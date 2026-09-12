Келли - Джон Нельсон Дарби — каким я его знал
Уильям Келли (1820–1906) был на два десятилетия моложе своего друга и соратника Джона Нельсона Дарби (1800–1882). Будучи талантливым писателем, он выпустил в свет полное собрание Д. Н. Д. («The Collected Writings of J. N. Darby»).
Келли сделал эти записи о Дарби по просьбе В. Г. Тюрнера для биографии Дарби. Его воспоминания, следовательно, не представляют законченной биографии, а передают только его личные впечатления, которые он получил из бесед, на конференциях и из письменных работ Дарби.
Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал
[Б. м.]: Издательство «Благая Весть», [б. г.], 17 с.; воспоминания Уильяма Келли о Джоне Нельсоне Дарби; издательские примечания
Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал – Содержание
Предисловие
Первое знакомство Уильяма Келли с Джоном Нельсоном Дарби
Встреча в Плимуте в 1845 году
Обстановка среди братьев и начало плимутского кризиса
Полемика Дарби с Бенджамином Уилсом Ньютоном
Личность и повседневная жизнь Дарби
Простота в пище и быту
Христианская свобода и отношение к аскетизму
Духовность, молитва и личная преданность Христу
Дарби и религиозные споры XIX века
Полемика вокруг учения благодати
Фрэнсис Уильям Ньюмэн и Оксфорд
Отношение к Джону Генри Ньюмэну и Оксфордскому движению
Защита христологии и авторитета Писания
Дарби как учитель, писатель и проповедник
Участие в конференциях
Особенности литературного стиля
Христоцентричность богословской аргументации
Проповедь среди простых слушателей
Дарби в отношениях с людьми
Доверчивость, великодушие и пастырская забота
Отношение к дисциплине
Конфликты и разногласия среди братьев
Простота жизни и практическое служение
Забота о нуждающихся
Чтение Писания и молитва
Путешествия и самоограничение
Отношение к другим христианским традициям
Англикане и реформатские служители
Критика сектантской замкнутости
Сотрудничество в евангельской проповеди
Общественные и церковно-политические суждения Дарби
Протестантизм и государственная церковь
«Прогресс демократической силы и его влияние на моральное состояние Англии»
Итоговая характеристика Дарби
Примечания о лицах, событиях и сочинениях
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