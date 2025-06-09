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Кавано - Від серця до серця

Кавано Браян - Від серця до серця
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Ethics, Pastoral Care Counseling, Philology Literature
Два брати вели спільне господарство. Один був одружений і мав багато дітей. Другий жив одинаком. Та плоди своєї праці й прибутки вони завше ділили порівну. Одного дня самотньому братові спало на думку таке: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Я ж бо живу самотою, і потреби мої вельми скромні". Відтак він щоночі витягував з власної комори мішок зерна, прокрадався до братової стодоли й залишав його там.
Тим часом і одружений брат міркував собі: "Це несправедливо, що ми з братом ділимо врожай і прибутки порівну. Врешті-решт, я людина сімейна, маю дружину, яка піклується про мене, маю й дітей, котрі піклуватимуться про мене в майбутньому. А мій брат не має нікого, хто дбав би про його майбутнє, про його старість".
Тому щоночі він також брав мішок зерна й крадькома підкидав до братової комори. Обидва роками сушили собі голову, чому їхнього збіжжя ніколи не маліє. І, нарешті, однієї ночі зустрілися в темряві. Тоді й збагнули, що, власне, діється. Скинули мішки з плечей і міцно, по-братськи обнялися.

Кавано Браян - Від серця до серця

Пер. А. Козіброда
Львів: Свічадо, 2010, 96 с.
серія: Короткі історії для душі
ISBN 978-966-395-417-2

Кавано Браян - Від серця до серця - Зміст

  • Зерно любови
  • Молитва за сина
  • Уставай!
  • Про що питають найчастіше?
  • Скрипка Паганіні
  • Якщо
  • Лице в лице, від серця до серця
  • Зіприся на мене
  • Таємниця щасливого шлюбу
  • Місце Бога - в осередді життя
  • Остаточне викінчення
  • Про дуба-велета
  • Друге пришестя - іспит готовности
  • Синдром Валенди
  • Надгробок для пересічности
  • Тільки материнська любов
  • Жертва заради брата
  • Чи спонукав инших до хибних кроків?
  • Віддзеркалити трохи сонця
  • Чекаючи прощення
  • Батьки до дітей
  • Свічка у вікні
  • Повернення блудного сина
  • Сила заздрости
  • Хто блаженний?
  • Шукати знахідку
  • Ми всі складаємо одну мозаїку
  • «Нечесна» перевага
  • Час на те, аби звестися з колін
  • Бути добрим батьком
  • Поради батькам, що виховують дітей-підлітків
  • Ірландське шлюбне благословення
  • Додати миготливого блиску
  • Новенна лас посадас
  • Диявол і збіжжя
  • Змагання за терновий вінець
  • Сімнадцять засад щасливого шлюбу
  • Три правила
  • П'ять уроків від гусей
  • Дочка Господа Бога
  • Вісімнадцять слів, що здатні змінити твоє життя
  • Великодня містерія
  • Шатро безпеки
  • Батькам - дитячі поради
  • Старенька з пляжу
  • Дитя моє, що я можу тобі дарувати?
  • Досконалість не є дрібницею
  • Приготуйся до служіння Богові
  • Журба подібна до туману
Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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