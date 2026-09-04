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Кауза - История искусства с головы до пят

Кауза - История искусства с головы до пят
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art

Историю искусства можно рассказывать через отдельные части человеческого тела: волосы, глаза, носы, уши, губы, зубы, спины, груди, руки, ягодицы, половые органы и ноги. Стефано Кауза и Арабелла Чифани сознательно отказываются от привычного последовательного рассказа о школах, стилях и эпохах и предлагают смотреть на произведения через детали, которые часто остаются на периферии внимания, хотя способны многое сказать о художественной манере, общественных представлениях, моде, телесности и способах изображения человека.

Соединяя историю искусства с литературой, кинематографом, музыкой, массовой культурой и личными воспоминаниями, авторы выстраивают неожиданные связи между Античностью, Средневековьем, Возрождением, Новым временем и современностью. Такой взгляд позволяет увидеть знакомые произведения заново и поставить более широкие вопросы о соотношении искусства и реальности, человеческого тела и его изображения, исторического контекста, чувственности, нормы, сакрального и повседневного.

Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят

Пер. с итал. В. Сычевой. – М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2026. – 232 с.: ил.
ISBN 978-5-389-31455-9

Кауза Стефано, Чифани Арабелла – История искусства с головы до пят – Содержание

  • Предисловие

  • Волосы

    • Сваяй себе прическу

    • Культ или фетиш

  • Глаза

    • У страха глаза велики

    • Смышлены-то глазищи

  • Носы

    • Нос шизоида

    • Обонятельный монумент

  • Уши

    • Хоровод ушей

    • Держать востро нужно уши

  • Губы

    • Губы двадцатого века

    • Рты и ротики

  • Зубы

    • Беззубые рты

    • Зубы и зазубрины

  • Спина

    • Настоящая пятая точка

    • Спина — это женщина

  • Грудь

    • Полчище грудей

    • Грудь или груди

  • Руки

    • Железная хватка

    • Рука в руке

  • Зады

    • «Задиада» в искусстве

    • Сторона «З»

  • Вагины

    • Саквояж без ручек

    • Что насчет анасирмы?

  • Пенисы

    • Противоречивая приписка

    • Пенис Мазаччо

  • Ноги

    • Палец Россо

    • Омывайте ноги друг другу

  • Примечания

  • Авторские права на фотографии

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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