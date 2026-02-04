Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Книга 2

Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Том 3 - Книга 2
Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 2
М. : «Касталия», 2022.— 310 с.
ISBN 978-5-521-16372-4
Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 2 - Содержание
Часть третья. ЭПОХА ВЕЛИКОЙ КЛАССИКИ
Глава 6. ЭЛЛИНИЗМ: 331 г. до н.э. - 324 г. н. э. - I. Бракосочетание Востока и Запада - II. Синкретический и этнический монотеизм - III. Апокалиптические культы и мистерии - IV. Стражи Мёртвого моря
Глава 7. ВЕЛИКИЙ РИМ: о. 500 до н.э. - I. Кельты - II. Этрурия - III. Век Августа - IV. Воскресший Христос - V. Видимый Христос - VI. Миссия Павла - VII. Падение Рима
Часть четвёртая. ВЕК ВЕЛИКИХ ВЕРОВАНИЙ
ВВЕДЕНИЕ. Диалог Европы и Леванта
Глава 8. КРЕСТ И ПОЛУМЕСЯЦ - I. Маги - II. Византия - III. Пророк Ислама - IV. Покров Закона - V. Покров мистика - VI. Разрушенные чары
Глава 9. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ - I. Остров святых - II. Причуды богов - III. ROMA - IV. AMOR
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На рубеже веков
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