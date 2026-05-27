Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кастелланос - Развивая сверхъестественное лидерство

Кастелланос - Развивая сверхъестественное лидерство
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Educational

Книга посвящена подготовке христианских лидеров в духе видения G12. Автор показывает, что главная задача Церкви — «научить все народы», а это возможно тогда, когда каждый верующий становится учеником и лидером, способным двигаться в вере, слышать Бога и воспроизводить себя в других.

Сезар Кастелланос предлагает двенадцать принципов сверхъестественного лидерства: веру, видение, мечту, силу слова, духовную войну, сотрудничество со Святым Духом, молитвенную жизнь, внутреннее исцеление, благословение, энергичность, создание группы двенадцати и практический успех в служении.

Кастелланос Сезар – Развивая сверхъестественное лидерство – 12 принципов видения G12

Кастелланос Д. Сезар. Развивая сверхъестественное лидерство: 12 принципов видения G12. – Нижний Новгород: Библейский центр «Посольство Иисуса», 2008. – 147 с.
ISBN 978-5-85271-346-9

Кастелланос Сезар – Развивая сверхъестественное лидерство – Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  1. Наставляйте их в вере

  2. Учите лидеров видеть

  3. Помогайте им воплощать мечты

  4. Учите их о силе слова

  5. Наставляйте их в духовной войне

  6. Помогайте им работать вместе со Святым Духом

  7. Вдохновляйте их быть молитвенниками

  8. Создавая уверенных в себе лидеров

  9. Учите их, что они уже благословлены

  10. Взращивайте энергичных лидеров

  11. Помогите им понять важность создания своей группы 12

  12. Учите их быть успешными

Views 21
Rating
Added 27.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books