Кэмпбелл - Полет дикого гуся

В 1970 году фольклорист Джон Гринуэй так подвел итоги в своей рецензии на книгу Джозефа Кэмпбелла (1904–1987):

Нельзя сказать, что «Полет дикого гуся» — это плохая книга. Совсем нет. У нее есть несколько серьезных достоинств. Во-первых, в ней полностью игнорируются работы профессиональных специалистов по мифам — фольклористов. Во-вторых, в ней изложены самые актуальные мистические воззрения на миф, так что, если вы прочитаете эту книгу, читать другие нет необходимости. Разве можно представить лучшую рекомендацию?

Гринуэй отличался любовью к эпатажу, порой весьма сомнительному, однако в данном случае подобная ирония была почти оправдана: к началу 1970-х годов Кэмпбелл заслужил себе звание ведущего специалиста по мифам (среди неспециалистов по мифам), и подобные нападки представителя академического сообщества были сродни бросанию мелкой гальки в памятник, поставленный человеку при жизни.

Книга «Полет дикого гуся» вышла в 1969 году и представляла собой собрание статей и выступлений Джозефа Кэмпбелла с 1944 по 1968 год, составленное им самим. В то время Кэмпбелл преподавал в колледже Сары Лоуренс. «Мифы, в которых нам жить» (1972) и «Сила мифа» (1988), где в полную силу раскрылось убеждение Кэмпбелла в том, что мифы должны сыграть решающую роль в жизни каждого, были закончены им уже по выходе на пенсию. К 1980-м годам слава Кэмпбелла среди широкой публики как самого авторитетного ученого-мифолога достигла своего пика. Он даже получил собственное ТВ-шоу. Зрители были в восторге: харизматичный и мудрый профессор, На экране Кэмпбелл казался благожелательным ко всем и легко посвящал зрителей в самую суть загадочной науки о мифах. Слава Кэмпбелла и при жизни, и после смерти гремела по всем Соединенным Штатам Америки и за их пределами. Среди его поклонников отметились Джордж Лукас, Чак Паланик и Джим Моррисон, а его ключевая фраза «Следуйте за своим счастьем» (“Follow your Bliss”) стала рефреном жизни для миллионов.

Можно легко заметить, что подобная слава скорее характеризует проповедника или лидера нью-эйдж-движения, а не академического ученого. Кэмпбелл, кажется, был вполне доволен таким развитием событий: не зря же он в своих работах либо полностью игнорировал коллег-современников, либо подвергал их воззрения резкой критике. Однако возникает вопрос, кого же в таком случае он рассматривал в качестве авторитета?

Пер. с англ. В.И. Фролова. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023.— 241 с.— (Методы антропологии).

ISBN 978-5-904993-91-7

Кэмпбелл Дж. - Полет дикого гуся – Содержание

Предисловие (Д. Трынкина)

Введение

Глава 1. О cказке

Труд братьев Гримм

Типы историй

Из истории сказок

Вопрос значения

Глава 2. Биос и мифос

Социологические и психологические подходы

Биологическая функция мифа

Второе рождение

Тревога за нерожденных

Глава 3. Первобытный человек как метафизик

«Мягкий» и «жесткий» типы мышления

Образ и его значение

Образы многоликости и его «причина»

«Причина», понимаемая как абсолютно непознаваемая

Богословие как неверное прочтение мифологии

Эзотерическая и экзотерическая антропология

Глава 4. Мифогенез

Легенда североамериканского индейца

Неолитические корни

Палеолитические корни

Психологические основы

Фактор личности

Глава 5. Символ без значения

Влияние современной науки

Мифические формы архаических цивилизаций

Контраст палеолита и неолита

Рождение нового символа

Шаман и жрец

Дикий гусь

Мифологии соединения и отъединения

Полет меж двух мыслей

Глава 6. Секуляризация сакрального

Древо в райском саду

Религии отождествления

Религии соотношения

На европейской почве

Эрос, Агапэ, Любовь

Западный человек

Указатель имен и текстов