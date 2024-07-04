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Кемпбелл - Тисячоликий герой

Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Mythology Legends
«Тисячоликий герой» уперше побачив світ 1949 року і відтоді вражає мільйони читачів оригінальним поєднанням сучасної психології з революційним розумінням порівняльної міфології. На сторінках своєї праці Джозеф Кемпбелл висвітлює мандрівку міфологічного героя як універсально-вселюдський мотив пригоди й перетворення, який трапляється практично у всіх міфологічних переказах цілого світу. А ще автор досліджує Космогонічний Цикл — міфологічний алгоритм творення і руйнування світу.
Це видання «Тисячоликого героя» є складовою «Повного зібрання творів Джозефа Кемпбелла». Воно вигідно вирізняється багатством ілюстрацій, вичерпною бібліографією та докладними довідковими вставками.
І досі не менш актуальний, ніж на час першого виходу в світ, «Тисячоликий герой» безнастанно знаходить собі все нових прихильників у найрозмаїтіших галузях: від релігії та етнографії до літератури й кіномистецтва. Особливо ж глибокий вплив справила ця книга на творчих людей: поетів і письменників, композиторів, творців ігор та фільмів, досі надихаючи всіх, хто поділяє невичерпну потребу людей оповідати історії.

Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой

Пер. з англ. Олександра Мокровольського. — Львів : Видавництво Terra Incognita, 2020. — 416 с.
ISBN 978-617-7646-26-5

Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой – Зміст

Передмова до видання 1949 року
Пролог
  • 1. Міф і сон
  • 2. Трагедія і комедія
  • 3. Герой і Бог
  • 4. Пуп Світу
Частина І
  • Розділ I
    • 1. Поклик до мандрів
    • 2. Відмова від поклику
    • 3. Допомога сил надприродних
    • 4. Перший поріг
    • 5. Черево кита
  • Розділ II
    • 1. Шлях випробувань
    • 2. Зустріч із богинею
    • 3. Жінка-спокусниця
    • 4. Примирення з батьком
    • 5. Апофеоз
    • 6. Найвища нагорода
  • Розділ III
    • 1. Відмова від повернення
    • 2. Чарівна втеча
    • 3. Допомога зовнішніх сил
    • 4. Останній поріг
    • 5. Володар двох світів
    • 6. Свобода жити
  • Розділ IV
Частина II
  • Розділ I
    • 1. Від психології до метафізики
    • 2. Космічне коло
    • 3. Із пустоти. Простір
    • 4. У межах простору. Життя
    • 5. Дроблення Єдиного на множинне
    • 6. Народні казки про походження світу
  • Розділ II
    • 1. Матір Всесвіту
    • 2. Лоно Судьби
    • 3. Лоно покути
    • 4. Народні казки про непорочне зачаття
  • Розділ III
    • 1. Споконвічний герой і людина
    • 2. Дитинство героя-людини
    • 3. Герой-воїн
    • 4. Герой-коханець
    • 5. Герой — володар і тиран
    • 6. Герой — спаситель світу
    • 7. Герой — святий
    • 8. Відхід героя
  • Розділ IV
    • 1. Кінець мікрокосму
    • 2. Кінець макрокосму
Епілог
  • 1. Той, що змінює подобу
  • 2. Функція міфу, культу і медитації
  • 3. Герой сьогодні
Про фонд Джозефа Кемпбелла
Інформація видавця
Примітки до електронної версії
Views 278
Rating 4.8 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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