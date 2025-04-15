Кассиан - Демосс - Истинная женщина 101

Дизайнерские сумочки, дизайнерские выкройки, дизайнерские рамки, дизайнерская отделка... Многие женщины предпочитают дизайнерские бренды, потому что это всегда высокое качество. Среди них часто попадаются изделия ручной работы - добротные, они соответствуют дизайнерским требованиям во всех деталях.

А знаете ли вы, что у Бога есть Свой, божественный, дизайн женщины? И он поражает воображение! Он гораздо привлекательнее тех дешевых подделок, которыми восхищается мир!

Женское движение предпочло забыть, что у Бога есть Его, божественный, дизайн женщины. Оно исходит из убеждения, что женщинам самим дано решать, что значит быть женщиной. Оно внушило нам, что наша жизнь и решения, которые мы в ней принимаем, нужны лишь нам самим. Оно подтолкнуло нас к «открытию», что различия между мужчиной и женщиной вовсе не так важны, как мы думали; что мы можем произвольно выбирать себе роли и вкладывать в понятие пола свой смысл. Оно убеждало нас принять новый, по-феминистски скроенный дизайн.

Идеал женщины, навязываемый современным обществом, - это напористая, сексуальная, сосредоточенная на себе, независимая, а главное, сильная и властная женщина. Но, к сожалению, этот идеал не принес женщине того счастья и самореализации, которые ей сулил.

Мы обе активно участвуем в женском служении уже более тридцати лет и, по правде сказать, устали от беспросветной печали и разочарования, какие приходится так часто видеть в женщинах. А сколько раз мы становились свидетелями разбитых сердец и отношений между супругами, которые поддались современным веяниям и приняли господствующее в обществе представление о том, что значит быть женщиной! Мы получили тысячи обычных и электронных писем и видели глубокую скорбь от обманутых ожиданий в глазах тысяч женщин, с которыми беседовали лично.

Во многих случаях эта скорбь - неизбежное следствие того, что мы все живем в падшем мире. Но гораздо чаще это негативное следствие распространенности туманных и ошибочных представлений о замысле и миссии женщины.

Дело в том, что Библия учит: не нам решать, что значит быть женщиной. В ней сказано, что Бог сотворил мужчину и женщину для какой-то очень важной, конкретной цели. Такой Его «дизайн» человека не произволен, не случаен и не кратковременен.

Мэри А. Кассиан, Нэнси Ли Демосс - Истинная женщина 101 – Божественный дизайн - Восьминедельный курс на тему: «Как стать библейской женщиной?»

Киев: «Книгоноша», 2019. – 226 с.

ISBN 978-6177517-67-1־ (рус.)

Мэри А. Кассиан, Нэнси Ли Демосс - Истинная женщина 101 – Содержание

Краткое содержание уроков

Введение. Дизайнерская женщина

Неделя 1: Пол имеет значение

Неделя 2: Стриженые волосы и улитки

Неделя 3: Сахар и соль

Неделя 4: Змея в моем саду

Неделя 5: Битва полов

Неделя б: Громкое самоутверждение

Неделя 7: Полная переделка

Неделя 8: Женская солидарность - это сила!

Послесловие. Различны по замыслу

Манифест истинной женщины

Примечания

Наша сердечная благодарность