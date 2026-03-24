Кеннеди - Что было бы если бы Библия не была написана
Д. Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб – Что было бы, если бы Библия не была написана?
Пер. с англ. - Одесса: От сердца к сердцу — BE, «Христианское просвещение», 2010. – 400 с.
ISBN 5-8404-0233-0
Д. Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб – Что было бы, если бы Библия не была написана? – Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. БИБЛИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Глава 1. КНИГА КНИГ
Глава 2. БИБЛИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ
Глава 3. БИБЛИЯ И ОБЩЕСТВО
Глава 4. БИБЛИЯ И ЗАКОН
Глава 5. БИБЛИЯ И ПОЛИТИКА
Глава 6. БИБЛИЯ И ОСНОВАНИЕ АМЕРИКИ
Глава 7. БИБЛИЯ И НАУКА
Глава 8. БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Глава 9. БИБЛИЯ И МИССИИ
Глава 10. БИБЛИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
Глава 11. БИБЛИЯ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
ЧАСТЬ II. ОТКУДА Я ЗНАЮ, ЧТО БИБЛИЯ - ЭТО СЛОВО БОЖИЕ?
Глава 12. ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ
Глава 13. ГЛАВНАЯ ТЕМА БИБЛИИ
Глава 14. ЖИЗНЕННАЯ ВАЖНОСТЬ БИБЛИИ
Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
ПРИМЕЧАНИЯ
ОБ АВТОРАХ
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