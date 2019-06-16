На страницах «Нашего дела» была представлена моя статья «Об изгнании Христом торговцев и менял из храма», которая завершалась обещанием рассмотреть более подробно финансово-экономическую деятельность Иерусалимского храма. Мною тогда была сформулирована задача рассмотреть «кем как была организована торгово-ростовщическая деятельность в Иерусалимском храме; какое место она занимала в тогдашней экономической системе Иудеи и всей Римской империи; каковы были масштабы этой деятельности; как эта деятельность в целом влияла на жизнь людей в Иудее и за ее пределами».

Пытаясь ответить на эти и другие смежные вопросы, я обнаружил, что в формат журнальной статьи мое даже самое предварительное исследование никак не укладывается. Получилась работа более объемного формата, которую я и представляю на суд читателя. Здесь я еще раз повторюсь, что Иерусалимский храм имел большое значение для жизни еврейского народа как центр религиозной жизни. Именно на эту сторону храма обращают внимание авторы многочисленных публикаций по истории Иерусалимского храма, еврейского народа, иудаизма.

Вот как, например, дается краткое описание храма в Википедии: «Иерусалимский Храм (ивр. המ קדש בית , Бейт а-Микдаш, то есть «Дом Святости»; ивр. מקדש , Микдаш) культовое сооружение, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком н.э. Храм располагался на Храмовой горе (ивр. הר הב ית , Хар а-Баит) в Иерусалиме, на месте, где сегодня находится мусульманская святыня Куббат ас-Сахра («Купол над Скалой»), и служил единственным разрешённым местом жертвоприношений Единому Богу, которые приносились коэнами и левитами.

Храм также являлся объектом паломничества всех евреев три раза в год: на Лесах (Пасху), Шавуот (Пятидесятницу) и Суккот (Праздник Кущей)». Однако Иерусалимский храм выполнял также функции финансового центра. Изучение этой стороны храма представляет для нас интерес в плане более глубокого понимания той сцены изгнания торговцев и менял из храма, которая описана в Евангелиях. Впрочем, как и для понимания многих других евангельских сюжетов. Но не исключено, что это также поможет понять, что за две тысячи лет человеческой истории устройство национальных и международной финансовых систем не претерпело радикальных изменений. Никуда не исчезли и последователи тех, кто две тысячи лет назад управлял Иерусалимским храмом как духовным и финансовым центром.

Остались неизменными и стратегические цели, которые вынашивали тогдашние жрецы храма и которые продолжают преследовать их нынешние преемники. Как говорил премудрый Соломон: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем. Говорят : «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас». История Иерусалимского храма — это история и еврейского народа, и всего человечества. Конечно, все ключевые события истории еврейского народа имеют духовную подоплеку.

О духовных причинах этих событий сказано много Святыми отцами Христианской Церкви. Но в первой части данной работы я фиксирую внимание, прежде всего, на «внешней», земной стороне событий. Делается попытка уточнить многие детали истории тех времен, глубже понять экономическую жизнь и устройство финансово-денежной системы древнего еврейского народа. Поэтому во многих случаях я ссылаюсь на объяснения, которые содержатся в работах светских авторов. Особенно если эти объяснения не вступают в явное противоречие с толкованиями Святых отцов.

К сожалению, существует немало разночтений и противоречий именно в этих, светских источниках. Поэтому работа потребовала скрупулезного их анализа, сопоставления, отбора надежных фактов. Заранее прошу прощения за то, что некоторые места работы оказываются перегруженными ссылками и могут представлять интерес лишь для узких специалистов. При желании читатель такие места может пропускать.

Валентин Катасонов – Иерусалимский храм как финансовый центр

Издательство – «Кислород» – 320 с.

Москва – 2014 г.

ISBN-978-5-901635-37-7

Валентин Катасонов – Иерусалимский храм как финансовый центр – Содержание

Введение

Глава 1. Иерусалимский храм в истории еврейского народа

Краткая история Первого и Второго храмов

Между Первым и Вторым храмами: переломная точка еврейской истории

После плена: политико-экономическая доктрина вождей иудаизма

Ограбления Иерусалимского храма

Глава 2. Иерусалимский храм как казна

Иерусалимский храм как финансовый и экономический центр Иудеи

Храмовый налог и десятина

Нерегулярные доходы храма

Глава 3. «Корневая система» Иерусалимского храма

Еврейская диаспора: формирование и география

Еврейская диаспора: политическое и экономическое влияние

Борьба за сохранение и расширение «налоговой базы» Иерусалимского храма

Глава 4. Финансовая дань метрополиям

Налоги метрополий до римского владычества

Переход Иудеи под власть Рима и римских откупщиков

Юлий Цезарь: попытка навести финансовый порядок

Императоры Август и Тиберий: финансовые реформы и положение в Иудее

Суд над Христом, или Модель отношений иудейских вождей и римской власти

Глава 5. Бизнес Иерусалимского храма

Бизнес Иерусалимского храма: видимая часть

Иерусалимский храм как банк

Иерусалимский храм: операции с драгоценными металлами

Иерусалимский храм: международная торговля

«Иерусалимские князья» и Иерусалимский храм

Глава 6. Разрушение и разграбление Иерусалимского храма

Борьба евреев за «финансовую независимость» от Рима. Разрушение храма

Что стало с богатствами Иерусалимского храма?

