Два брати вели спільне господарство. Один був одружений і мав багато дітей. Другий жив одинаком. Та плоди своєї праці й прибутки вони завше ділили порівну. Одного дня самотньому братові спало на думку таке: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Я ж бо живу самотою, і потреби мої вельми скромні". Відтак він щоночі витягував з власної комори мішок зерна, прокрадався до братової стодоли й залишав його там.

Тим часом і одружений брат міркував собі: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Врешті-решт, я людина сімейна, маю дружину, яка піклується про мене, маю й дітей, котрі піклуватимуться про мене в майбутньому. А мій брат не має нікого, хто дбав би про його майбутнє, про його старість".

Тому щоночі він також брав мішок зерна й крадькома підкидав до братової комори. Обидва роками сушили собі голову, чому їхнього збіжжя ніколи не маліє. І, нарешті, однієї ночі зустрілися в темряві. Тоді й збагнули, що, власне, діється. Скинули мішки з плечей і міцно, по-братськи обнялися.

Кавано Браян - Від серця до серця

Пер. А. Козіброда

Львів: Свічадо, 2010, 96 с.

серія: Короткі історії для душі

ISBN 978-966-395-417-2

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