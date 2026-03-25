Кемпбелл - Послушайте детей

Кемпбелл - Послушайте детей
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Часто ли мы по-настоящему слышим своих детей, или мы просто слушаем их, ожидая паузы, чтобы дать очередной наставнический совет? Аньет Кемпбелл в своей книге приглашает взрослых к честному диалогу. Автор утверждает, что большинство проблем в поведении ребенка — это зашифрованные крики о помощи, попытки донести до нас свои страхи, надежды и потребности.

Эта книга научит вас искусству «глубокого слушания». Вы узнаете, как выстраивать мосты доверия там, где выросли стены отчуждения, и как помочь ребенку почувствовать себя понятым и защищенным. Это не просто пособие по педагогике, это путь к исцелению отношений внутри семьи.

Аньет Кемпбелл – Послушайте детей – Прислушайтесь, наконец

Издание третье. – Пер. с англ. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998. – 149 с.

ISBN 5-89647-035-5

Аньет Кемпбелл – Послушайте детей – Прислушайтесь, наконец – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Ирина Ратушинская. Книги о победителях

Книга I. Послушайте детей

  • Предисловие

  • Глава 1. Послушайте детей

  • Глава 2. Решая проблемы вместе

  • Глава 3. Родители и подростки

  • Глава 4. Воспитание родителей

  • Глава 5. Сила семьи

Книга II. Прислушайтесь, наконец

  • Благодарность

  • Предисловие

  • Глава 1. Ты меня слышишь?

  • Глава 2. Иллюзии о безупречном браке

  • Глава 3. Брак с браком

  • Глава 4. Неся груз в одиночку

  • Глава 5. Попытаться снова

  • Глава 6. Какова цена свободы?

  • Глава 7. От отчаяния к надежде

Новые горизонты

