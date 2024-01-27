Логотерапия родилась и прошла испытания в условиях кризиса и травмы. «Логотерапия» — так называется школа психологии, основанная великим венским психологом Виктором Эмилем Франклом, который родился в 1905 году и умер в 1997 году. Название «логотерапия» означает терапию, основанную на «логосе». Этот греческий термин можно перевести как «смысл».

Основная концепция логотерапии состоит в том, что смысл занимает центральное место в психологическом благополучии и самореализации человека. «Смысл» означает понимание своего места и цели в мире. Это относится к ценностям, ради которых человек живет. Структура «смысла» дает человеку возможность успешно реагировать на многочисленные жизненные вызовы. Это позволяет нам понять кризис как вызов, на который мы должны ответить этическим действием или этическим отношением.

Другими словами, это помогает нам осмысленно реагировать на нашу ситуацию. Поступая так, мы помогаем снижению стресса или травмы, вызванных кризисом, и это помогает нам выйти из него с более сильным психологическим равновесием. Именно это качество логотерапии делает ее очень актуальной во времена войн, кризиса, потрясений и глубокой неопределенности.

Хотя я прожил всю жизнь в условиях мира, я имею представление об одной из величайших коллективных и индивидуальных травм в истории человечества Холокосте в Германии, унесший жизни 6 миллионов евреев, в том числе полтора миллиона детей. Этот ужас запечатлен в памяти еврейского народа — даже в сознании такого человека, как я, который лично не испытал этот ужас на себе, но много слышал и читал о нем. Родители моей жены прошли через концлагеря и выжили, но они потеряли многих членов своей семьи во время Холокоста.

Шимон Довид Кауэн - Психология и духовно-нравственные измерения человеческой личности

Серия – «Библиотека Ноахида»

Лекции являются совместным проектом Института Иудаизма и Цивилизации (Тhe Institute for Judaism and Civilization) и Академии Универсальной Этики (Тhe Academy of Universal Ethics) Мельбурн, Австралия

Помощь в издании: Аарон Аронова

Оформление и верстка: Дмитрий Ершов

Иерусалим - 5784 • 2024г. – 62с.

Шимон Довид Кауэн - Психология и духовно-нравственные измерения человеческой личности – Содержание

Виктор Франкл и его логотерапия

Об авторе

Лекция 1 Логотерапия как терапия коллективной и индивидуальной травмы

Лекция 2 Собственный интеллектуальный путь Виктора Франкла к логотерапии

Лекция 3 Логотерапия как дополнительная терапия

Лекция 4 Самотрансценденция или самопревосхождение для всех

Лекция 5 Универсальные ценности и человеческая совесть