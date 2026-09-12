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Келли - Джон Нельсон Дарби — каким я его знал

Келли - Джон Нельсон Дарби — каким я его знал
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs

Уильям Келли (1820–1906) был на два десятилетия моложе своего друга и соратника Джона Нельсона Дарби (1800–1882). Будучи талантливым писателем, он выпустил в свет полное собрание Д. Н. Д. («The Collected Writings of J. N. Darby»).

Келли сделал эти записи о Дарби по просьбе В. Г. Тюрнера для биографии Дарби. Его воспоминания, следовательно, не представляют законченной биографии, а передают только его личные впечатления, которые он получил из бесед, на конференциях и из письменных работ Дарби.

Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал

[Б. м.]: Издательство «Благая Весть», [б. г.], 17 с.; воспоминания Уильяма Келли о Джоне Нельсоне Дарби; издательские примечания

Келли Уильям – Джон Нельсон Дарби — каким я его знал – Содержание

  1. Предисловие

  2. Первое знакомство Уильяма Келли с Джоном Нельсоном Дарби

    • Встреча в Плимуте в 1845 году

    • Обстановка среди братьев и начало плимутского кризиса

    • Полемика Дарби с Бенджамином Уилсом Ньютоном

  3. Личность и повседневная жизнь Дарби

    • Простота в пище и быту

    • Христианская свобода и отношение к аскетизму

    • Духовность, молитва и личная преданность Христу

  4. Дарби и религиозные споры XIX века

    • Полемика вокруг учения благодати

    • Фрэнсис Уильям Ньюмэн и Оксфорд

    • Отношение к Джону Генри Ньюмэну и Оксфордскому движению

    • Защита христологии и авторитета Писания

  5. Дарби как учитель, писатель и проповедник

    • Участие в конференциях

    • Особенности литературного стиля

    • Христоцентричность богословской аргументации

    • Проповедь среди простых слушателей

  6. Дарби в отношениях с людьми

    • Доверчивость, великодушие и пастырская забота

    • Отношение к дисциплине

    • Конфликты и разногласия среди братьев

  7. Простота жизни и практическое служение

    • Забота о нуждающихся

    • Чтение Писания и молитва

    • Путешествия и самоограничение

  8. Отношение к другим христианским традициям

    • Англикане и реформатские служители

    • Критика сектантской замкнутости

    • Сотрудничество в евангельской проповеди

  9. Общественные и церковно-политические суждения Дарби

    • Протестантизм и государственная церковь

    • «Прогресс демократической силы и его влияние на моральное состояние Англии»

  10. Итоговая характеристика Дарби

  11. Примечания о лицах, событиях и сочинениях

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Added 12.09.2026
Author zealot
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