Катрій - Пізнай свій обряд
Наш східний обряд — це безцінна спадщина і скарб Східної Церкви й усього українського народу. Він відзначається давнім походженням, глибоким змістом, великою містикою й символікою та урочистими богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини й вірні нашої Східної Церкви різних часів, країн і народів. Він освячений молитвами, сльозами, жертвами святих та кров’ю мучеників. Наш обряд — це дзеркальне відображення святої віри. Він найкраще відображає душу, психіку й характер українців.
Найкращим виявом і обов’язковою частиною нашого обряду є літургійний рік. Це наче велична панорама, на якій найкращими барвами змальована ціла історія відкуплення людського роду. Тут маємо нагоду осмислювати й наново переживати ряд світлих таємниць з життя Ісуса Христа і Пресвятої Богоматері. Перед нами постають геройські подвиги й чесноти чисельного хору святих, мучеників і праведних душ. Ми переживаємо як дні духовної радості й підйому, так і дні святого смутку, посту й покути за гріхи.
Наш обряд сотні літ оберігав Церкву й народ у Рідному Краю. Він і сьогодні може оберегти нас і дітей наших, розсіяних по всьому світі. Тож нам необхідно знати свій обряд, цінувати, любити його, жити ним і виховувати своїх дітей в любові до нього. З цією метою — під гаслом “ПІЗНАЙ СВІЙ ОБРЯД” — хочемо дати ряд нарисів про історію, характер, зміст і практику нашого церковно-літургійного року. У цій статті розкриємо загальні відомості про літургійний рік.
Катрій Юліян, о, ЧСВВ - Пізнай свій обряд
Львів : Свічадо, 2025. — 472 с.
ISBN 978-966-938-939-8
Катрій Юліян, о, ЧСВВ - Пізнай свій обряд - Зміст
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ЧАСТИНА І
- НАШ ЛІТУРГІЙНИЙ РІК
- ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ
- ЯК ТВОРИВСЯ НАШ ЦЕРКОВНИЙ РІК
- ІСТОРІЯ СВЯТКУВАННЯ НЕДІЛІ
- ПРО ПОЧИТАННЯ МУЧЕНИКІВ
- РУХОМІ Й НЕРУХОМІ СВЯТА
- НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ
- ПРО ЗАГАЛЬНИЦІ
- НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА
- ПРО ЗАДУШНІ ДНІ
- М’ЯСОПУСНА Й СИРОПУСНА НЕДІЛІ
- СВЯТИЙ ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ВСТАНОВЛЕННЯ Й ТРИВАННЯ
- МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
- ПРАКТИКА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ
- НЕДІЛЯ ПРАВОСЛАВ’Я
- НЕДІЛЯ ХРЕСТОПОКЛОННА
- УТРЕНЯ З ПОКЛОНАМИ
- АКАФИСТОВА СУБОТА
- ЛАЗАРЕВА СУБОТА
- КВІТНА НЕДІЛЯ
- СВЯТА ПЛАЩАНИЦЯ
- ПАСХАЛЬНА СПОВІДЬ І СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
- СВІТЛИЙ ПРАЗНИК ПАСХИ
- ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВІ ЗВИЧАЇ ВЕЛИКОДНЯ
- ЧАС СВЯТОЇ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ
- ПРАЗНИК СВЯТОЇ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ
- НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ
- ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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ЧАСТИНА II
- ПРАЗНИК РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- ПРАЗНИК ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА
- ПРАЗНИК ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТЕОДОР РОМЖА
- ПРАЗНИК СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ
- ПРЕПОДОБНА ЙОСАФАТА ГОРДАШЕВСЬКА
- СОБОР СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
- ПРАЗНИК СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА
- ПІСТ ПЕРЕД ПРАЗНИКОМ ХРИСТОВОГО РІЗДВА
- ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- ПРАЗНИК СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОЛАЯ
- ПРАЗНИК ЗАЧАТТЯ БОГОРОДИЦІ СВЯТОЮ АННОЮ
- НАВЕЧІР’Я ХРИСТОВОГО РІЗДВА
- ПРАЗНИК ХРИСТОВОГО РІЗДВА
- ХРИСТОВЕ РІЗДВО — НЕЗГЛИБИМЕ ТАЇНСТВО
- СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- ПРАЗНИК СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕПАНА
- СВЯТИЙ ОТЕЦЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
- ПРАЗНИК СВЯТОГО ОБРІЗАННЯ
- ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ
- ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО БОГОЯВЛЕННЯ
- ПРАТУЛИНСЬКІ МУЧЕНИКИ
- ПРАЗНИК ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ
- ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО СТРІТЕННЯ
- ПРАЗНИК БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- СВЯТІ МЕТОДІЙ І КИРИЛО — АПОСТОЛИ СЛОВ’ЯН
- СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЄПИСКОП МИКОЛАЙ ЧАРНЕЦЬКИЙ ТА ІНШІ МУЧЕНИКИ
- ПРАЗНИК СВЯТОГО ЙОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
- ПІСТ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ
- ПРАЗНИК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
- ПРЕПОДОБНІ АНТОНІЙ І ТЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКІ
- СВЯТА КНЯГИНЯ ОЛЬГА
- СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ
- ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО ПРЕОБРАЖЕННЯ
- УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ — СПАСІВКА
- ПРАЗНИК УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
- ПОКАЖЧИК
- СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
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