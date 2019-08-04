Как-то раз Платон зашел в бар - Понимание философии через шутки - Каткарт - Клейн

Каткарт - Как-то раз Платон
Димитрий: Если Атлант держит мир на своих плечах, то что держит Атланта?
Тассо: Атлант стоит на спине у черепахи. Димитрий: А на чем тогда стоит черепаха? Тассо: На спине другой черепахи. Димитрий: А та черепаха — она на чем стоит? Тассо: Мой милый Димитрий, там, внизу, этих черепах без счета!
Этот отрывок из диалога древних греков прекрасно иллюстрирует философскую концепцию бесконечного регресса, всплывающую всякий раз, когда заходит разговор о первопричине всего сущего — жизни, Вселенной, времени и пространства и, что самое важное, создателя всего этого.
Кто-то должен был создать самого Создателя, так что на каком-то парне — или черепахе — дело не может остановиться. Равно как и на следующем за ним существе. Создателей должно быть без счета — там, внизу, или, скорее, наверху: наверное, это все же более подходящее направление для поисков создателей.
Если вы уже поняли, что концепция бесконечного регресса быстро уводит вас в никуда, вы можете стать сторонником доктрины creatio ex nihilo — сотворения из ничего. В несколько ином контексте ее неплохо изложил Джон Леннон, заявив: «До Элвиса ничего не было».
Каткарт Т., Клейн Д. - Как-то раз Платон зашел в бар - Понимание философии через шутки
Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2012. — 236 с.
ISBN 978-5-91671-150-9
Каткарт - Клейн - Как-то раз Платон зашел в бар - Понимание философии через шутки - Содержание
Философские интермедии
I Метафизика
II Логика
III Эпистемология: теория познания
IV Этика
V. Философия религии
VI Экзистенциализм
VII Философия языка
VIII Социальная и политическая философия
IX Теория относительности
X Метафилософия
Весь этот джаз: Заключение
Великие моменты в истории философии
Глоссарий
Благодарности
Каткарт - Клейн - Как-то раз Платон зашел в бар - Понимание философии через шутки - Философские интермедии - Введение
Фабула и развязка анекдота очень похожи на построение и выводы философских концепций. Они схожим образом путают наше сознание. Ведь философия и анекдот растут из одного стремления: запутать наши представления об окружающих вещах, вывернуть наш мир наизнанку и вытащить наружу тайную, часто неприятную, правду о жизни. То, что философы называют «озарением», гангстеры зовут «хорошей шуткой».
Прочтите, к примеру, следующий известный анекдот. На первый взгляд он кажется очаровательной глупостью, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что он затрагивает наиболее актуальный вопрос британской эмпирической философии — вопрос о том, на какие источники информации мы склонны полагаться:
Придя домой, Морти обнаруживает свою жену в постели со своим лучшим другом Лу. Морти изумленно открывает рот — и тут голый Лу, выскакивая из постели, говорит:
— Морти, друг! Прежде, чем ты что-нибудь скажешь, признайся, чему ты веришь — мне или своим глазам?
Подвергнув сомнению ценность сенсорного опыта, Лу поднимает вопрос о том, чему можно доверять и почему. На самом ли деле наблюдать за жизнью самому — к примеру, фиксируя происходящее посредством зрения — более надежно, нежели проявить смелость и довериться восприятию Лу?
Вот еще один пример философской интермедии. На сей раз он касается доказательства по аналогии, основанного на том, что у двух схожих результатов должна быть сходная причина:
Девяностолетний старик говорит своему врачу:
— Доктор, моя восемнадцатилетняя жена ждет ребенка!
— Послушайте, — говорит врач в ответ. — Я хочу рассказать вам историю. Как-то раз один человек отправился на охоту, однако по ошибке вместо ружья взял с собой зонтик. Когда на охоте на него неожиданно напал медведь, он выхватил зонтик, выстрелил и убил хищника.
— Это невозможно! — заявляет пациент. — Должно быть, выстрелил кто-то другой?
— Вот и я о том же! — восклицает доктор.
Невозможно найти лучшую иллюстрацию доказательства по аналогии — философской уловки, постоянно — и ошибочно — используемой в спорах о Высшем Разуме (мол, если у нас есть глаза, которыми вы смотрите в небеса, значит, в небесах имеется Создатель глаз).
Мы можем продолжать бесконечно. И сейчас мы этим займемся, последовательно двигаясь от агностицизма к дзен-буддизму, герменевтике — далее везде. Мы покажем вам, как анекдоты проливают свет на философские концепции, и как много анекдотов содержат в себе поразительные философские откровения. Постойте, кажется, эти два утверждения — об одном и том же? С вашего позволения, мы к этому еще вернемся.
Студенты, забредающие на занятия по философии, обычно надеются узнать что-нибудь, к примеру, о смысле жизни и всего прочего. Однако обычно на кафедру залезает какой-то помятый человечек в твидовом костюме, который сидит на нем, как на чучеле, и начинает вещать о смысле понятия «смысл».
«Начнем сначала, —говорит он. — Перед тем, как мы попытаемся найти ответ на тот или иной вопрос, мы должны разобраться, в чем смысл вопроса». Поначалу мы слушаем неохотно, однако вскоре становится понятно, что этот парень говорит чертовски интересные вещи!
Таковы они — философия и философы.
Вопросы порождают новые вопросы, из которых, в свою очередь, вырастают новые множества вопросов. Там, внизу, этих вопросов без счета!
спасибо