Одной из самых трудных загадок для человечества всегда было присутствие, сила и власть зла, боль и страдания в жизни человека. Все мы порой вопрошаем: «Почему это со мной случилось? Зачем все это нужно? Когда же настанет конец всем этим мучениям?»

Еще в более трудном положении оказывается верующий, который пытается понять, почему всеблагой Бог допускает мучения и столь тяжкие страдания даже в жизни самых верных Его чад. Можно ли как-то избежать этих мучений? Что должен делать человек, переживающий скорбь? Как можно утешить друга или любимого человека, проходящего через тяжелые испытания?

Ветхий Завет содержит самый подробный и всеобъемлющий обзор темы страдания и боли, который только можно найти в письменных источниках. Однако его авторы делают акцент скорее на цели и результате страданий, чем на их происхождении или даже рациональном объяснении. Они были совершенно убеждены в том, что нравственным порядком управляет милующий, благой и любящий Бог, Который активно вникает в повседневные дела и проблемы всех людей, всех народов. И хотя верующие могут иногда проявлять нетерпение и недоумевать, видя процветание нечестивых и страдания праведников, все же Ветхий Завет ясно утверждает, что нравственный порядок, установленный в мире Богом, совершенно справедлив.

В Книге Плача Иеремии, наверное, глубже, чем где-либо еще, за исключением Книги Иова, рассматривается тема страданий и скорбей как одного человека, так и целых народов. Люди слишком часто избегают этой трудной темы и не вникают в смысл страданий человека, минимизируя роль и участие в них Бога. Книга Плача не пытается указать панацею от всех бед. Вместо этого она направляет нас к верному и благому Богу.

Я думаю, что никакая другая книга Библии не находится в таком небрежении, как эта. Редко кто, если таковые вообще найдутся, выбирает эту книгу для библейского разбора, для систематического проповедования в церкви или для толкования на библейской конференции. Тот факт, что наше поколение игнорирует эту книгу, означает, что наше пасторское служение, наше душепопечение и способность находить верные ответы на вопросы, которые возникают у людей, переживающих скорби и страдания, имеет серьезный недостаток или же вообще бесполезно.

После трех лет служения в Ефесе апостол Павел мог сказать ефесским пресвитерам, что он возвещал им «всю волю Божию» (Деян. 20:27). Без сомнения, он затрагивал и тему о том, как следует относиться к страданиям. А что может быть лучшим подспорьем в изучении данной темы, чем эта столь часто игнорируемая часть Писания? Кем бы вы ни были — учителем Библии, читателем Библии или пастором, духовно питающим паству, — можете ли вы вместе с апостолом Павлом заявить, что не упускали возможности излагать всю волю Божию, на-зидая себя самого и всех тех, кто вверен вашей заботе?

Суть заключается в следующем: всякий раз, когда мы пренебрегаем частью библейского откровения, какой бы малой она ни была по сравнению с принятой нами истиной, мы предоставляем возможность врагу душ наших сеять ереси и сомнения. Так давайте же укреплять свое служение и «стараться представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Пусть в этом нам поможет и данная книга. Я благодарен Господу, Который помог мне составить и написать эти главы, несмотря на мою занятость административными делами и подготовкой к лекциям. Я уже получил награду за этот труд: Плач Иеремии совершенно по-новому открыл моему сердцу Того, Кто всегда верен.