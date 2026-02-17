Кастэр - От Патмоса до Рая
Книга Стюарта Кастэра «От Патмоса до Рая» представляет собой фундаментальный труд по толкованию Откровения Иоанна Богослова. Автор придерживается последовательной премиллениальной и диспенсационалистской позиции, рассматривая книгу не как сборник символов прошлого, а как реальную дорожную карту будущего. Кастэр ставит своей целью доказать, что Откровение — это не «закрытая» загадка, а ясное Божье откровение о триумфе Иисуса Христа над силами зла и установлении Его вечного Царства.
Автор подробно разбирает структуру книги, следуя делению, предложенному в первой главе: «что ты видел», «что есть» и «что будет после сего». Кастэр дает детальный анализ семи церквей как исторических и пророческих периодов, а также последовательно толкует суды семи печатей, труб и чаш. Особое внимание уделяется личности Антихриста, периоду Великой скорби и детальному описанию Нового Иерусалима, который автор видит как реальное место обитания спасенных в вечности.
Стиль изложения сочетает в себе академическую тщательность и пастырскую заботу. Кастэр постоянно соотносит видения Иоанна с ветхозаветными пророчествами Даниила и Иезекииля, создавая целостную библейскую картину эсхатологии. Книга призывает читателя к святости и активному свидетельству, напоминая, что история движется к предопределенному Богу финалу — возвращению Царя царей и полному обновлению творения.
Стюарт Кастэр - От Патмоса до Рая - Толкование книги Откровение
BJU Press, Greenville, South Carolina, 2006
ISBN 966-2944-08-7
Стюарт Кастэр - От Патмоса до Рая - Толкование книги Откровение - Содержание
Предисловие для читателя
Введение в книгу Откровение
Планы книги Откровение
Богословское учение книги Откровение
Глубокое исследование книги Откровение
Примечание к русскому переводу
Список сокращений
Глава 1: Христос во славе
Глава 2: Церкви в Ефесе, Смирне, Пергаме и Фиатире
Глава 3: Церкви в Сардисе, в Филадельфии и в Лаодикии
Глава 4: Небесная сцена
Глава 5: Лев-Агнец
Глава 6: Семь печатей
Глава 7: Святые периода скорби
Глава 8: Суды труб
Глава 9: Пятая и шестая трубы
Глава 10: Ангел и маленький свиток
Глава 11: Два свидетеля
Глава 12: Семь знамений
Глава 13: Два зверя
Глава 14: Агнец: искупление и гнев
Глава 15: Семь ангелов с последними язвами
Глава 16: Чаши гнева
Глава 17: Вавилон, мирская система
Глава 18: Падение Вавилона
Глава 19: Четырехкратное аллилуя; второе пришествие
Глава 20: Тысячелетнее царство и белый престол
Глава 21: Новое небо и новая земля
Глава 22: Новый рай
Эпилог
Библиография
