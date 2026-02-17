Кастэр - От Патмоса до Рая

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Стюарта Кастэра «От Патмоса до Рая» представляет собой фундаментальный труд по толкованию Откровения Иоанна Богослова. Автор придерживается последовательной премиллениальной и диспенсационалистской позиции, рассматривая книгу не как сборник символов прошлого, а как реальную дорожную карту будущего. Кастэр ставит своей целью доказать, что Откровение — это не «закрытая» загадка, а ясное Божье откровение о триумфе Иисуса Христа над силами зла и установлении Его вечного Царства.

Автор подробно разбирает структуру книги, следуя делению, предложенному в первой главе: «что ты видел», «что есть» и «что будет после сего». Кастэр дает детальный анализ семи церквей как исторических и пророческих периодов, а также последовательно толкует суды семи печатей, труб и чаш. Особое внимание уделяется личности Антихриста, периоду Великой скорби и детальному описанию Нового Иерусалима, который автор видит как реальное место обитания спасенных в вечности.

Стиль изложения сочетает в себе академическую тщательность и пастырскую заботу. Кастэр постоянно соотносит видения Иоанна с ветхозаветными пророчествами Даниила и Иезекииля, создавая целостную библейскую картину эсхатологии. Книга призывает читателя к святости и активному свидетельству, напоминая, что история движется к предопределенному Богу финалу — возвращению Царя царей и полному обновлению творения.

Стюарт Кастэр - От Патмоса до Рая - Толкование книги Откровение

BJU Press, Greenville, South Carolina, 2006

ISBN 966-2944-08-7

Стюарт Кастэр - От Патмоса до Рая - Толкование книги Откровение - Содержание

Предисловие для читателя

Введение в книгу Откровение

Планы книги Откровение

Богословское учение книги Откровение

Глубокое исследование книги Откровение

Примечание к русскому переводу

Список сокращений

  • Глава 1: Христос во славе

  • Глава 2: Церкви в Ефесе, Смирне, Пергаме и Фиатире

  • Глава 3: Церкви в Сардисе, в Филадельфии и в Лаодикии

  • Глава 4: Небесная сцена

  • Глава 5: Лев-Агнец

  • Глава 6: Семь печатей

  • Глава 7: Святые периода скорби

  • Глава 8: Суды труб

  • Глава 9: Пятая и шестая трубы

  • Глава 10: Ангел и маленький свиток

  • Глава 11: Два свидетеля

  • Глава 12: Семь знамений

  • Глава 13: Два зверя

  • Глава 14: Агнец: искупление и гнев

  • Глава 15: Семь ангелов с последними язвами

  • Глава 16: Чаши гнева

  • Глава 17: Вавилон, мирская система

  • Глава 18: Падение Вавилона

  • Глава 19: Четырехкратное аллилуя; второе пришествие

  • Глава 20: Тысячелетнее царство и белый престол

  • Глава 21: Новое небо и новая земля

  • Глава 22: Новый рай

Эпилог

Библиография

Added 17.02.2026
Author AlexDigger
zalservik 1 month ago
Благодарю.

