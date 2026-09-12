Келли - Джон Нельсон Дарби — каким я его знал

Уильям Келли (1820–1906) был на два десятилетия моложе своего друга и соратника Джона Нельсона Дарби (1800–1882). Будучи талантливым писателем, он выпустил в свет полное собрание Д. Н. Д. («The Collected Writings of J. N. Darby»).

Келли сделал эти записи о Дарби по просьбе В. Г. Тюрнера для биографии Дарби. Его воспоминания, следовательно, не представляют законченной биографии, а передают только его личные впечатления, которые он получил из бесед, на конференциях и из письменных работ Дарби.

Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал

[Б. м.]: Издательство «Благая Весть», [б. г.], 17 с.; воспоминания Уильяма Келли о Джоне Нельсоне Дарби; издательские примечания

Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал – Содержание