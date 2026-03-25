Часто ли мы по-настоящему слышим своих детей, или мы просто слушаем их, ожидая паузы, чтобы дать очередной наставнический совет? Аньет Кемпбелл в своей книге приглашает взрослых к честному диалогу. Автор утверждает, что большинство проблем в поведении ребенка — это зашифрованные крики о помощи, попытки донести до нас свои страхи, надежды и потребности.

Эта книга научит вас искусству «глубокого слушания». Вы узнаете, как выстраивать мосты доверия там, где выросли стены отчуждения, и как помочь ребенку почувствовать себя понятым и защищенным. Это не просто пособие по педагогике, это путь к исцелению отношений внутри семьи.

Аньет Кемпбелл – Послушайте детей – Прислушайтесь, наконец

Издание третье. – Пер. с англ. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998. – 149 с.

ISBN 5-89647-035-5

Аньет Кемпбелл – Послушайте детей – Прислушайтесь, наконец – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Ирина Ратушинская. Книги о победителях

Книга I. Послушайте детей

Предисловие

Глава 1. Послушайте детей

Глава 2. Решая проблемы вместе

Глава 3. Родители и подростки

Глава 4. Воспитание родителей

Глава 5. Сила семьи

Книга II. Прислушайтесь, наконец

Благодарность

Предисловие

Глава 1. Ты меня слышишь?

Глава 2. Иллюзии о безупречном браке

Глава 3. Брак с браком

Глава 4. Неся груз в одиночку

Глава 5. Попытаться снова

Глава 6. Какова цена свободы?

Глава 7. От отчаяния к надежде

Новые горизонты