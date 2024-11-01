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Келлер - Царь Иисус

Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
К моему удивлению, за последние десятилетия возросло внимание общества к исторической Личности Иисуса Христа. Каждый год перед праздником Пасхи в СМИ появляется множество материалов о Нём. Так, в прошлом году накануне Пасхи редактор отдела религии журнала Newsweek Лиза Миллер написала, что «Пасха - это... празднование финальной части страстей Христовых, когда Иисус восстал из гроба в Своём теле через три дня после казни... Евангелия утверждают, что это сверхъестественное событие действительно произошло... Иисус умер и воскрес, чтобы все Его последователи в конечном итоге также смогли воскреснуть. Эта история проверяет веру даже самых преданных христиан. Ведь это событие действительно невероятное».
В статье «История или миф: неопровержимые факты воскресения» для газеты The Times (Великобритания) Геза Вермеш задаёт такой вопрос: «В основе христианского послания положено воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел, главный глашатай этой вести, прямо заявляет: "...а если Христос не воскрес, то... тщетна и вера ваша". Как заявление апостола, подкреплённое богословским осмысливанием на протяжении двух тысячелетий, соотносится с тем, что повествуют нам Евангелия о первой Пасхе? Эта история - миф, или её можно считать исторически достоверной?»
Нэнси Хеллмик в газете USA Today сообщает: «Два исследователя детально изучили размеры блюд и тарелок на 52 самых известных картинах о Тайной вечере. Они обнаружили, что размеры порций на картинах за последнее тысячелетие значительно увеличились». Действительно, популярной прессе есть что сообщить об Иисусе. И конечно, говорят о Нём не только они. Не будет преувеличением сказать, что тематика об Иисусе представляет собой отдельный жанр, включающий старательно исследованные биографии, научные комментарии текстов, историческую критику, спекулятивную беллетристику, различную антимифологию и ещё много всего.
В этот, казалось бы, неиссякаемый поток слов и мыслей об Иисусе я бережно прилагаю данную книгу. Это развёрнутое размышление над исторической христианской предпосылкой, согласно которой жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа считаются центральным событием истории человечества и истории всей вселенной, а также главным принципом приведения в порядок нашей собственной жизни. Иными словами, если мы внимательно и прицельно посмотрим на историю Иисуса, то сможем ясно понять историю всего мира и наше место в нём. Моя цель, обращаясь к словам и делам Христа, - попытаться показать, как прекрасно Его жизнь наполняет смыслом наше существование.

Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего

пер. с англ.
Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. Издательство «Левит», 2024, 264 с.
ISBN 978-617-8232-38-2

Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего - Содержание

До...
Часть первая: Царь
  • Глава 1 Танец
  • Глава 2 Призыв
  • Глава 3 Исцеление
  • Глава 4 Покой
  • Глава 5 Власть
  • Глава 6 Ожидание
  • Глава 7 Запятнанность
  • Глава 8 Приближение
  • Глава 9 Поворот
Часть вторая: Крест
  • Глава 10 Гора
  • Глава 11 Ловушка
  • Глава 12 Искупление
  • Глава 13 Храм
  • Глава 14 Пир
  • Глава 15 Чаша
  • Глава 16 Меч
  • Глава 17 Конец
  • Глава 18 Начало
После
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Об авторе
Views 602
Rating 5.0 / 5
Added 01.11.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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