«Тисячоликий герой» уперше побачив світ 1949 року і відтоді вражає мільйони читачів оригінальним поєднанням сучасної психології з революційним розумінням порівняльної міфології. На сторінках своєї праці Джозеф Кемпбелл висвітлює мандрівку міфологічного героя як універсально-вселюдський мотив пригоди й перетворення, який трапляється практично у всіх міфологічних переказах цілого світу. А ще автор досліджує Космогонічний Цикл — міфологічний алгоритм творення і руйнування світу.

Це видання «Тисячоликого героя» є складовою «Повного зібрання творів Джозефа Кемпбелла». Воно вигідно вирізняється багатством ілюстрацій, вичерпною бібліографією та докладними довідковими вставками.

І досі не менш актуальний, ніж на час першого виходу в світ, «Тисячоликий герой» безнастанно знаходить собі все нових прихильників у найрозмаїтіших галузях: від релігії та етнографії до літератури й кіномистецтва. Особливо ж глибокий вплив справила ця книга на творчих людей: поетів і письменників, композиторів, творців ігор та фільмів, досі надихаючи всіх, хто поділяє невичерпну потребу людей оповідати історії.

Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой

Пер. з англ. Олександра Мокровольського. — Львів : Видавництво Terra Incognita, 2020. — 416 с.

ISBN 978-617-7646-26-5

Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой – Зміст

Передмова до видання 1949 року

Пролог

1. Міф і сон

2. Трагедія і комедія

3. Герой і Бог

4. Пуп Світу

Частина І

Розділ I 1. Поклик до мандрів 2. Відмова від поклику 3. Допомога сил надприродних 4. Перший поріг 5. Черево кита

Розділ II 1. Шлях випробувань 2. Зустріч із богинею 3. Жінка-спокусниця 4. Примирення з батьком 5. Апофеоз 6. Найвища нагорода

Розділ III 1. Відмова від повернення 2. Чарівна втеча 3. Допомога зовнішніх сил 4. Останній поріг 5. Володар двох світів 6. Свобода жити

Розділ IV

Частина II

Розділ I 1. Від психології до метафізики 2. Космічне коло 3. Із пустоти. Простір 4. У межах простору. Життя 5. Дроблення Єдиного на множинне 6. Народні казки про походження світу

Розділ II 1. Матір Всесвіту 2. Лоно Судьби 3. Лоно покути 4. Народні казки про непорочне зачаття

Розділ III 1. Споконвічний герой і людина 2. Дитинство героя-людини 3. Герой-воїн 4. Герой-коханець 5. Герой — володар і тиран 6. Герой — спаситель світу 7. Герой — святий 8. Відхід героя

Розділ IV 1. Кінець мікрокосму 2. Кінець макрокосму



Епілог

1. Той, що змінює подобу

2. Функція міфу, культу і медитації

3. Герой сьогодні

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