Кайзер-младший - Печаль и боль
Одной из самых трудных загадок для человечества всегда было присутствие, сила и власть зла, боль и страдания в жизни человека. Все мы порой вопрошаем: «Почему это со мной случилось? Зачем все это нужно? Когда же настанет конец всем этим мучениям?»
Еще в более трудном положении оказывается верующий, который пытается понять, почему всеблагой Бог допускает мучения и столь тяжкие страдания даже в жизни самых верных Его чад. Можно ли как-то избежать этих мучений? Что должен делать человек, переживающий скорбь? Как можно утешить друга или любимого человека, проходящего через тяжелые испытания?
Ветхий Завет содержит самый подробный и всеобъемлющий обзор темы страдания и боли, который только можно найти в письменных источниках. Однако его авторы делают акцент скорее на цели и результате страданий, чем на их происхождении или даже рациональном объяснении. Они были совершенно убеждены в том, что нравственным порядком управляет милующий, благой и любящий Бог, Который активно вникает в повседневные дела и проблемы всех людей, всех народов. И хотя верующие могут иногда проявлять нетерпение и недоумевать, видя процветание нечестивых и страдания праведников, все же Ветхий Завет ясно утверждает, что нравственный порядок, установленный в мире Богом, совершенно справедлив.
В Книге Плача Иеремии, наверное, глубже, чем где-либо еще, за исключением Книги Иова, рассматривается тема страданий и скорбей как одного человека, так и целых народов. Люди слишком часто избегают этой трудной темы и не вникают в смысл страданий человека, минимизируя роль и участие в них Бога. Книга Плача не пытается указать панацею от всех бед. Вместо этого она направляет нас к верному и благому Богу.
Я думаю, что никакая другая книга Библии не находится в таком небрежении, как эта. Редко кто, если таковые вообще найдутся, выбирает эту книгу для библейского разбора, для систематического проповедования в церкви или для толкования на библейской конференции. Тот факт, что наше поколение игнорирует эту книгу, означает, что наше пасторское служение, наше душепопечение и способность находить верные ответы на вопросы, которые возникают у людей, переживающих скорби и страдания, имеет серьезный недостаток или же вообще бесполезно.
После трех лет служения в Ефесе апостол Павел мог сказать ефесским пресвитерам, что он возвещал им «всю волю Божию» (Деян. 20:27). Без сомнения, он затрагивал и тему о том, как следует относиться к страданиям. А что может быть лучшим подспорьем в изучении данной темы, чем эта столь часто игнорируемая часть Писания? Кем бы вы ни были — учителем Библии, читателем Библии или пастором, духовно питающим паству, — можете ли вы вместе с апостолом Павлом заявить, что не упускали возможности излагать всю волю Божию, на-зидая себя самого и всех тех, кто вверен вашей заботе?
Суть заключается в следующем: всякий раз, когда мы пренебрегаем частью библейского откровения, какой бы малой она ни была по сравнению с принятой нами истиной, мы предоставляем возможность врагу душ наших сеять ереси и сомнения. Так давайте же укреплять свое служение и «стараться представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Пусть в этом нам поможет и данная книга. Я благодарен Господу, Который помог мне составить и написать эти главы, несмотря на мою занятость административными делами и подготовкой к лекциям. Я уже получил награду за этот труд: Плач Иеремии совершенно по-новому открыл моему сердцу Того, Кто всегда верен.
Уолтер Кайзер-младший - Печаль и боль - Христианская надежда и Послание книги Плача Иеремии
Пер. с англ. — X.: БIБЛОС-АЛБФА, 2016. — 136 с.
ISBN 966-2013-17-2
Уолтер Кайзер-младший - Печаль и боль - Христианская надежда и Послание книги Плача Иеремии - Содержание
Предисловие
Введение
- 1. Как справиться с печалью
- 2. Личностный смысл страданий
- 3. Как обрести надежду в скорбях
- 4. Назвать боль по именb
- 5. Помните: Господь царствует
Уолтер Кайзер-младший - Печаль и боль - Христианская надежда и Послание книги Плача Иеремии - Введение
В Книге Плача Иеремии затронута одна из самых сложных и трудноразрешимых проблем человеческого существования: страдание и общенародная трагедия. Нам трудно представить себе глубину той трагедии и боли, которую испытывал иудейский народ после падения Иерусалима в 587 году. Самое худшее, что только могло случиться с любым народом, городом, домом, местом поклонения Богу или же отдельным человеком, случилось. Предела страданиям и боли не было!
Воззри, Господи, и посмотри:
кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой,
младенцев, вскормленных ими? Чтобы убиваемы были в святилище Господнем
священник и пророк? Дети и старцы лежат на земле по улицам;
девы мои и юноши мои пали от меча; Ты убивал их в день гнева Твоего,
закалал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник,
ужасы мои, и в день гнева Господня
никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и выращены,
враг мой истребил (Плач 2:20-22).
Эта книга постоянно напоминала всему народу трагедию Израиля — падение Иерусалима. Но в то же время она служит народу Божьему всех времен тем, что подробно раскрывает тему страданий и боли
таким образом, чтобы удалить отчаяние из сердца человека и направить его мысли к Богу, а не от Него.
Сами по себе страдания не приближают человека к Богу и не делают его отношения с Богом глубже. Скорее, наоборот, они ведут к ожесточению и горечи. Человек, который переживает страдания, может почувствовать себя отверженным, ошибочно полагая, что если Бог ненавидит грех, то Он также ненавидит и грешника...
Долг пастора заключается в том, чтобы утешить человека, ни в коей мере не игнорируя реальность его вины и не отрицая праведный гнев Божий. Не существует лучшего способа это сделать, чем тот, которым воспользовался автор Плача. Среди страданий он указывает на Бога, Который любит Свой народ, так что гнев Божий не воспринимается как безликая стихия, вина народа — как невроз, а всенародное горе — как бессмысленное несчастье. Книга указывает на то, какими путями приходит страдание, и со всей серьезностью передает чувства, которые возникнув в пучине скорбей, преобразуются в ответ Богу. Таким образом, боль и мучения становятся достойными сострадания.
Невозможно правильно понять страдания и справиться с ними, делая вид, что их не существует. Неверно пытаться их умалять или полностью игнорировать. Они существуют и причиняют боль. Бесполезно искать быстродействующее средство от них, некую чудесную таблетку, выпив которую можно раз и навсегда избавиться от тяжких переживаний, сопряженных со страданиями.
Самое большое утешение, которое содержит в себе Писание, заключается в том, что где страдания, мучения и боль, там и Бог. Вместо болеутоляющей таблетки Господь предлагает страждущему Свое присутствие. Самое великое обетование, которое дает нам Библия и которое обращено ко всем нашим страхам, содержится в имени нашего Господа Эммануил, что значит «с нами Бог».
Наряду с уверенностью в присутствии Господа появляется и понимание того, как воспринимать страдания и боль, чтобы лучше осознать свою ситуацию, эпоху и Божье призвание в жизни. Это осознание происходит быстрее тогда, когда мы делимся своей болью и страданиями с другими людьми, особенно с братьями и сестрами по вере. Только эгоизм и гордыня настаивают на самоизоляции и отказе поделиться личной и общей болью с другими людьми. Книга Плача научит нас, как мы должны относиться к самым тяжким испытаниям, чтобы достигнуть цели Божьей в своей жизни.
Конечно же, к страданиям можно относиться не по-библейски, но будет ли это способствовать достижению Божьих целей? Стоит ли мучиться и страдать только ради того, чтобы найти социальное решение своей проблемы? Книга Плача дает нам больше, чем просто временное облегчение. Почему бы нам не научиться тому, что означает «Господь — часть моя» (3:24)?
Большое спасибо!
Большое спасибо!