Кастелланос - Развивая сверхъестественное лидерство
Книга посвящена подготовке христианских лидеров в духе видения G12. Автор показывает, что главная задача Церкви — «научить все народы», а это возможно тогда, когда каждый верующий становится учеником и лидером, способным двигаться в вере, слышать Бога и воспроизводить себя в других.
Сезар Кастелланос предлагает двенадцать принципов сверхъестественного лидерства: веру, видение, мечту, силу слова, духовную войну, сотрудничество со Святым Духом, молитвенную жизнь, внутреннее исцеление, благословение, энергичность, создание группы двенадцати и практический успех в служении.
Кастелланос Сезар – Развивая сверхъестественное лидерство – 12 принципов видения G12
Кастелланос Д. Сезар. Развивая сверхъестественное лидерство: 12 принципов видения G12. – Нижний Новгород: Библейский центр «Посольство Иисуса», 2008. – 147 с.
ISBN 978-5-85271-346-9
Кастелланос Сезар – Развивая сверхъестественное лидерство – Содержание
Предисловие
Вступление
Наставляйте их в вере
Учите лидеров видеть
Помогайте им воплощать мечты
Учите их о силе слова
Наставляйте их в духовной войне
Помогайте им работать вместе со Святым Духом
Вдохновляйте их быть молитвенниками
Создавая уверенных в себе лидеров
Учите их, что они уже благословлены
Взращивайте энергичных лидеров
Помогите им понять важность создания своей группы 12
Учите их быть успешными
No comments yet. Be the first!