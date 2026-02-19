Кайпер - Христианское мировоззрение

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

В этом монументальном труде Абрахам Кайпер представляет христианство как целостную систему взглядов, способную конкурировать с модернизмом и пантеизмом. Автор проводит глубокий исторический и теологический анализ влияния кальвинизма на формирование западной цивилизации, демократии и науки.

Центральная идея книги — «Суверенитет сфер»: убеждение, что каждая область жизни (семья, искусство, наука, политика) имеет свою собственную власть, данную Богом, и должна развиваться свободно от деструктивного вмешательства государства или церкви. Это чтение для тех, кто ищет интеллектуальное обоснование веры и хочет понять, как духовные принципы формируют культуру и общество.

Абрахам Кайпер – Христианское мировоззрение – Лекции по кальвинизму

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2002. — 240 с.

ISBN 5-93925-024-6

Абрахам Кайпер – Христианское мировоззрение – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

  • Лекция 1. Кальвинизм как система воззрений на мир

  • Лекция 2. Кальвинизм и религия

  • Лекция 3. Кальвинизм и политика

  • Лекция 4. Кальвинизм и наука

  • Лекция 5. Кальвинизм и искусство

  • Лекция 6. Кальвинизм и будущее

Added 19.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

