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Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Том 3 - Книга 2

Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Книга 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Маски Бога (8 books)

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 2

М. : «Касталия», 2022.— 310 с.

ISBN 978-5-521-16372-4

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 2 - Содержание

Часть третья. ЭПОХА ВЕЛИКОЙ КЛАССИКИ

  • Глава 6. ЭЛЛИНИЗМ: 331 г. до н.э. - 324 г. н. э. - I. Бракосочетание Востока и Запада - II. Синкретический и этнический монотеизм - III. Апокалиптические культы и мистерии - IV. Стражи Мёртвого моря

  • Глава 7. ВЕЛИКИЙ РИМ: о. 500 до н.э. - I. Кельты - II. Этрурия - III. Век Августа - IV. Воскресший Христос - V. Видимый Христос - VI. Миссия Павла - VII. Падение Рима

Часть четвёртая. ВЕК ВЕЛИКИХ ВЕРОВАНИЙ

  • ВВЕДЕНИЕ. Диалог Европы и Леванта

  • Глава 8. КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ - I. Маги - II. Византия - III. Пророк Ислама - IV. Покров Закона - V. Покров мистика - VI. Разрушенные чары

  • Глава 9. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ - I. Остров святых - II. Причуды богов - III. ROMA - IV. AMOR

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На рубеже веков

Views 306
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Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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