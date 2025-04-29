Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Девис Кен - Искусство общения с подростками

Кен Девис - Искусство общения с подростками
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family
Просьбы начали поступать около двадцати лет назад. Молодёжные лидеры, необученные служители, пасторы, и даже подростки спрашивали: «Как Вы научились искусству общения? У вас так хорошо получается находить общий язык! Могу ли и я научиться этому?» Поначалу такие вопросы меня смущали. Отчасти потому, что я не был согласен с тем, что в моей манере говорить было действительно что-то особенное; и ещё потому, что я и сам не знал, что отличало хорошее изложение мыслей от плохого. Когда корпорации начали платить большие суммы денег, чтобы я выступал с речью перед их работниками, и когда число таких предложений было больше, чем я мог принять, стало очевидно, что я делаю что-то правильное (хотя всё равно не было ясно, что же это «что-то правильное» могло быть). К тому времени, число писем и телефонных звонков с просьбами помочь усовершенствовать умение доносить основную мысль до слушателя значительно возросло. Тогда я решил, что настало время исследовать и определить некоторые аспекты искусства общения. Существует три истины хорошего изложения мыслей, которые и подтолкнули меня на первоначальное написание и дальнейшее доработанное переиздание этой книги.

Кен Девис - Искусство общения с подростками

Издательство «Тинейджер», 2005. - 204 с.

Кен Девис - Искусство общения с подростками - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • ПОДГОТОВКА: прежде, чем вы начнете говорить
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ Личная подготовка
  • ГЛАВА ВТОРАЯ Формулировка цели
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ Расскажи мне старую-сгарую сказку
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ уделите достаточное количество времени
  • ГЛАВА ПЯТАЯ физическая подготовка
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • ИЗЛОЖЕНИЕ: как только вы начнете говорить
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ Как научиться лучше говорить
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ Пусть заговорит ваше тело
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ Истинно, истинно твоя аудитория спит
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Специфика практического применения
  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Заключительный призыв
Views 244
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books