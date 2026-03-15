Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Казенина-Пристанскова - Золотые уста

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History

Книга Елены Казениной-Пристансковой «Золотые уста: Жизнь и труды Иоанна Златоуста» представляет собой художественно-биографическое повествование, посвященное одному из самых почитаемых учителей церкви и величайших ораторов в истории христианства. Автор ставит задачу раскрыть личность святителя Иоанна не только как канонизированного святого, но и как живого человека, обладавшего несгибаемой волей, острым умом и пламенным сердцем. Основная идея произведения заключается в том, что «золотые уста» святителя были результатом не только природного таланта, но прежде всего его бескомпромиссной верности Евангелию, которая в итоге привела его к изгнанию и мученическому финалу.

Содержательная часть книги последовательно воссоздает путь Иоанна: от его юности в Антиохии и обучения у знаменитого ритора Ливания до аскетических подвигов в пустыне и блестящего патриаршего служения в Константинополе. Автор детально описывает исторический контекст Византии IV века — время ожесточенных богословских споров и глубокого социального неравенства, против которого Златоуст бесстрашно возвышал свой голос. Особое внимание уделяется его противостоянию с императорским двором и императрицей Евдоксией, а также анализу его богатейшего литературного наследия — гомилий, толкований Писания и чина Божественной литургии, который до сих пор является основным в православной традиции.

Текст написан в доступной, но при этом глубоко уважительной манере, сочетающей историческую точность с элементами житийной литературы. Елене Казениной-Пристансковой удается передать трагизм и величие судьбы святителя, делая его образ понятным и близким современному читателю. Работа служит прекрасным введением в изучение наследия Златоуста, напоминая о том, что истинное красноречие невозможно без личного примера святости. Это чтение вдохновляет на мужественное следование правде, показывая, как одно слово, произнесенное с верой, способно менять судьбы империй и поколений.

Елена Казенина-Пристанскова – Золотые уста – Жизнь и труды Иоанна Златоуста

Ровно: Живое слово, 2003. — 224 с.

ISBN 966-8466-02-0

Елена Казенина-Пристанскова – Золотые уста – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ВВЕДЕНИЕ

    • Источники и литература

    • Эпоха Иоанна Златоуста

  • Глава 1 ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИОАННА ЗЛАТОУСТА В АНТИОХИИ

    • Родной город — Антиохия

    • Семья и детство

    • Образование

    • Духовное обращение

    • Монашество

    • Церковное служение в Антиохии

  • Глава 2 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

    • Избрание на пост архиепископа Константинопольского

    • Церковные реформы в Константинополе. Друзья и враги нового епископа

    • Готский вопрос. Конфликт Гайны и Евтропия

    • Конфликт с Евдоксией

    • История с «Длинными братьями»

    • Собор «под Дубом» и первая ссылка

    • Народная поддержка и возвращение из ссылки

    • Повторное низложение и вторая ссылка

  • Глава 3 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - ИЗГНАННИК

    • Письма

    • Дорога в изгнание

    • Попытки реабилитации

    • Последние дни и смерть святого

    • Иоанн Златоуст — противоречивая фигура в глазах современников

  • Глава 4 ТВОРЧЕСТВО ИОАННА ЗЛАТОУСТА

    • Литературное наследие Иоанна Златоуста

    • Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики

    • Общество и культура эпохи в проповедях Златоуста. Нравственные установки святителя

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Views 33
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

