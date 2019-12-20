Устроившись на заднем сиденье, Джулия молилась, Роберт с Сарой с волнением думали о предстоящих приключениях, а Сэм думал о том, что его несбывшиеся мечты исчезают в клубах пыли.

И Вортэмы поехали. Первую же попутку, «форд» 1927 года, они остановили у водокачки — всего в четырех кварталах от своего бывшего дома.

«Приезжай. Я помогу тебе с работой. Поживете у нас, пока не встанете на ноги».

Остальное имущество пропало. Ни работы, ни дома, ни сбережений. Дьюи Вортэм, двоюродный брат Сэма, живший в Маунт-Верноне, штат Иллинойс, подал им надежду. Он работал на шинном заводе и имел неплохое жалованье.

Сэмюэл и Джулия Вортэм уезжали с детьми из Гаррисберга, что в Пенсильвании, с восьмью долларами в кармане и тремя веще­выми сумками. В этих сумках поместилось все, что осталось у них после кризиса 1929 года.

Лейша Келли - Надежда Джулии

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 239 с.

ISBN 5-7454-0860-Х

Leisha Kelly JULIA'S HOPE

A Novel

Published by Fleming H. Revell a division of Baker Book House Company P.O. Box 6287, Grand Rapids, MI 49516-6287 ISBN 0-8007-5820-X (pbk.)

Лейша Келли - Надежда Джулии - Из книги

С первой попуткой нам повезло, отчего сердце мое радостно забилось. Может, обойдется. Начнем все сначала. Может, на новом месте будет даже лучше. Всю дорогу мы с детьми распе­вали песни, глядя на мелькавшие придорожные столбы. В Юнионтауне, штат Пенсильвания, нас высадили перед дешевым ма­газинчиком.

— На чем дальше поедем, мама? — спросила пятилетняя Са­ра. — Давай поймаем красивую машину?

Я посмотрела на Сэма, который внимательно разглядывал улицу. Таким худым я его еще никогда не видела. Он взвалил на плечи самую тяжелую сумку и зашагал вдоль дороги. Мне стало грустно. Господи, помоги нам. Это будет трудное путешест­вие.

Дорога была пуста. Машины проезжали редко. Иногда води­тель махал нам рукой, словно извиняясь, другой даже не смот­рел в нашу сторону. Казалось, мы никогда не доберемся до Мак-Клелландтауна, в семи милях отсюда. Большую часть пути мы прошли пешком. Десятилетний Роберт совсем скис.

Ночь мы провели на полу в столовой при церкви. Я благода­рила Бога за то, что священник впустил нас. Мы порядком обес­силели, и я волновалась, что же с нами будет ночью, но добрый Господь позаботился о ночлеге.

Некоторое время я лежала без сна, слушала тишину и пыта­лась представить, что нас ждет. Сэм и Дьюи так радовались, что будут жить и работать вместе. Но мне не верилось. Может, имей я брата, я бы думала иначе.

Рядом со мной спала Сара, ее мягкие темные локоны лежали у меня на руке. Она была бледная и очень хрупкая. Говорили, что она похожа на меня. У нее были такие же зеленые ясные гла­за. Интересно, что она думает об этом странном путешествии? Она почти ничего не говорила по этому поводу, и я тревожи­лась, не страшно ли ей.

Я знала, каково бывает малышам. Когда умерла моя мама, мне было всего пять лет. Отец много работал, и я горько плакала, бо­ясь остаться в пустом доме совсем одна. Страхи оказались на­прасными. Моя жизнь была полна приключений, а рядом была бабушка Перл. Я надеялась, что и Саре не придется ни о чем жа­леть.

Я прижалась к ней, стараясь заснуть. Что нас ждет завтра? Ря­дом с Сарой свернулся клубочком Роберт. Он спал так с младен­чества. Рядом с ним лежал Сэм. К счастью, он не храпел.

Я думала, что одна не сплю, однако Сэм повернулся на бок, и я увидела, что глаза у него открыты. Не знаю, почему, но я не смогла заговорить с ним. Я закрыла глаза, не сказав ни слова. Последнее, что я помню из той ночи, — его дыхание.

Мы позавтракали яблоками и бутербродами. День был яс­ный, солнечный, пели птицы, и хотелось верить в лучшее. Бог кормит птиц и нас накормит, конечно же.