Казакевич - Кельти на землях України

Слова «кельти» та «кельтський» міцно вкорінені у сучасному мена Європи, які за античних часів наводили жах на греків і римлян, а водночас створили непересічну за рівнем свого розвитку матеріальну та духовну культуру. Кельти — це й сучасні мешканці крайнього заходу субконтиненту — ірландці, шотландці, валлійці, бретонці. Вони ж, кельти, є «офіційними» предками англійців та французів, котрі з ентузіазмом придушували народну культуру сучасних кельтських народів ще у XIX столітті. Ми говоримо про кельтське походження вже популярного серед української молоді свята Хелоуін, а у столичних (і не тільки) концертних залах публіка охоче відвідує виступи колективів, що виконують «кельтську музику» й «кельтські танці» (хоча з таким самим успіхом «скіфським танцем» можна назвати осетинський сімд). У цих численних кельтських інкарнаціях важко не заблукати, тож для початку спробуємо відповісти на питання: а хто ж такі, власне, кельти?

Перші дані про кельтів або протокельтів можемо почерпнути з археологічних джерел. На рубежі бронзового та залізного віків, а саме у XII — VIII ст. до н. е., на величезних обширах Центральної Європи існувала спільність, що отримала назву культури полів поховальних урн.1 Її носії ще не знали заліза, але спромоглися створити досить розвинену матеріальну цивілізацію — про це свідчать знахідки витончених бронзових прикрас та предметів озброєння з численних скарбів та поховань цієї культури. Саме від поховального обряду, однією з особливостей якого було влаштування великих грунтових кладовищ («полів поховань»), ця культура й отримала свою назву. Населення її провадило переважно осілий спосіб життя, хоча безсумнівний і зв’язок культури полів поховальних урн зі світом індоєвропейських кочових племен Східної Європи IV — II тис. до н. е.

Казакевич Г. М. - Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина

Г. Казакевич. - К.: Видавець Сергій Наливайко, 2010. - 304 с.

ISBN 978-966-2378-03-0

Зміст

ВІД АВТОРА

Розділ І. КЕЛЬТИ: МІЖ НАУКОЮ Й ІДЕОЛОГІЄЮ

Давні кельти в історичних джерелах .

Сучасні кельтські народи

«Уявні кельти» в європейській політиці

Романтичний образ кельтів .

Розділ II. НАРОДИ ВЕЛИКОЇ СКІФІЇ Й ЗАРОДЖЕННЯ КЕЛЬТСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Кіммеро-фракійські вершники гальштатської культури

«Звіриний стиль» степової Скіфії й кельтське мистецтво

Іранські мотиви в легендах про короля Артур

Милоградська культура, неври й перші кельти на землях України

Розділ III. КЕЛЬТСЬКА МОЗАЇКА ДАВНЬОЇ ЄВРОПИ: НАРОДИ ТА КУЛЬТУРИ

Латенська культура: нарис кельтської археології

Кельти за межами «кельтського світу»

Вожді, друїди, «люди мистецтва»: влада й суспільство у давніх кельтів

Релігійно-міфологічні уявлення та духовна культура

Розділ IV. СХІДНИЙ КОРДОН КЕЛЬТСЬКОГО СВІТУ АБО ДЕ ШУКАТИ «НАШИХ» КЕЛЬТІВ

Латенська культура Закарпаття

Бритолаги й галати у Північному Причорномор’ї

Кельтські найманці на Боспорі

Бастарни й «кельтська вуаль» Правобережної України

Розділ V. СПАДЩИНА ДАВНІХ КЕЛЬТІВ

Мовні сліди кельтів на карті України

Кельтські запозичення в українському словнику

Високі технології залізної доби

«Кельтське бароко» з українських музеїв

Далекий родич гундеструпського казана

Розділ VI. ВІД ТЕМНИХ ВІКІВ ДО ЕПОХИ МОДЕРНИХ НАЦІЙ

Довге відлуння «кельтського ренесансу»

«Кельтська теорія» походження Київської Русі

Київські спонсори ірландських монастирів

На перехрестях нової історії

ПІСЛЯМОВА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК