Катасонов - Капитализм
Институт русской цивилизации выпускает в свет четвертое дополненное издание книги русского ученого Валентина Юрьевича Катасонова «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации».
Книга эта стала выдающимся событием нашего времени. Она обобщила и суммировала главные направления русской и мировой экономической мысли. Книга произвела переворот в умах многих наших современников, соизмеримый, может быть, только со знаменитым «Капиталом » К. Маркса. Правда, в отличие от последнего, открывшего своим появлением эпоху катастроф и революций, книга Катасонова может стать одной из вех на пути выхода человечества из того тупика, куда завели его капитализм, денежная цивилизация и «идеалы» Маркса.
Капитализм – антихристианская идеология, основанная на экономическом учении Талмуда и ставшая, по определению философа А. Ф. Лосева, одной из сторон (наряду с социализмом) развертывания сатанинского духа неприятия христианской цивилизации. Главной целью жизни, согласно идеологии капитализма, является материальное преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми возможными средствами, и прежде всего за счет обмана и эксплуатации более слабых народов и членов общества. С самого начала возникновения капитализма в конце средних веков ядром и главными носителями его идеологии были иудеи-талмудисты, ориентировавшиеся на создание общества, в котором, по учению Талмуда, будет господствовать еврейский народ, а все остальные народы мира станут служить ему и положат к его ногам все богатства Земли. Богатство – выражение избранничества. Богатый человек благословлен Богом, а все, у кого нет денег, должны служить «избранникам». Разложение западного христианства в конце средних веков стало исходной точкой создания капиталистической идеологии и экономических средств порабощения человечества.
Валентин Катасонов - Капитализм
Научный редактор О. А. Платонов.
Изд. 4-е, дополненное.
М.: Институт русской цивилизации, 2015. —1120 с.
ISBN 978-5-4261-0091-6
Валентин Катасонов - Капитализм - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АКАДЕМИКА РАН С. Ю. ГЛАЗЬЕВА
ВВЕДЕНИЕ
- ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛИЗМ И «ДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
- ЧАСТЬ 2. религиозно-духовные основания«ДЕНЕжНОй цИВИЛИЗАцИИ»
- ЧАСТЬ 4. иерусалимский храм в истории становления «денежной цивилизации»
- ЧАСТЬ 5. СОВРЕМЕННАЯ «ДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» КАК РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ
- ЧАСТЬ 7. «ДЕНЕжНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» КОНЦА XX ВЕКА: ФИНАНСОВАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
- ЧАСТЬ 8. «ДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» КАК СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПАРАЗИТИЗМА
- ЧАСТЬ 3. «денежная цивилизация» древнего мира и средних веков
- ЧАСТЬ 6. БОРЬБА РОСТОВЩИКОВ ЗА ВЛАСТЬ, ИЛИ ПЕРМАНЕНТНАЯ «ДЕНЕЖНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
- ЧАСТЬ 9. «денежная цивилизация» КАК «ЭКОНОМИКА» ДОЛГОВ И РАЗРУшЕНИЯ
- ЧАСТЬ 10. БАНКИ И КРИЗЖЫ
- ЧАСТЬ 11. ДИКТАТУРА БАНКОВ И ВОЕННО-БАНКОВСКИЙ КОМПЛЕКС
- ЧАСТЬ 12. мировые ростовщики, ИХ апологеты И КРИТИКИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Каинитская цивилизация и современный капитализм
- Глубинные исторические и духовные корни капитализма
- О разделении человечества
- Об основных признаках допотопной каиновой цивилизации
- Сосуществование двух цивилизаций до Великого потопа
- Об археологии, пирамидах и гневе Божьем
- После Великого потопа: хамитский период каинитской цивилизации
- Живая ветвь человечества: от Евера до Святой Руси
- Фарисейско-саддукейская ветвь
- Основные признаки современной каинитской цивилизации
- О «прогрессе»: от почитания Бога к поклонению идолам
- О конце каинитской цивилизации
Валентин Катасонов - Капитализм - ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛИЗМ И «ДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
О моделях общества и схемах мировой истории модель общества маркса: «общественно-экономическая формация» Большинство из нас до сих пор неосознанно воспринимает всемирную историю через призму марксистской схемы общественно-экономических формаций (ОЭФ). У нас марксизм уже лет двадцать как официально низвергнут со своего пьедестала. Но идеи Маркса продолжают жить. Во время последнего экономического и финансового кризиса неожиданно начался «ренессанс» марксизма, что проявилось в увеличении числа публикаций по экономическому учению К. Маркса, появлении «Капитала» и других произведений Маркса на полках книжных магазинов, росте интереса студентов к теориям Маркса. Безусловно, марксизм - существенно более «тонкое» в интеллектуальном смысле учение, чем разные кондовые идеологемы неолиберализма, монетаризма и «прогресса», которые обрушивались на наши головы в течение двух десятилетий и которые, как нам кажется, не смогли прочно укорениться в общественном сознании. Именно поэтому мы уделяем повышенное внимание марксизму, как мировоззрению, которое глубоко засело в подсознании старшего и среднего поколений.
Wow! Даёшь полное собрание сочинений!