Книга Стюарта Кастэра «От Патмоса до Рая» представляет собой фундаментальный труд по толкованию Откровения Иоанна Богослова. Автор придерживается последовательной премиллениальной и диспенсационалистской позиции, рассматривая книгу не как сборник символов прошлого, а как реальную дорожную карту будущего. Кастэр ставит своей целью доказать, что Откровение — это не «закрытая» загадка, а ясное Божье откровение о триумфе Иисуса Христа над силами зла и установлении Его вечного Царства.

Автор подробно разбирает структуру книги, следуя делению, предложенному в первой главе: «что ты видел», «что есть» и «что будет после сего». Кастэр дает детальный анализ семи церквей как исторических и пророческих периодов, а также последовательно толкует суды семи печатей, труб и чаш. Особое внимание уделяется личности Антихриста, периоду Великой скорби и детальному описанию Нового Иерусалима, который автор видит как реальное место обитания спасенных в вечности.

Стиль изложения сочетает в себе академическую тщательность и пастырскую заботу. Кастэр постоянно соотносит видения Иоанна с ветхозаветными пророчествами Даниила и Иезекииля, создавая целостную библейскую картину эсхатологии. Книга призывает читателя к святости и активному свидетельству, напоминая, что история движется к предопределенному Богу финалу — возвращению Царя царей и полному обновлению творения.

BJU Press, Greenville, South Carolina, 2006

ISBN 966-2944-08-7

Стюарт Кастэр - От Патмоса до Рая - Толкование книги Откровение - Содержание

Предисловие для читателя

Введение в книгу Откровение

Планы книги Откровение

Богословское учение книги Откровение

Глубокое исследование книги Откровение

Примечание к русскому переводу

Список сокращений

Глава 1: Христос во славе

Глава 2: Церкви в Ефесе, Смирне, Пергаме и Фиатире

Глава 3: Церкви в Сардисе, в Филадельфии и в Лаодикии

Глава 4: Небесная сцена

Глава 5: Лев-Агнец

Глава 6: Семь печатей

Глава 7: Святые периода скорби

Глава 8: Суды труб

Глава 9: Пятая и шестая трубы

Глава 10: Ангел и маленький свиток

Глава 11: Два свидетеля

Глава 12: Семь знамений

Глава 13: Два зверя

Глава 14: Агнец: искупление и гнев

Глава 15: Семь ангелов с последними язвами

Глава 16: Чаши гнева

Глава 17: Вавилон, мирская система

Глава 18: Падение Вавилона

Глава 19: Четырехкратное аллилуя; второе пришествие

Глава 20: Тысячелетнее царство и белый престол

Глава 21: Новое небо и новая земля

Глава 22: Новый рай

Эпилог

Библиография