Глава 7. Жизнь после храма.

Невидимая «империя евреев»

«Капиталистический проект»

Национал-капитализм, или Цивилизация двойных стандартов

Деньги и ростовщичество

Гпава 8. Метаморфозы «еврейского народа»

Химеры «еврейства» и «иудаизма»

Каинитская цивилизация в мировой истории

Глава 9. Борьба за Третий храм

Сионизм

Подготовка строительной площадки

«Финансовая башня» как конкурент Третьего храма

Заключение

Приложение 1. О монетах, имевших хождение в Иудее во времена Христа

Приложение 2. «Об изгнании Христом торговцев и менял из храма»

Приложение 3. Каинитская цивилизация и современный капитализм

Литература

Именной указатель

Валентин Катасонов – Иерусалимский храм как финансовый центр – Краткая история Первого и Второго храмов

На протяжении многих веков древние евреи жили без настоящего храма. В качестве временного храма после их исхода из Египта использовалась скиния — переносная палатка, в которой регулярно осуществлялись богослужения и жертвоприношения Единому Богу. Иерусалимский храм имеет десятивековую историю существования. Вместе с тем на фоне многотысячелетней истории еврейского народа это не очень большая (хотя, наверное, самая яркая) ее часть. Стационарный храм (предмет нашего разговора) был построен при царе Соломоне по настоянию и по плану отца — царя Давида в X в. до н.э. Храм помогал строить царь Тирский Хирам: он присылал кедры и кипарисы, а также опытных мастеров.

Строительство длилось семь лет, в работах участвовало более 150 тыс. человек, за которыми присматривало более 3 тыс. надсмотрщиков. По завершении работ в храм был перенесен Ковчег Завета — ящик со Скрижалями Завета, которые были получены Моисеем от Бога на горе Синай. Этот храм принято называть Первым храмом. В Первом храме был золотой алтарь — жертвенник, на котором воскуривался фимиам. Было десять столов для хлебов, десять золотых семисвечников и много другой утвари из драгоценных металлов. Об этом великолепии можно прочитать в Пятикнижии Моисеевом. Золото царя Соломона не принесло благополучия Древней Иудее. Даже наоборот. Древние иудеи стали любить золото больше, чем Бога.

Это привело к серьезным потрясениям государственных устоев. Как пишет К. Каутский, в Израиле в его «золотое время» (царствование Давида и Соломона) уже началась существенная социальная и имущественная дифференциация общества. Имело место даже долговое рабство, наблюдалась скупка земли богатыми израильтянами (несмотря на существовавшие ограничения, например, так называемых «юбилейных годов» — системы периодического аннулирования долгов). Следствием этого стало исчезновение свободного крестьянства, а вместе с тем — и военной силы Израиля, его способности сопротивляться внешним нашествиям. При преемнике Соломона Ровоаме еврейское царство разделилось на два царства: Израильское и Иудейское, причем Израильское царство не имело у себя храма, который остался в Иудейском царстве. Что представляла собой религиозная жизнь евреев Израильского царства?

В самом начале существования Израильского царства Иеровоам ввел культ тельца и по политическим расчетам запретил евреям северного царства посещать иерусалимский храм. Как отмечал известный отечественный знаток истории еврейского народа И.Я. Богоявленский, «рядом с религиозным расстройством шло и потемнение национального самосознания израильтян. После разделения царств евреи северного царства в массе своей уже не всегда сознают свое национальное единство с евреями южного царства»3. Чуть ниже он продолжает: «Результатом это- (царствование Давида и Соломона) уже началась существенная социальная и имущественная дифференциация общества. Имело место даже долговое рабство, наблюдалась скупка земли богатыми израильтянами (несмотря на существовавшие ограничения, например, так называемых «юбилейных годов» — системы периодического аннулирования долгов).

Следствием этого стало исчезновение свободного крестьянства, а вместе с тем — и военной силы Израиля, его способности сопротивляться внешним нашествиям. При преемнике Соломона Ровоаме еврейское царство разделилось на два царства: Израильское и Иудейское, причем Израильское царство не имело у себя храма, который остался в Иудейском царстве. Что представляла собой религиозная жизнь евреев Израильского царства? В самом начале существования Израильского царства Иеровоам ввел культ тельца и по политическим расчетам запретил евреям северного царства посещать иерусалимский храм. Как отмечал известный отечественный знаток истории еврейского народа И.Я. Богоявленский, «рядом с религиозным расстройством шло и потемнение национального самосознания израильтян.

После разделения царств евреи северного царства в массе своей уже не всегда сознают свое национальное единство с евреями южного царства». Чуть ниже он продолжает: «Результатом этого было то, что это царство (Израильское), включавшее в своих границах более 2/3 всего еврейского народа, пало гораздо раньше Иудейского царства, и, что особенно замечательно и поразительно, пало почти безвозвратно». Речь идет о том, что десять северных колен израильских были покорены ассирийцами (это произошло в 722 г. до н.э.), уведены в плен и очень быстро ассимилированы. От еврейского народа уцелели колена Иудино и Вениаминово, часть колена Левина (левиты) и остатки северных племен, бежавших после разгрома Самарии. Постепенно религиозное сознание начало угасать даже у евреев южного царства, хотя у них был храм.