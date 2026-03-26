Кэмпбелл - Сила мифа

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мастера психологии (21 books)

В течение нескольких недель после смерти Джозефа Кэмпбелла я вспоминал о нем буквально на каждом шагу. Выходя с толпой пассажиров со станции метро «Times Square» и ощущая энергию этой толпы, я улыбался, вспоминая видение, которое однажды явилось здесь Кэмпбеллу: «Последняя инкарнация Эдипа, продолжающийся роман Чудовища и Красавицы, стоит в этот полдень на углу Пятой авеню и Сорок второй улицы в ожидании, когда загорится зеленый свет».

На предварительном просмотре последнего фильма Джона Хьюстона «Мертвые», снятого по рассказу Джеймса Джойса, я вновь подумал о Кэмпбелле. Одна из его первых серьезных работ была посвящена роману Джойса «Поминки по Финнегану». Кэмпбелл знал: то, что Джойс называл «могилой и постоянством» в человеческих страданиях, на самом деле – главная тема классической мифологии. «Тайная причина всех страданий, – говорил он, – заключается в том, что все мы смертны. Бренность – первейшее условие жизни. Утверждая жизнь, нельзя этого отрицать».

Джозеф Кэмпбелл - Сила мифа

СПб, Питер, 2018

ISBN 978-5-4461-0684-4

Джозеф Кэмпбелл - Сила мифа - Оглавление

Предисловие редактора

Введение

  • Глава I Миф и современный мир

  • Глава II Внутреннее путешествие

  • Глава III Первые сказители

  • Глава IV Самопожертвование и блаженство

  • Глава V Похождения героя

  • Глава VI Дар богини

  • Глава VII Истории о любви и браке

  • Глава VIII Маски вечности

Related Books

All Books