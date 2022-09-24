«Наслідування Христа» – це славна книжечка. Не тим вона славна, що дуже давня, але тим, що до нині її читають. А стара вона. Ще яких 500 літ тому написав її богомільний священик-чернець Чину св. Августина на ім’я Тома Гемеркен. Він був родом з міста Кемпен над рікою Реном у західній Німеччині, тому називають його Кемпійським. Він жив від 1380 до 1471 року.

Ця книжечка тим славна теж, що побожні християни так знають її і люблять її, як св. Письмо. Є це загальна думка, що між усіма духовними книжечками вона стоїть на першім місці зараз по святім Письмі. І справедливо, бо це книжечка для всіх, як і св. Письмо: для молодих і старих, вчених і невчених, грішних і праведних, таких, які тільки що вступили на дорогу святости. Перш за все вона мила всім побожним душам і тим, що бідують і терплять. Нераз досить тільки розгорнути її, перечитати кілька речень, а вже приходить в смутку – втіха, в скруті – порада, в спокусі – духовна сила. Чим більше і довше читати її, тим більше вона до себе притягає. Це справді золота книжечка. Тільки треба її читати не так, як інші книжечки.

Вона написана не на те, щоб розум набув з неї духовне знання, але на те, щоб наше серце стало кращим, більше любило Христа. Тому треба теж читати її не розумом, а серцем; поволі, спокійно, з увагою, передумуючи і переймаючи все те, що написано.

Кемпійський Тома - Наслідування Христа - Фома Кемпийский

Переклав на українську мову д-р Йосиф Боцян єпископ Луцький

Львів: Свічадо, 2017. 312 с.

ISBN 978-966-938-090-6

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