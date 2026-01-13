Бернардо Каструп предпринимает простой и гениальный шаг внутри общего движения человечества за границы существующего сейчас вульгарного материализма и всего, что он в себя включает. Откровенно говоря, альтернативные точки зрения на материальную вселенную и близкие к ней онтологии, включая разнообразные религиозные виды, классическую физику Ньютона, экономические системы, основанные на внешнем потреблении и т.д., очень легко отбросить в сторону, так как они не подходят под принципы современных социальных ценностей.

И все же, эти онтологии могут вскоре привести нас к серьёзным проблемам, включая даже исчезновение современных «западных» обществ. Скрытые онтологии внешней, материальной вселенной, лишенной динамической эволюционной роли сознания, господствуют в настоящее время, окружая нас со всех сторон. Пришло время освободиться от них или, по крайней мере, увидеть в них только один из аспектов реальности, но не всю истину о ней. Бернардо Каструп истинный, бесстрашный первопроходец, указывающий нам на то, почему и как нам надлежит это сделать.

В книге излагается последовательная структура, на основе которой можно интерпретировать и понимать каждое природное явление и физический закон, а также модальности человеческого сознания без материалистических допущений. Если гипотезы и формулировки книги верны, сознание не заканчивается со смертью, а мозг является просто отражением процесса, посредством которого разум локализует свой собственный поток. Физическая смерть влечет за собой разжатие или делокализацию сознания. Мозг находится в уме, а не разум в мозгу. И нет никакой абстрактной, строго объективной вселенной вне разума.

Книга завершается серией обоснованных рассуждений о загробной жизни, психических явлениях и других смежных темах.

Бернардо Каструп - Почему материализм – полная чушь

«Касталия», 2022. — 268 с.

ISBN 978-5-521-16386-1

Бернардо Каструп - Почему материализм – полная чушь - Содержание