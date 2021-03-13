Казьмина - Религиозные организации современного мира

В настоящее время в мире существует большое число различных религий, их направлений и течений, деноминаций, сект, племенных культов, которые отличаются друг от друга по времени, месту и условиям возникновения, по догматике, обрядности, организационному устройству, численности последователей и географическому распространению. Достаточно сложный конфессиональный состав населения характерен не только для мира в целом, но и для большинства отдельных стран. В последние десятилетия в мире заметно возросла роль религии, увеличилось значение религиозного фактора в различных сферах жизни общества, не учитывая который, многое трудно постичь в современном мире. Несмотря на интенсивную секуляризацию, имевшую место в ХХ в., религия по-прежнему важна для большинства людей. Более того, некоторые исследователи определяют современный мир как постсекулярный. Осознание значимости религии в современном мире вообще и в конкретном обществе в частности означает понимание того, как религия влияет на данное общество и как данное общество воздействует на религиозную ситуацию.

Важно понять, как общество и государство формируют фон для переосмысления религии, которое всегда связано с коллективной памятью народа. На это переосмысление влияют традиционная культура, исторический опыт, сложившиеся в прошлом стереотипы, передаваемые как через общественные институты, так и через семью, где человек накапливает духовный капитал. Характерная особенность изменения роли религии в современном мире связана с усилением внимания к ней со стороны общества и его элиты и обращением к ней для оправдания или, наоборот, отрицания того или иного экономического, политического или цивилизационного выбора. Религиозная принадлежность населения оказывает очень большое влияние на многие стороны жизни людей. Это влияние чувствуется сильнее всего в духовной культуре, общественном и семейном быте, но заметно также и в материальной культуре, традиционных хозяйственных занятиях, политической ориентации и т. д. Поэтому при достаточно глубоком изучении какой-либо страны непременно исследуется и религиозная структура ее населения, так как без знания этой структуры ситуация в стране не может быть оценена адекватно. Хорошее знание конфессиональной ситуации населения конкретной страны (особенно многонациональной) важно и для правильной оценки ее этнополитического развития, и для понимания ментальности и культуры ее населения. Такое знание может способствовать лучшему взаимопониманию представителей разных религий и помочь предотвратить потенциальные конфликты в межконфессиональных и межэтнических отношениях.

Актуальность изучения религиозной ситуации заключается и в том, что в настоящее время больше, чем прежде, религиозные лозунги используются для этнической и политической мобилизации, поэтому очень важно знать, какие религиозные представления распространены среди населения. В данном учебном пособии представлена систематизированная характеристика существующих религий и их внутренних подразделений. Раскрывается догматическая и культовая специфика этих религиозных общностей, показывается их организационное устройство, численность последователей и географическое распространение. Хотя основное внимание обращено на современное состояние религиозных организаций, также даются краткие сведения по их истории. Учебно-методическая ценность данного пособия заключается и в том, что оно не только сообщает студентам обширную информацию, но и способствует их дальнейшей самостоятельной работе с использованием приведенных в книге статистических материалов, классификации религиозных организаций и библиографии. Учебное пособие адресовано прежде всего студентам исторического факультета (в частности кафедры этнологии) МГУ имени М.В. Ломоносова. Однако оно может быть полезным и студентам, обучающимся по другим специальностям, а также аспирантам гуманитарного профиля. Содержащаяся в нем информация может быть применена в практической деятельности выпускниками университета, которые будут участвовать в разработке государственной политики по этно конфессиональным вопросам. Материал, изложенный в данном пособии, может внести определенный вклад в развитие религиозной культуры населения.

Казьмина О.Е. Пучков П.И. Религиозные организации современного мира

Учебное пособие.

М.: Издательство Московского университета, 2010. — 368 с.

ISBN 978-5-211-05892-7

Казьмина - Религиозные организации современного мира - Содержание

Список принятых сокращений

Глава I. ХРИСТИАНСТВО

Православие

Секты, отколовшиеся от Русской православной церкви

Монофизитство

Несторианство

Католицизм

Римский католицизм

Неримские католики

Маргинальные католики

Протестантизм

Англиканство

Лютеранство

Кальвинизм

Меннонитство

Баптизм

Адвентизм

Реставрационизм

Методизм

Перфекционизм

Пятидесятничество

Армия спасения

Плимутские братья

Братья

Квакеры

Моравские братья

Вальденсы

Объединенные протестантские церкви

Маргинальные протестанты

Глава II. ИСЛАМ

Суннизм

Шиизм

Хариджизм

Маргинальные мусульманские секты

Глава III. БУДДИЗМ

Тхеравада

Махаяна

Ваджраяна .

Глава IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

ИУДАИЗМ

МАНДЕИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ

ЕЗИДИЗМ

ИНДУИЗМ

ДЖАЙНИЗМ

СИКХИЗМ

КОНФУЦИАНСТВО

ДАОСИЗМ

СИНТОИЗМ

«НОВЫЕ РЕЛИГИИ»

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ

Заключение

Приложение 1. Конфессиональный состав населения мира (2000 г

Приложение 2. Классификация религиозных организаций. Религии, их направления итечения, важнейшие деноминации

Библиография