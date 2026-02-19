Кайпер - Христианское мировоззрение
В этом монументальном труде Абрахам Кайпер представляет христианство как целостную систему взглядов, способную конкурировать с модернизмом и пантеизмом. Автор проводит глубокий исторический и теологический анализ влияния кальвинизма на формирование западной цивилизации, демократии и науки.
Центральная идея книги — «Суверенитет сфер»: убеждение, что каждая область жизни (семья, искусство, наука, политика) имеет свою собственную власть, данную Богом, и должна развиваться свободно от деструктивного вмешательства государства или церкви. Это чтение для тех, кто ищет интеллектуальное обоснование веры и хочет понять, как духовные принципы формируют культуру и общество.
Абрахам Кайпер – Христианское мировоззрение – Лекции по кальвинизму
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2002. — 240 с.
ISBN 5-93925-024-6
Абрахам Кайпер – Христианское мировоззрение – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Введение
Лекция 1. Кальвинизм как система воззрений на мир
Лекция 2. Кальвинизм и религия
Лекция 3. Кальвинизм и политика
Лекция 4. Кальвинизм и наука
Лекция 5. Кальвинизм и искусство
Лекция 6. Кальвинизм и будущее
Comments (1 comment)