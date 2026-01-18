Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Келлер - Ідоли серця

Келлер - Ідоли серця
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Тімоті Келлер – Ідоли серця – Про марне сподівання щастя від грошей, сексу, успіху та влади – і єдину надію, що справді має значення в житті

  • Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2022. – 216 с.

  • ISBN 978-617-95143-4-0 (Християнське видавництво Кана)

  • ISBN 978-966-938-598-7 (Видавництво «Свічадо»)

Тімоті Келлер – Ідоли серця - Зміст

ВСТУП. Фабрика ідолів

  • РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Усе, чого ви коли-небудь прагнули

  • РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Кохання — не все, що вам потрібно

  • РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Гроші змінюють усе

  • РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Спокуса успіху

  • РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Сила і слава

  • РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Приховані ідоли нашого життя

  • РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Кінець фальшивих богів

ЕПІЛОГ. Як виявити своїх ідолів і змістити їх Богом

ПРИМІТКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА

Views 294
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books