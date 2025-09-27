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Катрій - Пізнай свій обряд

Катрій Юліян, о, ЧСВВ - Пізнай свій обряд
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Наш східний обряд — це безцінна спадщина і скарб Східної Церкви й усього українського народу. Він відзначається давнім походженням, глибоким змістом, великою містикою й символікою та урочистими богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини й вірні нашої Східної Церкви різних часів, країн і народів. Він освячений молитвами, сльозами, жертвами святих та кров’ю мучеників. Наш обряд — це дзеркальне відображення святої віри. Він найкраще відображає душу, психіку й характер українців.

Найкращим виявом і обов’язковою частиною нашого обряду є літургійний рік. Це наче велична панорама, на якій найкращими барвами змальована ціла історія відкуплення людського роду. Тут маємо нагоду осмислювати й наново переживати ряд світлих таємниць з життя Ісуса Христа і Пресвятої Богоматері. Перед нами постають геройські подвиги й чесноти чисельного хору святих, мучеників і праведних душ. Ми переживаємо як дні духовної радості й підйому, так і дні святого смутку, посту й покути за гріхи.

Наш обряд сотні літ оберігав Церкву й народ у Рідному Краю. Він і сьогодні може оберегти нас і дітей наших, розсіяних по всьому світі. Тож нам необхідно знати свій обряд, цінувати, любити його, жити ним і виховувати своїх дітей в любові до нього. З цією метою — під гаслом “ПІЗНАЙ СВІЙ ОБРЯД” — хочемо дати ряд нарисів про історію, характер, зміст і практику нашого церковно-літургійного року. У цій статті розкриємо загальні відомості про літургійний рік.

Катрій Юліян, о, ЧСВВ - Пізнай свій обряд

Львів : Свічадо, 2025. — 472 с.
ISBN 978-966-938-939-8

Катрій Юліян, о, ЧСВВ - Пізнай свій обряд - Зміст

  • ЧАСТИНА І
    • НАШ ЛІТУРГІЙНИЙ РІК
    • ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ
    • ЯК ТВОРИВСЯ НАШ ЦЕРКОВНИЙ РІК
    • ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ НЕДІЛІ
    • ПРО ПОЧИТАННЯ МУЧЕНИКІВ
    • РУХОМІ Й НЕРУХОМІ СВЯТА
    • НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ
    • ПРО ЗАГАЛЬНИЦІ
    • НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА
    • ПРО ЗАДУШНІ ДНІ
    • М’ЯСОПУСНА Й СИРОПУСНА НЕДІЛІ
    • СВЯТИЙ ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ВСТАНОВЛЕННЯ Й ТРИВАННЯ
    • МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
    • ПРАКТИКА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
    • НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я
    • НЕДІЛЯ ХРЕСТОПОКЛОННА
    • УТРЕНЯ З ПОКЛОНАМИ
    • АКАФИСТОВА СУБОТА
    • ЛАЗАРЕВА СУБОТА
    • КВІТНА НЕДІЛЯ
    • СВЯТА ПЛАЩАНИЦЯ
    • ПАСХАЛЬНА СПОВІДЬ І СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
    • СВІТЛИЙ ПРАЗНИК ПАСХИ
    • ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВІ ЗВИЧАЇ ВЕЛИКОДНЯ
    • ЧАС СВЯТОЇ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ
    • ПРАЗНИК СВЯТОЇ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ
    • НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ
    • ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
  • ЧАСТИНА II
    • ПРАЗНИК РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • ПРАЗНИК ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА
    • ПРАЗНИК ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТЕОДОР РОМЖА
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ
    • ПРЕПОДОБНА ЙОСАФАТА ГОРДАШЕВСЬКА
    • СОБОР СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА
    • ПІСТ ПЕРЕД ПРАЗНИКОМ ХРИСТОВОГО РІЗДВА
    • ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОЛАЯ
    • ПРАЗНИК ЗАЧАТТЯ БОГОРОДИЦІ СВЯТОЮ АННОЮ
    • НАВЕЧІР’Я ХРИСТОВОГО РІЗДВА
    • ПРАЗНИК ХРИСТОВОГО РІЗДВА
    • ХРИСТОВЕ РІЗДВО — НЕЗГЛИБИМЕ ТАЇНСТВО
    • СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕПАНА
    • СВЯТИЙ ОТЕЦЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО ОБРІЗАННЯ
    • ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ
    • ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО БОГОЯВЛЕННЯ
    • ПРАТУЛИНСЬКІ МУЧЕНИКИ
    • ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ
    • ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО СТРІТЕННЯ
    • ПРАЗНИК БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • СВЯТІ МЕТОДІЙ І КИРИЛО — АПОСТОЛИ СЛОВ’ЯН
    • СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЄПИСКОП МИКОЛАЙ ЧАРНЕЦЬКИЙ ТА ІНШІ МУЧЕНИКИ
    • ПРАЗНИК СВЯТОГО ЙОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
    • ПІСТ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ
    • ПРАЗНИК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
    • ПРЕПОДОБНІ АНТОНІЙ І ТЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКІ
    • СВЯТА КНЯГИНЯ ОЛЬГА
    • СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ
    • ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО ПРЕОБРАЖЕННЯ
    • УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ — СПАСІВКА
    • ПРАЗНИК УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
  • ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  • ПОКАЖЧИК
  • СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
Views 200
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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