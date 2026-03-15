Казенина-Пристанскова - Золотые уста
Книга Елены Казениной-Пристансковой «Золотые уста: Жизнь и труды Иоанна Златоуста» представляет собой художественно-биографическое повествование, посвященное одному из самых почитаемых учителей церкви и величайших ораторов в истории христианства. Автор ставит задачу раскрыть личность святителя Иоанна не только как канонизированного святого, но и как живого человека, обладавшего несгибаемой волей, острым умом и пламенным сердцем. Основная идея произведения заключается в том, что «золотые уста» святителя были результатом не только природного таланта, но прежде всего его бескомпромиссной верности Евангелию, которая в итоге привела его к изгнанию и мученическому финалу.
Содержательная часть книги последовательно воссоздает путь Иоанна: от его юности в Антиохии и обучения у знаменитого ритора Ливания до аскетических подвигов в пустыне и блестящего патриаршего служения в Константинополе. Автор детально описывает исторический контекст Византии IV века — время ожесточенных богословских споров и глубокого социального неравенства, против которого Златоуст бесстрашно возвышал свой голос. Особое внимание уделяется его противостоянию с императорским двором и императрицей Евдоксией, а также анализу его богатейшего литературного наследия — гомилий, толкований Писания и чина Божественной литургии, который до сих пор является основным в православной традиции.
Текст написан в доступной, но при этом глубоко уважительной манере, сочетающей историческую точность с элементами житийной литературы. Елене Казениной-Пристансковой удается передать трагизм и величие судьбы святителя, делая его образ понятным и близким современному читателю. Работа служит прекрасным введением в изучение наследия Златоуста, напоминая о том, что истинное красноречие невозможно без личного примера святости. Это чтение вдохновляет на мужественное следование правде, показывая, как одно слово, произнесенное с верой, способно менять судьбы империй и поколений.
Елена Казенина-Пристанскова – Золотые уста – Жизнь и труды Иоанна Златоуста
Ровно: Живое слово, 2003. — 224 с.
ISBN 966-8466-02-0
Елена Казенина-Пристанскова – Золотые уста – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Источники и литература
Эпоха Иоанна Златоуста
Глава 1 ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИОАННА ЗЛАТОУСТА В АНТИОХИИ
Родной город — Антиохия
Семья и детство
Образование
Духовное обращение
Монашество
Церковное служение в Антиохии
Глава 2 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
Избрание на пост архиепископа Константинопольского
Церковные реформы в Константинополе. Друзья и враги нового епископа
Готский вопрос. Конфликт Гайны и Евтропия
Конфликт с Евдоксией
История с «Длинными братьями»
Собор «под Дубом» и первая ссылка
Народная поддержка и возвращение из ссылки
Повторное низложение и вторая ссылка
Глава 3 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - ИЗГНАННИК
Письма
Дорога в изгнание
Попытки реабилитации
Последние дни и смерть святого
Иоанн Златоуст — противоречивая фигура в глазах современников
Глава 4 ТВОРЧЕСТВО ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Литературное наследие Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики
Общество и культура эпохи в проповедях Златоуста. Нравственные установки святителя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
