Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Книга 2

Глава 6. ЭЛЛИНИЗМ: 331 г. до н.э. - 324 г. н. э. - I. Бракосочетание Востока и Запада - II. Синкретический и этнический монотеизм - III. Апокалиптические культы и мистерии - IV. Стражи Мёртвого моря

Глава 7. ВЕЛИКИЙ РИМ: о. 500 до н.э. - I. Кельты - II. Этрурия - III. Век Августа - IV. Воскресший Христос - V. Видимый Христос - VI. Миссия Павла - VII. Падение Рима