Интересно, как обычно начинается твое утро? Мама все еще заставляет тебя съесть кашку, а затем провожает наставлением о том, как правильно переходить дорогу? Или ты уже сам решаешь, чем тебе позавтракать, и прекрасно помнишь правила уличного движения? Скорее всего, все это не вызывает у тебя ни малейшего затруднения. Но научился ли ты так же легко и самостоятельно выбирать, что смотреть и что слушать?

У старшеклассницы Кристины опыта в этой области немного. Несколько лет назад ее родители решили, что запретят ей смотреть все телепрограммы и фильмы, а слушать ей позволят только христианскую музыку. Все было не так уж плохо, когда она была младше. Теперь же она чувствует, что многое пропускает, и далеко не все из этого греховно.

Ей трудно общаться с новыми людьми, потому что разговор всегда доходит до обсуждения любимых групп и шоу, которых у нее нет. Она ненавидит растущее ощущение себя белой вороной и мечтает поскорее уехать куда-нибудь учиться, чтобы «наверстать упущенное».

Будет ли Кристина готова сделать правильный выбор? Теперь, когда вы оба стоите на пороге взрослой жизни, мы хотим помочь вам принять свои первые решения. Ведь вы уже не маленькие.

Стэн Кэмпбелл, Рэнди Саудерн - Под прицелом СМИ

Издатель: Обетование миру, 160 стр., мг.пер., 2005 год

ISBN: 5-7454-0892-8

Стэн Кэмпбелл, Рэнди Саудерн - Под прицелом СМИ - Содержание

Введение

1. Добро пожаловать в джунгли

2. Подумаешь, большое дело!?

3. Твой ход

4. Музыка или звон в ушах

5. Телевизионный путеводитель

6. Это пришло из Голливуда

7. Войди в игру

8. Черное и белое… или читай все подряд!

9. А теперь — слово нашим спонсорам

10. Какого сайта ты тут делаешь?!

11. Все дело во времени

12. Окажи небольшую помощь своим друзьям

Стэн Кэмпбелл, Рэнди Саудерн - Под прицелом СМИ - Введение

Вот это да! Ты сидишь с книгой в руках? Такое в наши дни увидишь не часто. Скорее занеси себя в Красную Книгу как вымирающий вид. А мы попытаемся успокоиться и не разреветься во весь голос от умиления. Конечно, мы понимаем, что параллельно ты слушаешь музыку, раздумываешь, какой фильм посмотреть, и ждешь, когда в твой компьютер загрузится новая программа. (Мы делали то же самое, пока писали эту книгу.)

Позволь представиться: Рэнди и Стэн — авторы. Мы проведем тебя по лабиринтам, которые так дороги нашим сердцам. Мы оба ходили в школу и получили там много знаний, но не волнуйся — в этой книге ты не найдешь теории общения и сложных научных таблиц.

Кстати, не найдешь ты еще вот чего:

Страшилок, чтобы ты перестал смотреть и слушать своих любимых актеров и певцов. («Ты слыхал, что одна девушка прикоснулась к пятке ди-джея (тут вставляется какое-нибудь имя), и на следующий день у нее начали расти рога и хвост?!»)

Упоминаний «современных» групп и шоу, которые ко времени выхода этой книги уже устареют.

Фотографий авторов с завязанными на шее свитерами, опершихся подбородком на руку или в других дурацких позах.

Просьб о пожертвовании в фонд «Первой международной конференции по загару на Карибах имени Рэнди и Стэна».

Так чего же тебе ждать от этой с юморком написанной книги, авторы которой считают тебя вполне сообразительным читателем и готовы помочь в поисках ответа на вопрос: какое развлечение выбрать? То, что для нас особенно важно в этой книге — абсолютная честность перед тобой. Мы не святее тебя. У нас так же, как и у тебя, есть проблемы, с которыми приходится сражаться день за днем. Мы знаем, как музыка и телевидение могут радовать и ужасать, доставлять удовольствие и шокировать. Тем более, что в этих вопросах наш стаж куда больше твоего, особенно у Стэна (почти пенсионный).

Первые три главы затронут общие понятия, поэтому мы предлагаем прочитать сначала именно их. Далее каждая посвящена отдельной теме, поэтому можешь прыгать туда, где тебе интересней. Мы изо всех сил постарались в каждой главе сказать что-нибудь дельное, важное.

Наверное, ты не во всем с нами согласишься. Это нормально. Мы тоже согласны далеко не со всем, что пишут в христианских книгах о средствах массовой информации. Мы просто надеемся, что ты подумаешь о сказанном здесь, прежде чем принимать окончательные решения. Быть может, ты увидел эту книгу на полке в магазине и купил. Хотя, скорее всего, тебе ее кто-то подсунул. Но мы в любом случае рады, что ты держишь ее в руках. Мы старались сделать все, что в наших силах, чтобы тебе было интересно переворачивать страницы, по крайней мере, до тех пор, пока не кончится музыка на диске.