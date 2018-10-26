Кэмерон - Художник есть в каждом - Как воспитать творчество в детях
Когда дети в семье только появляются, родители бывают слишком заняты, у них просто нет времени на то, чтобы пускаться в творческие поиски. Каким же, основываясь на собственном опыте, я вижу творческое воспитание?..
А что если вспомнить, как воспитывали меня? Ведь именно это и вдохновило меня на творчество — то, как родители наполняли мою жизнь радостью и светом. Вот и получается, что у меня все-таки есть знания, которые я могла бы или даже должна была передать.
Двадцать лет люди просили меня написать эту книгу.
Но я взялась за нее именно сейчас. Почему? Моя собственная дочь вступила на новый путь: она стала женой и мамой. И я пересмотрела свои взгляды и захотела дать дочери практическое руководство к действию, которое она сможет использовать в воспитании своих детей. Я хочу передать те приемы, которые использовала сама, а также рассказать о том, к каким средствам прибегала моя талантливая мама.
В нашей семье семеро детей. И каждый из нас сейчас не просто занимается творчеством — каждый зарабатывает творчеством на жизнь. Моя старшая сестра Конни — писатель, брат Джейми — музыкант, сестра Либби — художница, брат Кристофер — тоже музыкант, еще одна сестра — Лорри — опять же писатель, как и самая младшая, Пеги.
Что касается моей матери, то она была поэтом, которому нравилось заниматься с детьми. Она постоянно вывешивала наши новые произведения на большой пробковой доске. К каждому празднику мы готовили что-нибудь интересное. Мы наряжались привидениями и гоблинами на Хэллоуин, делали открытки на День святого Валентина и раскрашивали яйца на Пасху. Все мы работали за большим дубовым столом в гостиной. И мальчики, и девочки пробовали себя в искусстве. Вы также можете попробовать себя в искусстве и начать заниматься с детьми - вам в помощь https://akvarel-n.com.ua/catalog/detskie-skazki/ Результаты наших усилий мама развешивала на стене вдоль винтовой лестницы. Она учила нас вырезать снежинки к Рождеству, и эти снежинки красовались на всех окнах.
Между праздниками мы тоже творили — мама следила за этим. Я до сих пор помню, как нарисовала вставшую на дыбы лошадь, отец сделал рамку для рисунка и повесил его в гостиной. Между собой мы не соревновались, нас учили радоваться успехам друг друга. В этом отношении родители были хорошим примером, они всегда с восторгом относились к тому, чем мы занимаемся.
При этом они никогда не пытались привить нам распространенное в нашей культуре представление, что художнику трудно заработать на жизнь или что художник — это не настоящая профессия. В нашей семье считалось, что занятия творчеством непременно принесут плоды. Когда мы рассказывали, кем хотим стать, они никогда не говорили в ответ: «Радость моя, подумай, может, нужно все-таки получить какую-то профессию, иметь что-то про запас?» Напротив, они были уверены, что мы должны заниматься тем, что любим, и что мы даже сможем этим зарабатывать.
Сейчас я понимаю, что у меня были необыкновенные родители — поразительно, с каким упрямством они поддерживали наши творческие устремления. Они не обращали внимания на нормы и ценности, которые им навязывали со стороны, — напротив, они не стеснялись создавать собственные нормы. И больше всего они ценили атмосферу, в которой хотелось творить. Совпадение это или чудо, что все мы, став взрослыми, зарабатываем на хлеб своими талантами? И не такое ли воспитание подготовило почву для идей, которые я высказывала и развивала в книге «Путь художника», а также еще в тридцати книгах?
Я не эксперт в науке о воспитании. Я разбираюсь в творчестве. Но у меня есть дочь, и я творчески подходила к ее воспитанию. Когда она росла, я снова и снова думала о том, что нет в детях ничего более естественного и драгоценного, чем их творческое начало. Творчество — это духовное начинание. Но и быть родителем — тоже духовное начинание. Мы обязаны заботиться и о душе ребенка, и о теле. Существует огромное количество литературы по развитию детей. Но книга «Художник есть в каждом» к ней не относится. Это инструментарий, духовная поддержка и ориентир.
Мы стремимся к идеалу, не чувствуя меры, и стараемся достичь его и в воспитании. Мы сами перфекционисты и хотим, чтобы дети наши были совершенны. Мы зациклены на результатах своих родительских трудов, мы постоянно дергаем детей, стараясь дать им какие-то возможности, передать каждую крупицу своего знания и продемонстрировать их способности публике. Ребенок еще не умеет ходить, а мы уже беспокоимся о том, в какой школе ему предстоит учиться. Мы полагаем, что следует быть строже и серьезнее: мы же родители! Но мы и так ужасно серьезны. А детям нужна разумная доля веселья. Давайте немного ослабим хватку, не будем так истово стремиться к вершинам, к тому, чтобы стать совершенными родителями, — напротив, давайте позволим себе быть исследователями и радоваться, совершенствуясь постепенно.
