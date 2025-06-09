Кавано - Від серця до серця
Два брати вели спільне господарство. Один був одружений і мав багато дітей. Другий жив одинаком. Та плоди своєї праці й прибутки вони завше ділили порівну. Одного дня самотньому братові спало на думку таке: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Я ж бо живу самотою, і потреби мої вельми скромні". Відтак він щоночі витягував з власної комори мішок зерна, прокрадався до братової стодоли й залишав його там.
Тим часом і одружений брат міркував собі: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Врешті-решт, я людина сімейна, маю дружину, яка піклується про мене, маю й дітей, котрі піклуватимуться про мене в майбутньому. А мій брат не має нікого, хто дбав би про його майбутнє, про його старість".
Тому щоночі він також брав мішок зерна й крадькома підкидав до братової комори. Обидва роками сушили собі голову, чому їхнього збіжжя ніколи не маліє. І, нарешті, однієї ночі зустрілися в темряві. Тоді й збагнули, що, власне, діється. Скинули мішки з плечей і міцно, по-братськи обнялися.
Кавано Браян - Від серця до серця
Пер. А. Козіброда
Львів: Свічадо, 2010, 96 с.
серія: Короткі історії для душі
ISBN 978-966-395-417-2
Кавано Браян - Від серця до серця - Зміст
- Зерно любови
- Молитва за сина
- Уставай!
- Про що питають найчастіше?
- Скрипка Паганіні
- Якщо
- Лице в лице, від серця до серця
- Зіприся на мене
- Таємниця щасливого шлюбу
- Місце Бога - в осередді життя
- Остаточне викінчення
- Про дуба-велета
- Друге пришестя - іспит готовности
- Синдром Валенди
- Надгробок для пересічности
- Тільки материнська любов
- Жертва заради брата
- Чи спонукав инших до хибних кроків?
- Віддзеркалити трохи сонця
- Чекаючи прощення
- Батьки до дітей
- Свічка у вікні
- Повернення блудного сина
- Сила заздрости
- Хто блаженний?
- Шукати знахідку
- Ми всі складаємо одну мозаїку
- «Нечесна» перевага
- Час на те, аби звестися з колін
- Бути добрим батьком
- Поради батькам, що виховують дітей-підлітків
- Ірландське шлюбне благословення
- Додати миготливого блиску
- Новенна лас посадас
- Диявол і збіжжя
- Змагання за терновий вінець
- Сімнадцять засад щасливого шлюбу
- Три правила
- П'ять уроків від гусей
- Дочка Господа Бога
- Вісімнадцять слів, що здатні змінити твоє життя
- Великодня містерія
- Шатро безпеки
- Батькам - дитячі поради
- Старенька з пляжу
- Дитя моє, що я можу тобі дарувати?
- Досконалість не є дрібницею
- Приготуйся до служіння Богові
- Журба подібна до туману
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