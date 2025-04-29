Девис Кен - Искусство общения с подростками

Просьбы начали поступать около двадцати лет назад. Молодёжные лидеры, необученные служители, пасторы, и даже подростки спрашивали: «Как Вы научились искусству общения? У вас так хорошо получается находить общий язык! Могу ли и я научиться этому?» Поначалу такие вопросы меня смущали. Отчасти потому, что я не был согласен с тем, что в моей манере говорить было действительно что-то особенное; и ещё потому, что я и сам не знал, что отличало хорошее изложение мыслей от плохого. Когда корпорации начали платить большие суммы денег, чтобы я выступал с речью перед их работниками, и когда число таких предложений было больше, чем я мог принять, стало очевидно, что я делаю что-то правильное (хотя всё равно не было ясно, что же это «что-то правильное» могло быть). К тому времени, число писем и телефонных звонков с просьбами помочь усовершенствовать умение доносить основную мысль до слушателя значительно возросло. Тогда я решил, что настало время исследовать и определить некоторые аспекты искусства общения. Существует три истины хорошего изложения мыслей, которые и подтолкнули меня на первоначальное написание и дальнейшее доработанное переиздание этой книги.

Кен Девис - Искусство общения с подростками

Издательство «Тинейджер», 2005. - 204 с.

Кен Девис - Искусство общения с подростками - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОДГОТОВКА: прежде, чем вы начнете говорить

ГЛАВА ПЕРВАЯ Личная подготовка

ГЛАВА ВТОРАЯ Формулировка цели

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Расскажи мне старую-сгарую сказку

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ уделите достаточное количество времени

ГЛАВА ПЯТАЯ физическая подготовка

ЧАСТЬ ВТОРАЯ