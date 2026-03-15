Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кемпбелл - Не бачу злого, не чую злого

Download
Огляд книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Не бачу злого, не чую злого» (в оригіналі Mind Over Media) — це інтерактивний путівник світом сучасних засобів масової інформації, написаний спеціально для підлітків та молоді. Автори, Стен Кемпбелл та Ренді Саузерн, пропонують чесний погляд на те, як музика, кіно, телебачення, відеоігри та інтернет впливають на наш світогляд і щоденний вибір.

Видання відрізняється від типової повчальної літератури легкою мовою, почуттям гумору та відсутністю «моралізаторства». Замість того, щоб просто забороняти певний контент, автори вчать читача бути критичним споживачем медіапродукції, зберігаючи християнські цінності в «джунглях» масової культури.

С. Кемпбелл, Р. Саузерн - Не бачу злого, не чую злого

Черкаси: Стефанус, 2004. — 146 с. (Оригінал видано Focus on the Family, 2001)

С. Кемпбелл, Р. Саузерн - Не бачу злого, не чую злого - Зміст

  • Аналіз впливу: Чому медіа — це не просто розвага, а потужна сила, що формує наші переконання.

  • Музика та кіно: Як розрізняти якісний контент і той, що несе приховані руйнівні меседжі, не вдаючись до фанатичного засудження артистів.

  • Відеоігри та інтернет: Як не заблукати у віртуальному просторі та зберігати здоровий глузд під час веб-серфінгу.

  • Рекламна пастка: Розбір маніпуляцій, які використовують спонсори, щоб змусити нас купувати те, що нам не потрібно.

  • Критичне мислення: Розділ «Питання на засипку» допомагає сформувати власну позицію щодо медіа-споживання.

Views 66
Rating
Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

