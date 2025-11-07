- Сынок, но ведь есть же пластическая хирургия... она творит чудеса...Кусая дрожащие губы, чтобы не разрыдаться, мама держала передо мной зеркало, в котором отражалось нечто непонятное и чудовищное. По всей видимости, это был я - но этот «я» был мне незнаком. Один глаз, безжизненный и запавший, смотрел прямо на меня, другой - съехал вбок и уставился куда-то в сторону. В придачу ко всему, вместо носа у этой жутко изуродованной физиономии был узкий обрывок кожи с дырой вместо ноздрей. Чудовищной силы удар до неузнаваемости исковеркал черты, придающие человеческому лицу уникальность. Невзирая на весь свой врачебный опыт, я был не в состоянии хладнокровно анализировать полученные увечья; сквозь блокаду одурманивающих лекарств начинал прорываться леденящий ужас. Разговаривать я не мог: в горле торчала трахеотомическая трубка. «Вылитый марсианин», - нацарапал я на бумажном листке и вновь без сил вытянулся на больничной койке, в которой мне предстояло провести еще полгода. Я еще не пришел в себя после нескольких дней в реанимации, и болеутоляющие препараты поддерживали меня в блаженном полузабытьи. Постепенно из рассказов родных в моем сознании по кусочкам начала складываться картина катастрофы.

Благодарить Бога нужно всегда, даже когда тебе очень плохо. Эта благодарность, которую я раньше только проповедовал, после аварии стала для меня важнейшим жизненным принципом. Даже в самые тяжелые минуты. - а таких хватало! - я всегда мог найти, за что вознести хвалу моему Создателю и Спасителю. Каким-то чудесным, непостижимым образом в автокатастрофе практически не пострадала моя младшая дочь. Как бы я изводил себя, если бы она погибла или. что еще хуже, навсегда осталась калекой! Сейчас у нее уже трое чудесных детей. Библия учит благодарить Бота за все и помышлять только об истинном, чистом, честном, справедливом и восхитительном (Первое послание к Фессалоникийцам 5:18: Послание к Филиппийцам 4:8). II если бы из всех милостей, в которых я черпал утешение и за которые мог благодарить и славить Бота (не говоря уже о самом Его существовании и о том. что Он сделал ради меня на кресте), мне пришлось выбирать одну - я бы выбрал именно эту. Господь был милостив ко мне и во время катастрофы, и после нее. Попав в западню искореженной машины, я неминуемо должен был истечь кровью и умереть. Но за две недели до того злополучного дня по решению правительства Северной территории был создан пункт первой помощи в далеком поселке Тн-Три - всего лишь в 80 километрах от места аварии.

Примчавшаяся оттуда медсестра сумела-таки пробраться сквозь изломанное железо к венам у меня на шее поставить капельницу - и плазма, капля за каплей вливавшаяся в кровь, помогла мне удержаться на грани между жизнью и смертью. Чтобы плазма текла под силой собственной тяжести, бутылку нужно было держать поднятой. Потом мне рассказали, что Лара, моя четырнадцатнлетняя дочь, долгие часы держала высоко над головой сосуд с плазмой, словно символ надежды на спасение жизни отца, и слезы беззвучно текли у нее по щекам. Годы спустя Лара стала очень хорошим врачом и теперь работает в знаменитой Королевской воздушной медицинской службе Австралии, помогая аборигенам далеких поселений залива Карпентария. Непостижимая милость Божья проявилась и в истории со «спасательными клещами» - специальным приспособлением д.ля извлечения людей из разбитых автомобилей. У дорожных служб в развитых странах (в том числе и Австралии) эти «клеши» всегда наготове. Но Северная территория больше Франции. Испании и Италии вместе взятых, а в то время там жило лишь 150 тысяч человек, да и те по большей части в Алис-Спрингсе или в полутора тысячах километров к северу от него, в столичном Дарвине. Власти решили, что провинция может позволить себе лишь одно такое устройство. Как правило, оно обычно находилось в Дарвине, где больше всего и людей, и автотранспорта. Но в тот день спасательные клещи оказались в Алис-Спрингсе - и их успели привезти вовремя. не дав мне умереть.