Итак, что же нужно делать? Поддерживать и вдохновлять ребенка, помогая ему раскрыть свой талант. В этой книге я постаралась описать, как это делать. В каждом из нас есть творческое начало. Многим гораздо легче понять, на что способен ребенок, чем мы сами. Но как только мы замечаем, к чему стремятся дети и что им интересно, мы тут же замечаем этот потенциал и в себе. Когда мы стремимся раскрыть свой творческий потенциал, мы даем возможность себе и детям прикоснуться не только к чему-то великому, но и друг к другу.
Джулия Кэмерон - Художник есть в каждом - Как воспитать творчество в детях
Дж. Кэмерон, Э. Лайвли ; пер. с англ. Т. Землеруб.
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014.
ISBN 978-5-00057-179-8
Джулия Кэмерон - Художник есть в каждом - Как воспитать творчество в детях - Содержание
- Введение
- Глава 1 • ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ
- Глава 2 • ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
- Глава 3 • СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ
- Глава 4 • ГРАНИЦЫ
- Глава 5 • ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
- Глава 6 • ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
- Глава 7 • ОСОЗНАННОСТЬ
- Глава 8 • ВНИМАНИЕ
- Глава 9 • ИСКРЕННОСТЬ И ПОНИМАНИЕ
- Глава 10 • СКРОМНОСТЬ
- Глава 11 • НЕЗАВИСИМОСТЬ
- лава 12 • ДОВЕРИЕ
Джулия Кэмерон - Художник есть в каждом - Как воспитать творчество в детях - На все воля Божья
Я уже говорила, что творческий подход требует доверия. Чтобы ребенок вам доверял, нужно уменьшить контроль. Но мы же родители, мы же отвечаем за все, разве не так? Нет, не за все. Мы принимаем решения, слушаем детей и действуем так, как нам кажется разумным. Но в основе всего этого лежит вера, что нами, каждым нашим движением кто-то руководит, вера, что на самом деле наши действия правильны, вера в то, что Бог — надежная опора для нас.
Мы не привыкли думать, что желание Бога для нас и наши внутренние мечты совпадают. Мы скорее склонны считать, что задумка Бога относительно нас и наше собственное желание противоречат друг другу. Общество постоянно твердит нам, что жизнь трудна. На самом деле верно обратное: жизнь прекрасна. Поверьте в волшебство. Живите и творите. Ни мы, ни наши дети никогда не бываем одиноки. Мы не можем быть для ребенка абсолютно всем, но мы можем верить в то, что на наших детей снизойдет благодать. Мироздание поддержит их творческие усилия. Наши самые истинные желания для себя и своих детей — это и есть планы Бога на нас.
Когда Доменике было лет одиннадцать-двенадцать, она ходила в самую обычную школу в Чикаго. Я ее специально туда перевезла, чтобы она не была в центре внимания. Ее отец в то время становился все более известным. Он снял фильм «Последнее искушение Христа»], который произвел много шума, и шум этот все-таки достиг Чикаго. Одноклассники Доменики начали ее дразнить. Сначала ситуация не казалась мне серьезной — в конце концов, они еще слишком малы, чтобы что-то понять, считала я, скорее всего, они просто наслушались того, что говорили о фильме их родители. Но сколько бы им ни было лет, одноклассники изводили Доменику, и каждый день она приходила домой в слезах. Она чувствовала себя изгоем и при этом старалась защитить доброе имя отца. К счастью, ей попался чуткий учитель Джефф Торнтон, который однажды вызвал меня и рассказал, что Доминику обижают в классе. «Я делаю все, что в моих силах, — сказал он, — но я не так много могу. Боюсь, она слишком сильно выделяется на фоне остальных, и это их злит».
После разговора с мистером Торнтоном я начала обдумывать, что делать дальше. Нашлись две школы, где родителей остальных детей также были личностями известными. Я выбрала частную школу Фрэнсиса Паркера как оптимальный вариант. Мы с отцом Доменики решили, что в этой школе ее художественным склонностям будут уделять больше внимания, и перевели ее туда. В этой школе она заинтересовалась технической стороной театральных постановок, училась ставить звук и свет в спектаклях. Там же ей понравился мальчик по имени Тони Френзель, он был постарше, и мне тогда казалось, что она еще слишком мала, чтобы с кем-то встречаться. Через двадцать лет Тони нашел Доменику через интернет. Он пригласил ее на обед, они начали встречаться, а потом поженились. «Представляешь, мам, я ему понравилась еще тогда, в очках и брекетах!» — воскликнула она.
Творчество, как и человеческая жизнь вообще, начинается в темноте. Нас ведет что-то более великое, чем мы можем осознать, и мы должны позволить ему вести нас. Творчество зарождается из тайны, и нам нужно уметь доверять этой тайне. Мы должны размышлять и давать детям время и пространство для размышлений, а не пыхтеть, как маленький паровозик, по проторенной дорожке. Наша задача — разбудить самое лучшее в наших детях. Пусть это лучшее прорастает в таинственной темноте. Вы можете показать детям варианты, направления роста, но пусть они сами выбирают свой собственный путь. Мы все рождены творческими людьми, поэтому наша задача — творить.
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