Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего

К моему удивлению, за последние десятилетия возросло внимание общества к исторической Личности Иисуса Христа. Каждый год перед праздником Пасхи в СМИ появляется множество материалов о Нём. Так, в прошлом году накануне Пасхи редактор отдела религии журнала Newsweek Лиза Миллер написала, что «Пасха - это... празднование финальной части страстей Христовых, когда Иисус восстал из гроба в Своём теле через три дня после казни... Евангелия утверждают, что это сверхъестественное событие действительно произошло... Иисус умер и воскрес, чтобы все Его последователи в конечном итоге также смогли воскреснуть. Эта история проверяет веру даже самых преданных христиан. Ведь это событие действительно невероятное».

В статье «История или миф: неопровержимые факты воскресения» для газеты The Times (Великобритания) Геза Вермеш задаёт такой вопрос: «В основе христианского послания положено воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел, главный глашатай этой вести, прямо заявляет: "...а если Христос не воскрес, то... тщетна и вера ваша". Как заявление апостола, подкреплённое богословским осмысливанием на протяжении двух тысячелетий, соотносится с тем, что повествуют нам Евангелия о первой Пасхе? Эта история - миф, или её можно считать исторически достоверной?»

Нэнси Хеллмик в газете USA Today сообщает: «Два исследователя детально изучили размеры блюд и тарелок на 52 самых известных картинах о Тайной вечере. Они обнаружили, что размеры порций на картинах за последнее тысячелетие значительно увеличились». Действительно, популярной прессе есть что сообщить об Иисусе. И конечно, говорят о Нём не только они. Не будет преувеличением сказать, что тематика об Иисусе представляет собой отдельный жанр, включающий старательно исследованные биографии, научные комментарии текстов, историческую критику, спекулятивную беллетристику, различную антимифологию и ещё много всего.

В этот, казалось бы, неиссякаемый поток слов и мыслей об Иисусе я бережно прилагаю данную книгу. Это развёрнутое размышление над исторической христианской предпосылкой, согласно которой жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа считаются центральным событием истории человечества и истории всей вселенной, а также главным принципом приведения в порядок нашей собственной жизни. Иными словами, если мы внимательно и прицельно посмотрим на историю Иисуса, то сможем ясно понять историю всего мира и наше место в нём. Моя цель, обращаясь к словам и делам Христа, - попытаться показать, как прекрасно Его жизнь наполняет смыслом наше существование.

Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего

пер. с англ.

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. Издательство «Левит», 2024, 264 с.

ISBN 978-617-8232-38-2

Келлер Тимоти - Царь Иисус - Осмысление жизни и смерти Сына Божьего - Содержание

До...

Часть первая: Царь

Глава 1 Танец

Глава 2 Призыв

Глава 3 Исцеление

Глава 4 Покой

Глава 5 Власть

Глава 6 Ожидание

Глава 7 Запятнанность

Глава 8 Приближение

Глава 9 Поворот

Часть вторая: Крест

Глава 10 Гора

Глава 11 Ловушка

Глава 12 Искупление

Глава 13 Храм

Глава 14 Пир

Глава 15 Чаша

Глава 16 Меч

Глава 17 Конец

Глава 18 Начало

После

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