тему: «Как стать библейской женщиной?»
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Educational
Дизайнерские сумочки, дизайнерские выкройки, дизайнерские рамки, дизайнерская отделка... Многие женщины предпочитают дизайнерские бренды, потому что это всегда высокое качество. Среди них часто попадаются изделия ручной работы - добротные, они соответствуют дизайнерским требованиям во всех деталях.
А знаете ли вы, что у Бога есть Свой, божественный, дизайн женщины? И он поражает воображение! Он гораздо привлекательнее тех дешевых подделок, которыми восхищается мир!
Женское движение предпочло забыть, что у Бога есть Его, божественный, дизайн женщины. Оно исходит из убеждения, что женщинам самим дано решать, что значит быть женщиной. Оно внушило нам, что наша жизнь и решения, которые мы в ней принимаем, нужны лишь нам самим. Оно подтолкнуло нас к «открытию», что различия между мужчиной и женщиной вовсе не так важны, как мы думали; что мы можем произвольно выбирать себе роли и вкладывать в понятие пола свой смысл. Оно убеждало нас принять новый, по-феминистски скроенный дизайн.
Идеал женщины, навязываемый современным обществом, - это напористая, сексуальная, сосредоточенная на себе, независимая, а главное, сильная и властная женщина. Но, к сожалению, этот идеал не принес женщине того счастья и самореализации, которые ей сулил.
Мы обе активно участвуем в женском служении уже более тридцати лет и, по правде сказать, устали от беспросветной печали и разочарования, какие приходится так часто видеть в женщинах. А сколько раз мы становились свидетелями разбитых сердец и отношений между супругами, которые поддались современным веяниям и приняли господствующее в обществе представление о том, что значит быть женщиной! Мы получили тысячи обычных и электронных писем и видели глубокую скорбь от обманутых ожиданий в глазах тысяч женщин, с которыми беседовали лично.
Во многих случаях эта скорбь - неизбежное следствие того, что мы все живем в падшем мире. Но гораздо чаще это негативное следствие распространенности туманных и ошибочных представлений о замысле и миссии женщины.
Дело в том, что Библия учит: не нам решать, что значит быть женщиной. В ней сказано, что Бог сотворил мужчину и женщину для какой-то очень важной, конкретной цели. Такой Его «дизайн» человека не произволен, не случаен и не кратковременен.

Мэри А. Кассиан, Нэнси Ли Демосс - Истинная женщина 101 – Божественный дизайн - Восьминедельный курс на тему: «Как стать библейской женщиной?»

Киев: «Книгоноша», 2019. – 226 с.
ISBN 978-6177517-67-1־ (рус.)

Мэри А. Кассиан, Нэнси Ли Демосс - Истинная женщина 101 – Содержание

Краткое содержание уроков
Введение. Дизайнерская женщина
  • Неделя 1: Пол имеет значение
  • Неделя 2: Стриженые волосы и улитки
  • Неделя 3: Сахар и соль
  • Неделя 4: Змея в моем саду
  • Неделя 5: Битва полов
  • Неделя б: Громкое самоутверждение
  • Неделя 7: Полная переделка
  • Неделя 8: Женская солидарность - это сила!
Послесловие. Различны по замыслу
Манифест истинной женщины
Примечания
Наша сердечная благодарность
Views 256
Rating 5.0 / 5
Added 15.04.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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