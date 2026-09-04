Кауза - История искусства с головы до пят
Историю искусства можно рассказывать через отдельные части человеческого тела: волосы, глаза, носы, уши, губы, зубы, спины, груди, руки, ягодицы, половые органы и ноги. Стефано Кауза и Арабелла Чифани сознательно отказываются от привычного последовательного рассказа о школах, стилях и эпохах и предлагают смотреть на произведения через детали, которые часто остаются на периферии внимания, хотя способны многое сказать о художественной манере, общественных представлениях, моде, телесности и способах изображения человека.
Соединяя историю искусства с литературой, кинематографом, музыкой, массовой культурой и личными воспоминаниями, авторы выстраивают неожиданные связи между Античностью, Средневековьем, Возрождением, Новым временем и современностью. Такой взгляд позволяет увидеть знакомые произведения заново и поставить более широкие вопросы о соотношении искусства и реальности, человеческого тела и его изображения, исторического контекста, чувственности, нормы, сакрального и повседневного.
Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят
Пер. с итал. В. Сычевой. – М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2026. – 232 с.: ил.
ISBN 978-5-389-31455-9
Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят – Содержание
Предисловие
Волосы
Сваяй себе прическу
Культ или фетиш
Глаза
У страха глаза велики
Смышлены-то глазищи
Носы
Нос шизоида
Обонятельный монумент
Уши
Хоровод ушей
Держать востро нужно уши
Губы
Губы двадцатого века
Рты и ротики
Зубы
Беззубые рты
Зубы и зазубрины
Спина
Настоящая пятая точка
Спина — это женщина
Грудь
Полчище грудей
Грудь или груди
Руки
Железная хватка
Рука в руке
Зады
«Задиада» в искусстве
Сторона «З»
Вагины
Саквояж без ручек
Что насчет анасирмы?
Пенисы
Противоречивая приписка
Пенис Мазаччо
Ноги
Палец Россо
Омывайте ноги друг другу
Примечания
Авторские права на фотографии
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