Бернардо Каструп в своей программной работе «Идея мира» бросает вызов господствующему физикалистскому мировоззрению. По его мнению, современная онтология зашла в тупик, пытаясь объяснить единственный неоспоримый аспект реальности — сознательный опыт. Каструп утверждает, что материя не является фундаментом бытия; напротив, сама «материя» — это лишь репрезентация ментальных процессов. Он рассматривает физикалистский взгляд как «невротический механизм защиты эго», который овеществляет абстракции и игнорирует данные современных физических лабораторий, указывающих на неавтономность объективного мира.

Автор предлагает междисциплинарный аргумент, сочетающий строгую аналитическую философию с данными нейробиологии. Он анализирует феномен самотрансценденции и психоделические состояния, показывая, что расширение сознания часто коррелирует не с ростом, а с угнетением мозговой активности. Мозг в этой системе координат выступает не как генератор сознания, а как своеобразный фильтр или «диссоциативный механизм» единого ментального поля. Каструп последовательно опровергает возражения критиков, решая проблему взаимодействия разума и тела через идеалистическую монистическую модель.

Книга не просто критикует коллег, но стремится к реформации самого мышления. Она ведет читателя от разоблачения «ложной дихотомии» разума и материи к пониманию Вселенной как ментального континуума. В издание включены предисловия ведущих ученых, библиография и важное приложение о природе сознания после смерти. «Идея мира» призвана стать интеллектуальным пространством для нового понимания реальности, где герменевтика мира раскрывается через первичность сознания.

Бернардо Каструп - Идея мира - Междисциплинарный аргумент в пользу ментальной природы реальности

«Касталия», 2026. — 338 с.

ISBN 978-5-907969-91-9

Бернардо Каструп — Идея мира — Содержание