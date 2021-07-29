Джим Келлер - Повторный брак - как создать крепкие и здоровые отношения

Во время церемонии бракосочетания жених и невеста в присутствии свидетелей дают обет верности и любви. они повторяют заветные слова: «буду любить тебя и лелеять, буду с тобой в радости или в скорби, богатстве или бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Для многих день свадьбы – самый счастливый день в жизни. Но вот медовый месяц заканчивается, страсти утихают, и молодожены вдруг понимают, что одной влюбленности для создания семьи недостаточно, а выполнить данные обещания куда сложнее, чем казалось. Удивительно, что разумные люди, которые не станут покупать машину, вкладывать во что-то деньги или просто идти за продуктами, не продумав детали, вступают в брак, не представляя, как сделать его успешным.

Но ведь у Бога уже есть план для супругов, желающих жить благочестиво. Следуя ему, муж и жена смогут укреплять свои отношения и этим свидетельствовать людям о любви Христа. Отойдите на шаг от божьего плана – и результатом будут отчуждение и отдаление супругов. во многих семьях прослеживается следующая закономерность: нежелание следовать божьему плану приводит к напрасной трате времени и сил в погоне за счастьем, горькому разочарованию и, во многих случаях, к разводу.

Отвечая на нужды современной семьи, служение «Семейная жизнь» выпустило серию пособий для малых групп под названием «Домостроители». При желании вы можете пройти данный курс вдвоем с супругом, однако мы настоятельно советуем изучать его в группе с другими супружескими парами. вы увидите, что вопросы каждого раздела не только помогут вам сблизиться друг с другом, но и будут способствовать созиданию особой атмосферы тепла и взаимопонимания по мере обучения тому, как создать брак вашей мечты. занятия в группе «Домостроители» могут стать одним из ярких воспоминаний вашей супружеской жизни.