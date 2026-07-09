Казаков - Душа как реальность

Когда-то студенты встречали преподавателя просьбой: «Скажи о душе». Когда-то... душевные переживания и рефлексии были красугольным камнем для оценивания человека. Скажи о душе, и я скажу, кто ты. Приоткрой свою душу, и ты меня увидишь (ведь лучшая проповедь — это исповедь). «Заговори, чтобы я тебя увидел» (Сократ). Человек есть нераздельное единство души и тела, так почему же Сократ говорит, что «человек есть душа»? Потому что в душе заключена его суть. «Все мое ношу с собой», — произнес Биант (когда, убегая от персов, греки уносили с собой ценные вещи, он один шел с пустыми руками). Точнее, в себе, точнее, в своей душе... Только душа есть то, что нельзя отделить от моего тела, без потери меня.

Внешнее мировосприятие и человекооценивание («сколько ты стоишь?») нынче явно в ходу. Душа сегодня — «девка-чернавка», «зверек-невидимка», «дож-бомж»; излишнее, ненужно-докучливое для самопознания и самоутверждения понятие. Душа изгнана из человека как чужеродность, так легче... Душа — то, чего нет (уже ли, еше?). Ведь мы живем в век, когда (в противоположность утверждению Парменила) небытие есть, а бытия нет. Поэтому и вся эта книга — о том, чего нет... но что должно быть.

Казаков Евгений - Душа как реальность

монография

Москва: ИНФРА-М, 2024, 207 с.

Серия "Научная мысль"

ISBN 978-5-16-107483-1

Казаков Евгений - Душа как реальность - Содержание

СКАЖИ О ДУШЕ

1. ЧЕЛОВЕК — ЭТО ДУША

2. ДУША КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

3. ДУША ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

4. ДУША КАК СИМВОЛ

5. ДУША КАК ОБРАЗ ИСКУССТВА

6. ДУША В КАРТИНЕ МИРА

7. ПОЗНАНИЕ ДУШИ

8. ДУША КАК ЦЕЛОЕ

9. ДУША КАК ЧАСТЬ

10. ГЕНЕЗИС ДУШИ

11. ЭВОЛЮЦИЯ ДУШИ КАК ЭВОЛЮЦИЯ МОРАЛИ

12. ДУША КАК ИСТОРИЯ

13. РУССКАЯ ДУША

14. Я ЕСТЬ ДУША

Список использованной литературы