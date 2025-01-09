Предисловие

Некоторым может показаться странным сам факт переиздания автобиографической книги, первое воспоминание в которой — посещение известного лагеря в Дахау — относится ко временам сорокалетней давности. Однако я считаю, что описываемые события находятся вне временных границ и что важные вопросы жизни и их смысл, которого искал автор, не потеряли своей значимости и сегодня. В одном из писем меня просили не изменять эту книгу, поскольку, как считал автор письма, нынешнее поколение так же запутано в своих поисках, как и я был когда-то. Действительно, то, что в то время было началом крушения идеалов этого искателя, позднее стало полным крахом в жизни многих, и потому настоящая книга дает утешение через страдания, которые в другом случае были бы неуместными.

Единственное, в чем вы можете быть уверены без сомнений, — это то, что все, описанное в этой книге, действительно имело место. Здесь нет ничего, что было бы позднее изменено; даже письма являются копиями того, что было написано в то время душевного поиска и записано в дневник, который я и представил в этой книге. Автор был в то время атеистом, бывшим марксистом, разочарованным и циничным гуманистом, евреем, крайне агностически настроенным по отношению к христианству. Я надеюсь, что вы, таким образом, отнесетесь с пониманием и не будете оскорблены некоторыми «сырыми» комментариями. Именно таким мирской человек воспринимал жизнь и действительность. Что касается «нового» человека, появившегося благодаря обращению к Богу, то я рекомендую заинтересованным читателям мои последние книги «Действительность: надежда славы» и «Дух истины».

Надежда этой книги — открыть другим преобразующую силу Бога, Который Своей милостью пришел и ко мне. Пусть искренность и правдивость этого путешествия приведут и вас к неизбежному и благословенному решению.

Артур Катц – Взятый Богом в удел – Дневник еврейского атеиста

Переработанное и дополненное издание книги «Бен Израиль». - Минск: PICORP, 1993. – 170 с.

Артур Катц – Взятый Богом в удел – Дневник еврейского атеиста - Содержание