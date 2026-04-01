Кэмпбелл - Полет дикого гуся
В 1970 году фольклорист Джон Гринуэй так подвел итоги в своей рецензии на книгу Джозефа Кэмпбелла (1904–1987):
Нельзя сказать, что «Полет дикого гуся» — это плохая книга. Совсем нет. У нее есть несколько серьезных достоинств. Во-первых, в ней полностью игнорируются работы профессиональных специалистов по мифам — фольклористов. Во-вторых, в ней изложены самые актуальные мистические воззрения на миф, так что, если вы прочитаете эту книгу, читать другие нет необходимости. Разве можно представить лучшую рекомендацию?
Гринуэй отличался любовью к эпатажу, порой весьма сомнительному, однако в данном случае подобная ирония была почти оправдана: к началу 1970-х годов Кэмпбелл заслужил себе звание ведущего специалиста по мифам (среди неспециалистов по мифам), и подобные нападки представителя академического сообщества были сродни бросанию мелкой гальки в памятник, поставленный человеку при жизни.
Книга «Полет дикого гуся» вышла в 1969 году и представляла собой собрание статей и выступлений Джозефа Кэмпбелла с 1944 по 1968 год, составленное им самим. В то время Кэмпбелл преподавал в колледже Сары Лоуренс. «Мифы, в которых нам жить» (1972) и «Сила мифа» (1988), где в полную силу раскрылось убеждение Кэмпбелла в том, что мифы должны сыграть решающую роль в жизни каждого, были закончены им уже по выходе на пенсию. К 1980-м годам слава Кэмпбелла среди широкой публики как самого авторитетного ученого-мифолога достигла своего пика. Он даже получил собственное ТВ-шоу. Зрители были в восторге: харизматичный и мудрый профессор, На экране Кэмпбелл казался благожелательным ко всем и легко посвящал зрителей в самую суть загадочной науки о мифах. Слава Кэмпбелла и при жизни, и после смерти гремела по всем Соединенным Штатам Америки и за их пределами. Среди его поклонников отметились Джордж Лукас, Чак Паланик и Джим Моррисон, а его ключевая фраза «Следуйте за своим счастьем» (“Follow your Bliss”) стала рефреном жизни для миллионов.
Можно легко заметить, что подобная слава скорее характеризует проповедника или лидера нью-эйдж-движения, а не академического ученого. Кэмпбелл, кажется, был вполне доволен таким развитием событий: не зря же он в своих работах либо полностью игнорировал коллег-современников, либо подвергал их воззрения резкой критике. Однако возникает вопрос, кого же в таком случае он рассматривал в качестве авторитета?
Кэмпбелл Дж. - Полет дикого гуся - Изыскания в области мифологии
Пер. с англ. В.И. Фролова. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023.— 241 с.— (Методы антропологии).
ISBN 978-5-904993-91-7
Кэмпбелл Дж. - Полет дикого гуся – Содержание
Предисловие (Д. Трынкина)
Введение
Глава 1. О cказке
- Труд братьев Гримм
- Типы историй
- Из истории сказок
- Вопрос значения
Глава 2. Биос и мифос
- Социологические и психологические подходы
- Биологическая функция мифа
- Второе рождение
- Тревога за нерожденных
Глава 3. Первобытный человек как метафизик
- «Мягкий» и «жесткий» типы мышления
- Образ и его значение
- Образы многоликости и его «причина»
- «Причина», понимаемая как абсолютно непознаваемая
- Богословие как неверное прочтение мифологии
- Эзотерическая и экзотерическая антропология
Глава 4. Мифогенез
- Легенда североамериканского индейца
- Неолитические корни
- Палеолитические корни
- Психологические основы
- Фактор личности
Глава 5. Символ без значения
- Влияние современной науки
- Мифические формы архаических цивилизаций
- Контраст палеолита и неолита
- Рождение нового символа
- Шаман и жрец
- Дикий гусь
- Мифологии соединения и отъединения
- Полет меж двух мыслей
Глава 6. Секуляризация сакрального
- Древо в райском саду
- Религии отождествления
- Религии соотношения
- На европейской почве
- Эрос, Агапэ, Любовь
- Западный человек
Указатель имен и текстов
это серия новейшая "Альма матер" - Методы антропологии - просто супер вся!!! Будут еще выпуски!
Интересная книга, спасибо! Тема мифологии важна прежде всего для религиоведов, но и нам пригодится...