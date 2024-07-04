Кемпбелл - Тисячоликий герой
«Тисячоликий герой» уперше побачив світ 1949 року і відтоді вражає мільйони читачів оригінальним поєднанням сучасної психології з революційним розумінням порівняльної міфології. На сторінках своєї праці Джозеф Кемпбелл висвітлює мандрівку міфологічного героя як універсально-вселюдський мотив пригоди й перетворення, який трапляється практично у всіх міфологічних переказах цілого світу. А ще автор досліджує Космогонічний Цикл — міфологічний алгоритм творення і руйнування світу.
Це видання «Тисячоликого героя» є складовою «Повного зібрання творів Джозефа Кемпбелла». Воно вигідно вирізняється багатством ілюстрацій, вичерпною бібліографією та докладними довідковими вставками.
І досі не менш актуальний, ніж на час першого виходу в світ, «Тисячоликий герой» безнастанно знаходить собі все нових прихильників у найрозмаїтіших галузях: від релігії та етнографії до літератури й кіномистецтва. Особливо ж глибокий вплив справила ця книга на творчих людей: поетів і письменників, композиторів, творців ігор та фільмів, досі надихаючи всіх, хто поділяє невичерпну потребу людей оповідати історії.
Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой
Пер. з англ. Олександра Мокровольського. — Львів : Видавництво Terra Incognita, 2020. — 416 с.
ISBN 978-617-7646-26-5
Кемпбелл, Джозеф - Тисячоликий герой – Зміст
Передмова до видання 1949 року
Пролог
- 1. Міф і сон
- 2. Трагедія і комедія
- 3. Герой і Бог
- 4. Пуп Світу
Частина І
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Розділ I
- 1. Поклик до мандрів
- 2. Відмова від поклику
- 3. Допомога сил надприродних
- 4. Перший поріг
- 5. Черево кита
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Розділ II
- 1. Шлях випробувань
- 2. Зустріч із богинею
- 3. Жінка-спокусниця
- 4. Примирення з батьком
- 5. Апофеоз
- 6. Найвища нагорода
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Розділ III
- 1. Відмова від повернення
- 2. Чарівна втеча
- 3. Допомога зовнішніх сил
- 4. Останній поріг
- 5. Володар двох світів
- 6. Свобода жити
- Розділ IV
Частина II
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Розділ I
- 1. Від психології до метафізики
- 2. Космічне коло
- 3. Із пустоти. Простір
- 4. У межах простору. Життя
- 5. Дроблення Єдиного на множинне
- 6. Народні казки про походження світу
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Розділ II
- 1. Матір Всесвіту
- 2. Лоно Судьби
- 3. Лоно покути
- 4. Народні казки про непорочне зачаття
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Розділ III
- 1. Споконвічний герой і людина
- 2. Дитинство героя-людини
- 3. Герой-воїн
- 4. Герой-коханець
- 5. Герой — володар і тиран
- 6. Герой — спаситель світу
- 7. Герой — святий
- 8. Відхід героя
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Розділ IV
- 1. Кінець мікрокосму
- 2. Кінець макрокосму
Епілог
- 1. Той, що змінює подобу
- 2. Функція міфу, культу і медитації
- 3. Герой сьогодні
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