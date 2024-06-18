Келлер – Молитва – Молитися псалмами - Посібники для занять у групі

Заняття з вивчення теми молитви, що ввійшли до цієї збірки, доктор Тимоті Келлер написав у різні періоди існування Пресвітеріанської церкви Відкупителя. Деякі з них – це ті біблійні уроки, які проходила перша групка, з якої й зародилася церква Відкупителя. Окремі заняття були написані для використання в інших малих групках церкви Відкупителя, а ще деякі – це проповіді, виголошені на зустрічах церкви щодо служінь. Ви можете використовувати їх як для особистого, так і для групового вивчення.

Кожне заняття можна використовувати для вивчення індивідуально чи у групах, або ж вивчати як збірку уроків.

Групи можуть використовувати заняття кількома способами. Члени групки можуть читати матеріали заздалегідь, виокремлюючи частини, які найбільше їх зацікавили, а потім зустрічатися, щоб підсумувати свої думки і разом опрацювати частину обговорення та молитви. Або ж хтось може готуватися, щоб подати матеріал для групи і сприяти дискусії та молитві. Якщо ж у вас небагато часу, члени групки можуть просто по черзі прочитати заняття вголос, зупиняючись для обговорення та молитви. Три заняття про спільну молитву є довгими. Їх варто вивчати протягом кількох тижнів.

Пресвітеріанська церква Відкупителя висловлює подяку Ґреґу та Лоурін Кларк, які присвятили багато часу, зусиль та молитов, щоб втілити цей проект. Ми вдячні за їхнє посвячення та прагнення зробити ці матеріали доступними ширшому колу людей.

Тімоті Дж. Келлер – Молитва – Посібник для занять у групі

Видавництво «Крайнебо», 2018. – 88 с.

ISBN 978-617-7601-25-7

Тімоті Дж. Келлер – Молитва – Зміст

Заняття 1 Спільна молитва 1: необхідність оновлення

Заняття 2 Спільна молитва 2: молитва, що зосереджується на Божому Царстві

Заняття 3 Спільна молитва 3: три принципи молитви, зосередженої на Божому Царстві

Заняття 4 Особиста молитва 1: молитва у сердечному спокої

Заняття 5 Особиста молитва 2: молитва за зміни у світі

Заняття 6 Особиста молитва 3: план щоденної молитви

Заняття 7 Роздуми 1: шлях до глибшої молитви

Заняття 8 Роздуми 2: шлях до глибшої молитви

Заняття 9 Хвала та поклоніння

Заняття 10 Сповідь та покаянння

Додаток А Поради щодо молитви у групі

Додаток Б Молитовні прогулянки в місті

Тімоті Дж. Келлр – Молитися псалмами – Посібник для лідера

Видавництво «Крайнебо», 2019. – 150 с.

ISBN 978-617-7601-39-4

Тімоті Дж. Келлр – Молитися псалмами – Зміст

Вступне слово І

Вступне слово II

Заняття 1 Роздуми I: Псалом 1

Заняття 2 РОЗДУМИ II: Псалом 2

Заняття 3 РОЗДУМИ III: Псалом 118, частина 1

Заняття 4 РОЗДУМИ IV: Псалом 118, частина 2

Заняття 5 Роздуми V: Псалом 55 та 76

Заняття 6 РОЗДУМИ VI: Псалом 102

Заняття 7 Покаяння I: Псалом 6 та 31

Заняття 8 ПОКАЯННЯ II: Псалом 50

Заняття 9 ПОКАЯННЯ III: Псалом 129

Заняття 10 Покаяння IV: Псалом 105

Заняття 11 Смуток I: Псалом 3

Заняття 12 СМУТОК II: Псалом 41 та 42

Заняття 13 СМУТОК III: Псалом 125

Заняття 14 СМУТОК IV: Псалом 72

Заняття 15 Прохання I: Псалом 27

Заняття 16 ПРОХАННЯ II: Псалом 24

Заняття 17 ПРОХАННЯ III: Псалми 4 та 5

Заняття 18 Прославлення I: Псалом 26

Заняття 19 ПРОСЛАВЛЕННЯ II: Псалом 62

Заняття 20 ПРОСЛАВЛЕННЯ III: Псалом 94 та 150

Додаток А Два способи молитися псалмами

Тімоті Дж. Келлер – Молитися псалмами – Посібник для учня

Видавництво «Крайнебо», 2019. – 62 с.

ISBN 978-617-7601-40-0

Тімоті Дж. Келлер – Молитися псалмами – Посібник для учня – Зміст

Вступне слово І

Вступне слово II