Росс Кэмпбелл - Как любить своего подростка

Это очень серьезная книга, но и помощь подросткам в переходный период их жизни – тоже серьезное и непростое дело, особенно в наше время. В своей книге автор рассматривает реальные трудности, с которыми сталкиваются сегодня родители.

Нас, взрослых, не учили быть родителями, поэтому и воспитание подростков обычно происходит само собой. Кажется, что даже «успехи» приходят как-то вдруг, случайно.

Эта книга способна указать родителям путь, который приведет к успеху.

Автор книги, доктор Кэмпбелл, эмоционально, но очень доступно пишет о депрессии подростков и о наиболее распространенных способах, которыми они выражают свое раздражение. Он заставляет нас задуматься над тем, действительно ли мы, родители, отдаем нашим детям «безусловную любовь», уделяем ли мы им достаточно времени и внимания. Все, о чем пишет автор, пронизано духом христианского понимания проблемы. Но при этом он не стремится дать точные ответы, а направляет нас на поиски реальных путей для создания глубоких отношений между родителями и детьми в трудный подростковый период.

Особенно привлекает в этой книге честность, с которой автор пишет не только об основных принципах воспитания, но и о том, как они воплощались в его собственной семейной жизни. Он не уклоняется от реальных проблем, а, наоборот, предлагает пути их решения, используя при этом в качестве примеров свои собственные успехи и неудачи. Задача этой книги не в том, чтобы осудить нас за ошибки, а в том, чтобы помочь нам увидеть и исправить их. Через всю книгу проходит мысль о том, что иметь ребенка – это и великая радость, и великая ответственность.

Доктор Кэмпбелл пишет как врач-психиатр, но его язык почти лишен профессиональных терминов и вполне понятен. Мы бы рекомендовали вам прочитать эту книгу до того, как ваши дети станут подростками. Это действительно полезная книга, и вам захочется перечитать ее не раз, когда вы вместе со своими детьми будете проживать трудный подростковый период.