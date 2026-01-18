Келлер - Ідоли серця
Тімоті Келлер – Ідоли серця – Про марне сподівання щастя від грошей, сексу, успіху та влади – і єдину надію, що справді має значення в житті
Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2022. – 216 с.
ISBN 978-617-95143-4-0 (Християнське видавництво Кана)
ISBN 978-966-938-598-7 (Видавництво «Свічадо»)
Тімоті Келлер – Ідоли серця - Зміст
ВСТУП. Фабрика ідолів
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Усе, чого ви коли-небудь прагнули
РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Кохання — не все, що вам потрібно
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Гроші змінюють усе
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Спокуса успіху
РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Сила і слава
РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Приховані ідоли нашого життя
РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Кінець фальшивих богів
ЕПІЛОГ. Як виявити своїх ідолів і змістити їх Богом
ПРИМІТКИ
БІБЛІОГРАФІЯ
ПОДЯКИ
ПРО АВТОРА
No comments yet. Be the first!