Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего

Келлер - Царь Иисус
К моему удивлению, за последние десятилетия возросло внимание общества к исторической Личности Иисуса Христа. Каждый год перед праздником Пасхи в СМИ появляется множество материалов о Нём. Так, в прошлом году накануне Пасхи редактор отдела религии журнала Newsweek Лиза Миллер написала, что «Пасха - это... празднование финальной части страстей Христовых, когда Иисус восстал из гроба в Своём теле через три дня после казни... Евангелия утверждают, что это сверхъестественное событие действительно произошло... Иисус умер и воскрес, чтобы все Его последователи в конечном итоге также смогли воскреснуть. Эта история проверяет веру даже самых преданных христиан. Ведь это событие действительно невероятное».
В статье «История или миф: неопровержимые факты воскресения» для газеты The Times (Великобритания) Геза Вермеш задаёт такой вопрос: «В основе христианского послания положено воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел, главный глашатай этой вести, прямо заявляет: "...а если Христос не воскрес, то... тщетна и вера ваша". Как заявление апостола, подкреплённое богословским осмысливанием на протяжении двух тысячелетий, соотносится с тем, что повествуют нам Евангелия о первой Пасхе? Эта история - миф, или её можно считать исторически достоверной?»
Нэнси Хеллмик в газете USA Today сообщает: «Два исследователя детально изучили размеры блюд и тарелок на 52 самых известных картинах о Тайной вечере. Они обнаружили, что размеры порций на картинах за последнее тысячелетие значительно увеличились». Действительно, популярной прессе есть что сообщить об Иисусе. И конечно, говорят о Нём не только они. Не будет преувеличением сказать, что тематика об Иисусе представляет собой отдельный жанр, включающий старательно исследованные биографии, научные комментарии текстов, историческую критику, спекулятивную беллетристику, различную антимифологию и ещё много всего.
В этот, казалось бы, неиссякаемый поток слов и мыслей об Иисусе я бережно прилагаю данную книгу. Это развёрнутое размышление над исторической христианской предпосылкой, согласно которой жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа считаются центральным событием истории человечества и истории всей вселенной, а также главным принципом приведения в порядок нашей собственной жизни. Иными словами, если мы внимательно и прицельно посмотрим на историю Иисуса, то сможем ясно понять историю всего мира и наше место в нём. Моя цель, обращаясь к словам и делам Христа, - попытаться показать, как прекрасно Его жизнь наполняет смыслом наше существование.
Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего
пер. с англ.
Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. Издательство «Левит», 2024, 264 с.
ISBN 978-617-8232-38-2
Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего - Содержание
До...
Часть первая: Царь
- Глава 1 Танец
- Глава 2 Призыв
- Глава 3 Исцеление
- Глава 4 Покой
- Глава 5 Власть
- Глава 6 Ожидание
- Глава 7 Запятнанность
- Глава 8 Приближение
- Глава 9 Поворот
Часть вторая: Крест
- Глава 10 Гора
- Глава 11 Ловушка
- Глава 12 Искупление
- Глава 13 Храм
- Глава 14 Пир
- Глава 15 Чаша
- Глава 16 Меч
- Глава 17 Конец
- Глава 18 Начало
После
Примечания
Благодарности
Об авторе
No comments yet. Be the first!