Валентин Катасонов - Капитализм

Институт русской цивилизации выпускает в свет четвертое дополненное издание книги русского ученого Валентина Юрьевича Катасонова «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации».

Книга эта стала выдающимся событием нашего времени. Она обобщила и суммировала главные направления русской и мировой экономической мысли. Книга произвела переворот в умах многих наших современников, соизмеримый, может быть, только со знаменитым «Капиталом » К. Маркса. Правда, в отличие от последнего, открывшего своим появлением эпоху катастроф и революций, книга Катасонова может стать одной из вех на пути выхода человечества из того тупика, куда завели его капитализм, денежная цивилизация и «идеалы» Маркса.

Капитализм – антихристианская идеология, основанная на экономическом учении Талмуда и ставшая, по определению философа А. Ф. Лосева, одной из сторон (наряду с социализмом) развертывания сатанинского духа неприятия христианской цивилизации. Главной целью жизни, согласно идеологии капитализма, является материальное преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми возможными средствами, и прежде всего за счет обмана и эксплуатации более слабых народов и членов общества. С самого начала возникновения капитализма в конце средних веков ядром и главными носителями его идеологии были иудеи-талмудисты, ориентировавшиеся на создание общества, в котором, по учению Талмуда, будет господствовать еврейский народ, а все остальные народы мира станут служить ему и положат к его ногам все богатства Земли. Богатство – выражение избранничества. Богатый человек благословлен Богом, а все, у кого нет денег, должны служить «избранникам». Разложение западного христианства в конце средних веков стало исходной точкой создания капиталистической идеологии и экономических средств порабощения человечества.