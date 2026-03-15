Кемпбелл - Не бачу злого, не чую злого
Книга «Не бачу злого, не чую злого» (в оригіналі Mind Over Media) — це інтерактивний путівник світом сучасних засобів масової інформації, написаний спеціально для підлітків та молоді. Автори, Стен Кемпбелл та Ренді Саузерн, пропонують чесний погляд на те, як музика, кіно, телебачення, відеоігри та інтернет впливають на наш світогляд і щоденний вибір.
Видання відрізняється від типової повчальної літератури легкою мовою, почуттям гумору та відсутністю «моралізаторства». Замість того, щоб просто забороняти певний контент, автори вчать читача бути критичним споживачем медіапродукції, зберігаючи християнські цінності в «джунглях» масової культури.
Черкаси: Стефанус, 2004. — 146 с. (Оригінал видано Focus on the Family, 2001)
С. Кемпбелл, Р. Саузерн - Не бачу злого, не чую злого - Зміст
Аналіз впливу: Чому медіа — це не просто розвага, а потужна сила, що формує наші переконання.
Музика та кіно: Як розрізняти якісний контент і той, що несе приховані руйнівні меседжі, не вдаючись до фанатичного засудження артистів.
Відеоігри та інтернет: Як не заблукати у віртуальному просторі та зберігати здоровий глузд під час веб-серфінгу.
Рекламна пастка: Розбір маніпуляцій, які використовують спонсори, щоб змусити нас купувати те, що нам не потрібно.
Критичне мислення: Розділ «Питання на засипку» допомагає сформувати власну позицію щодо медіа-споживання.
