Кауза - История искусства с головы до пят

Историю искусства можно рассказывать через отдельные части человеческого тела: волосы, глаза, носы, уши, губы, зубы, спины, груди, руки, ягодицы, половые органы и ноги. Стефано Кауза и Арабелла Чифани сознательно отказываются от привычного последовательного рассказа о школах, стилях и эпохах и предлагают смотреть на произведения через детали, которые часто остаются на периферии внимания, хотя способны многое сказать о художественной манере, общественных представлениях, моде, телесности и способах изображения человека.

Соединяя историю искусства с литературой, кинематографом, музыкой, массовой культурой и личными воспоминаниями, авторы выстраивают неожиданные связи между Античностью, Средневековьем, Возрождением, Новым временем и современностью. Такой взгляд позволяет увидеть знакомые произведения заново и поставить более широкие вопросы о соотношении искусства и реальности, человеческого тела и его изображения, исторического контекста, чувственности, нормы, сакрального и повседневного.

Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят

Пер. с итал. В. Сычевой. – М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2026. – 232 с.: ил.

ISBN 978-5-389-31455-9

Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят – Содержание